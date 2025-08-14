इज़राइल के हिब्रू भाषी काथलिक संत पापा लियो के बुधवारीय आमदर्शनमें शामिल हुए

संत पापा लियो 14वें के साथ संत पापा पॉल षष्टम हॉल और संत पेत्रुस महागिरजाघर में बुधवारीय आमदर्शन समारोह में लगभग 14,000 श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें इज़राइल के कई हिब्रू भाषी काथलिक भी शामिल थे।

वाटिकन सिटी, गुरुवार 14 अगस्त 2025 : बुधवार को संत पापा लियो 14वे के आम दर्शन समारोह में दुनिया भर से आये चौदह हज़ार श्रद्धालु शामिल हुए। संत पापा पॉल षष्टम हॉल के भर जाने के बाद, कुछ श्रद्धालुओं को पेट्रियानो प्रांगण में और बाकी को संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के अंदर ठहराया गया।

इज़राइल में हिब्रू भाषी काथलिकों के लिए संत जेम्स समुदाय के 35 श्रद्धालुओं की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।

हिब्रू भाषी काथलिकों के लैटिन धर्मप्रांतीय विकर फादर पियोत्र ज़ेलाज़्को ने कहा, "हम आशा के प्रत्यक्ष प्रतीक बनकर घर जा रहे हैं।"

उन्होंने बताया कि यह समूह रोम में "विकारिएट के सात समुदायों और येरुसालेम की इस सुंदर कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने वाली जयंती तीर्थयात्रा पर है।"

पोलिश मूल के फादर ज़ेलाज़्को ने कहा, "हमारी दैनिक आशा यहूदी जगत और काथलिक जगत के बीच सेतु का निर्माण करना है, बंधकों की मुक्ति के साथ-साथ गाजा में पीड़ा के अंत और पवित्र भूमि में संघर्ष के सभी पीड़ितों के लिए प्रार्थना करना है।"

उन्होंने क्षमा के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "हम हमेशा उन सभी लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं जो दर्द में जी रहे हैं, क्योंकि एक माँ के आँसुओं का कोई झंडा नहीं होता, और हमें ख्रीस्तीय होने के नाते सभी के लिए प्रकाश फैलाना चाहिए।"

इटली में जन्मे फादर बेनेदेत्तो दी बितोंतो, जो संत सिमोन और अन्ना के पल्ली पुरोहित हैं, ने वाटिकन न्यूज़ को बताया, "इन दिनों, पिछले दो वर्षों की तबाही से दूर और ख्रीस्तीय धर्म के केंद्र में, हमारे श्रद्धालु अपनी आस्था व्यक्त करने और दुनिया भर से आए अन्य काथलिकों के साथ मिलकर उसे जीने की स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं।"

"जोर्जियो ला पीरा" युवा कार्य के युवा

संत पापा पॉल षष्टम हॉल में आशा के अन्य स्पष्ट संकेत "जोर्जियो ला पीरा" युवा कार्य द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय शिविर के 150 युवा थे।

समूह के अध्यक्ष गाब्रिएल पेकियोली ने कहा, "संत पापा के लिए, सभी ने मिलकर—चाहे उनका धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता कुछ भी हो—साक्षी दी कि दृढ़ इच्छाशक्ति और ठोस प्रतिबद्धता के साथ, शांति एक वास्तविक संभावना है।" "वे 'पवित्र महापौर' के अत्यंत सामयिक विचार से प्रेरित एक मानवीय अनुभव जी रहे हैं, और वे भूमध्य सागर में शांति के लिए संवाद के महान प्रश्नों से निपट रहे हैं।"

इन युवाओं का स्वागत 10 से 21 अगस्त तक कास्टिग्लियोन देल्ला पेस्काया स्थित विलाजियो ला वेला में किया जा रहा है, जो इस वर्ष अपनी 70वीं वर्षगांठ मना रहा है।

ये युवा इटली, लेबनान, मिस्र, सीरिया, यूक्रेन, रूस, इज़राइल, फ़िलिस्तीन और भूमध्यसागरीय क्षेत्र के अन्य देशों से आए विश्वविद्यालय-आयु के युवा हैं।

उनमें से, एलिया ग्रांची, अपने पहले अनुभव के बारे में कहते हैं कि वे "बिना किसी बाधा के, बिना किसी शर्त के, उस स्वागत से प्रभावित हैं जो हम आपस में हर दिन महसूस करते हैं; रोज़ाना साझा करने से शांति का निर्माण होता है।"

माल्टा से आए वेदी सेवक

गोज़ो से आए कई माल्टीज़ वेदी सेवकों ने भी संत पापा का अभिवादन किया। उनकी उम्र 13 से 16 साल के बीच है और वे उन छह समूहों में से तीसरे समूह का हिस्सा हैं जो गर्मियों के दौरान संत पेत्रुस महागिरजाघर में आयोजित होने वाले मिस्सा समारोह के धार्मिक आयोजन में सहायता करते हैं। इससे 60 वर्षों से चली आ रही परंपरा का नवीनीकरण होता है।

द्वितीय वाटिकन परिषद 1965 से अभी तक युवा वेदी सेवक हर गर्मियों में माल्टा से वाटिकन आते रहे हैं।

उपहार के रूप में दो पेंटिंग

स्लोवाक जेलों में आध्यात्मिक सहायता में सक्रिय, डिस्मास समुदाय के संस्थापक और प्रमुख, मिशल लिबैंट ने संत पापा लियो 14वें को लियोपोल्डोव के एक आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे कैदी द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग भेंट की।

"ईश्वर केवल बाहर ही कार्य नहीं करते। ईश्वर जेल में भी लोगों को बदलना चाहते हैं," श्री लिबैंट बताते हैं और इस बात पर ज़ोर देते हैं कि "स्वर्गीय पिता इन लोगों को भी घर लौटने का अवसर प्रदान करते हैं।"

एक युवा क्रोएशियाई कलाकार, ईवा वुकिना ने भी अपनी एक पेंटिंग, जिसका शीर्षक ‘हबेमुस पापम’ है, प्रस्तुत की। सिस्टर मतिजा पाकार के साथ उपस्थित इस युवती ने बताया, "8 मई को, संत पापा लियो 14वें के चुनाव के दिन, मैंने इसे चार घंटे में पूरा किया और मुझे लगा कि मैं यह दर्शा रही हूँ कि पवित्र आत्मा कलीसिया में कैसे कार्य करती है।"

ख्रीस्त राजा की फ्रांसिस्कन सिस्टर मतिजा ने कहा, "उनकी कृतियों में मुझे स्वर्ग दिखाई देता है; वे विश्वास और आनंद का प्रतीक हैं; वे उनकी प्रार्थना का फल हैं।"