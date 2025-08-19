फादर रोमानेली : गज़ा पल्ली क्षेत्र को खाली करने का आदेश नहीं
वाटिकन न्यूज
गज़ा, मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (रेई) : फादर ने कहा, “हमारे पड़ोस के इस इलाके को खाली करने का कोई आदेश नहीं मिला है। हमारा इलाका गजा के पुराने शहर में, ज़ैतून के बड़े इलाके में स्थित है।"
गजा में पवित्र परिवार के पल्ली पुरोहित फादर गाब्रिएल रोमानेली ने मंगलवार, 19 अगस्त को वाटिकन मीडिया को यह घोषणा की।
उन्होंने आगे कहा, "दुर्भाग्य से, युद्ध जारी है। और, युद्ध के साथ, हर दिन और अधिक मौतें, घायल और विनाश हो रहा है... और गजा की पूरी नागरिक आबादी की हर तरह की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं।"
फादर रोमानेली ने कहा, "हम ठीक हैं, ईश्वर का शुक्र है।” “हम शांति के लिए प्रार्थना करते रहेंगे।"
7 अक्टूबर, 2023 को युद्ध छिड़ने के बाद से सैकड़ों लोग गजा के एकमात्र काथलिक गिरजाघर में शरण ले चुके हैं।
17 जुलाई को एक टैंक बम गिरजाघर पर गिरा, जिसमें तीन लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए, जिनमें फादर रोमानेली भी शामिल थे, जिनके पैर में हल्की चोट आई थी।
उस घटना के बाद, पोप लियो 14वें ने पीड़ितों के लिए नाम लेकर प्रार्थना की, तथा “युद्ध की बर्बरता” को समाप्त करने का आह्वान किया और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की आशा व्यक्त की।
