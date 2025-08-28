फादर रोमानेली: गज़ा के ख्रीस्तीय पीड़ित लोगों के साथ हैं
वाटिकन न्यूज
गज़ा, बृहस्पतिवार, 28 अगस्त 25 (रेई) : गज़ा पट्टी स्थित पवित्र परिवार गिरजाघर के पल्ली पुरोहित और अन्य धर्मावलंबियों ने "जरूरतमंदों - बुजुर्गों और बीमारों" की सेवा जारी रखने का फैसला किया है।
वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, फादर गाब्रिएल रोमानेली ने कहा, "हम प्रभु के हाथों में हैं, और हमें विश्वास है कि दुनियाभर के कई नेक लोगों की मदद से यह सब रुक जाएगा।"
अर्जेंटीना में जन्मे फादर ने कहा, गज़ा के एकमात्र काथलिक पल्ली में इकट्ठा हुए सभी लोग यहाँ येसु के लिए हैं, पवित्र यूखरिस्त में उनकी सेवा करने के लिए, और हम उनकी सेवा गरीबों, बीमारों और पीड़ितों के रूप में करते हैं।"
उन्होंने कहा कि फादर रोमानेली और उनके साथ परिसर में मौजूद धर्मसंघी पुरुष और महिलाओं ने जरूरतमंदों के साथ रहने और "सबकी सेवा" करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि प्रभु ने उनसे यही माँगा है।
पल्ली में, पल्ली पुरोहित के साथ, शरीरधारी शब्द संस्था के पुरोहित, उसी धर्मसंघ परिवार की धर्मबहनें और मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी के सदस्य भी मौजूद हैं।
फादर रोमानेली ने कहा, "हम सभी की भावनाएँ एक जैसी हैं। बुज़ुर्गों, चिंतित लोगों, दुःखी और व्यथित लोगों, और विकलांग लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए, हम समझते हैं कि प्रभु हमें उनकी सेवा करते रहने के लिए बुला रहे हैं, अन्यथा, वे लोग कैसे जीवित रहेंगे, कैसे गुज़ारा करेंगे?"
शांति के लिए प्रार्थना करें, युद्ध रोकें
पल्ली पुरोहित और अन्य धर्मसंघी सदस्य मंगलवार को येरूसालेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष, कार्डिनल पियेरबतिस्ता पित्साबाला और येरूसालेम के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष, थियोफिलोस तृतीय द्वारा जारी की गई अपील में शामिल हुए।
फादर रोमनेली ने कहा कि वे और गज़ा पल्ली के सभी लोग "शांति के लिए, उन सभी लोगों की स्वतंत्रता के लिए जो उससे वंचित हैं, बंधकों के लिए, तथा उन हजारों बीमार और घायल लोगों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, जिन्हें गजा पट्टी में कहीं भी आवश्यक देखभाल नहीं मिल पा रही है।"
विनाश, मौतें और चोटें
गज़ा शहर में स्थिति हाल के हफ़्तों में अत्यधिक गंभीर हो गई है, शहर के विभिन्न हिस्सों में सैन्य अभियानों और बमबारी में वृद्धि हुई है।
फादर रोमानेली ने कहा कि इन अभियानों के कारण "अधिक मौतें, अधिक विनाश और अधिक लोग घायल हुए हैं।"
उन्होंने कहा, "यह सामान्य स्थिति है जो भविष्य को देखते हुए, सभी के लिए और अधिक अनिश्चितता पैदा करती है: तथ्य यह है कि युद्ध जारी रहेगा और अगला चरण सीधे गज़ा शहर के विरुद्ध युद्ध हो सकता है।"
फ़ादर रोमानेली ने सभी से शांति के लिए प्रार्थना करने और संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा, "हम बड़ी सादगी और विनम्रता के साथ यहाँ आगे बढ़ते रहेंगे।" "यह आसान नहीं है, लेकिन हम प्रभु के हाथों में हैं, और हमें विश्वास है कि दुनिया के कई अच्छे लोगों की मदद से, यह सब एक दिन रुक जाएगा।"
