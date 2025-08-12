पिट्सबर्ग के धर्माध्यक्ष : स्टील वर्क्स विस्फोट के बाद पीड़ितों को सांत्वना
वाटिकन न्यूज़
पिट्सबर्ग, मंगलवार 12 अगस्त 2025 : "ऐसे समय में, हमारा विश्वास हमें करुणा, प्रार्थना और एक-दूसरे की देखभाल में एकजुट होने के लिए प्रेरित करता है।" पिट्सबर्ग धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष मार्क एकमैन ने 11 अगस्त, 2025 को पेंसिल्वेनिया के क्लेयरटन में यूएस स्टील के क्लेयरटन कोक वर्क्स संयंत्र में हुए विस्फोट के बाद एक बयान में यह बात कही। यह संयंत्र पिट्सबर्ग शहर से 15 मील दूर स्थित है।
अधिकारियों के अनुसार, इस विस्फोट में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि इसमें "कई विस्फोट" हुए थे।
संदेश में, धर्माध्यक्ष मार्क ने कहा कि वह "भारी मन से" अपने पड़ोसियों के साथ इन दुखद विस्फोटों के बाद शोक में शामिल हैं।
उन्होंने कहा, "मेरी प्रार्थनाएँ उस व्यक्ति के साथ हैं जो मर गया है, जो घायल हुए हैं, और जो कार्यकर्ता अभी भी लापता हैं।" उन्होंने आगे कहा कि वे विशेष रूप से उनके परिवारों, मित्रों, सहकर्मियों और "उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने हृदय में भारी चिंता लिए हुए हैं।"
इसके अलावा, धर्माध्यक्ष मार्क ने प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं, चिकित्सा टीमों और उन सभी के साहस के लिए धन्यवाद व्यक्त किया, "जो इस कठिन समय में सहायता और आशा लाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।"
पिट्सबर्ग के धर्माध्यक्ष ने प्रार्थना के साथ अपना शोक संदेश समाप्त किया, "हमारी पल्ली समुदाय उन लोगों के लिए सांत्वना का स्थान बनें जो दुःखी हैं और प्रभु दिवंगत व्यक्ति को शांति, शोक मनाने वालों को शक्ति और सेवा करने वालों को सुरक्षा प्रदान करें।"
