बेलतंगादे धर्मप्रांत के नये धर्माध्यक्ष की नियुक्ति

सिरो मलाबार महाधर्मप्रांत के धर्माध्यक्षों के सिनॉड ने बेलतंगादे धर्मप्रांत के प्रेरितिक प्रशासक माननीय मार लौरेंस मुक्कुजे का इस्तिफा पत्र स्वीकार कर लिया है और माननीय फादर जेम्स पत्तेरिल सी.एम.एफ को नया धर्माध्यक्ष चुना है। जिन्हें पोप ने पहले ही स्वीकृति प्रदान की थी।

भारत, बृहस्पतिवार, 28 अगस्त 25 (रेई) : बेलतंगादे धर्मप्रांत के नवनियुक्त धर्माध्यक्ष जेम्स पत्तेरिल का जन्म 27 जुलाई 1962 को बैंगलोर में हुआ था। आरम्भिक पढ़ाई के बाद उन्होंने मरियम के निष्कलंक हृदय के मिशनरी पुत्रों के धर्मसंघ में प्रवेश किया और 1988 आजीवन व्रतधारण किया।

बैंगलोर के सेंट पीटर्स पोंटिफिकल इंस्टीटूट में दर्शनशास्त्र एवं ईशशास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के बाद, 26 अप्रैल 1990 को उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। उसके बाद बैंगलोर के खाईस्ट कॉलेज से बीए. की पढ़ाई की। फिर जर्मनी गये जहाँ प्रेरितिक ईशशास्त्र में आगे की पढ़ाई की।

उन्होंने निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की है: बेलतंगादे धर्मप्रांत के दो पल्लियों में सहायक पुरोहित; प्रशिक्षण केंद्र क्लारेट भवन के रेक्टर; फ्रैंकफर्ट में क्लारेशियन समुदाय के खजांची और इस समय वे उर्जबर्ग में अपने धर्मसंघ के खजाँची एवं उर्जबर्ग कलीसियाई समुदाय की प्रेरितिक देखभाल के लिए समर्पित हैं।

कल्याण धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष का इतीफा

एरनाकुलम अंगामली के सिरो मालाबार धर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष अति माननीय मार रफाएल थातिल ने अपने धर्माध्यक्षों के सिनॉड की सहमति से, कल्याण धर्मप्रांत के प्रेरितिक प्रशासक मार थोमास एलावनल एमसीबीएस के त्याग पत्र स्वीकार कर लिया।

सीरो-मालाबार कलीसिया एक पूर्वी सीरियाई रीति-रिवाज की कलीसिया है जो वाटिकन के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। यह यूक्रेनी कलीसिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा पूर्वी काथलिक कलीसिया और संत थॉमस ख्रीस्तीय समुदायों में सबसे बड़ा है, जिसकी जड़ें पहली शताब्दी में प्रेरित संत थॉमस की सुसमाचार प्रचार गतिविधि से जुड़ी हैं।