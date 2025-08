कार्डिनल कुपिच हिरोशिमा की वर्षगांठ पर: रूपांतरण शांति का मार्ग दिखाता है

वाटिकन न्यूज

हिरोशिमा, बुधवार 06 अगस्त 2025 : हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोटों की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, कार्डिनल ब्लेज़ कुपिच अन्य कलीसिया नेताओं के साथ "शांति की तीर्थयात्रा" पर जापान में हैं, जहाँ वे अहिंसा और परमाणु हथियारों के उन्मूलन के प्रति कलीसिया की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालेंगे और उसे कायम रखेंगे।

रूपान्तरण के पर्व पर शांति हेतु पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता करते हुए, शिकागो के महाधर्माध्यक्ष ने हिरोशिमा में अपना प्रवचन दिया, वही शहर जहाँ 6 अगस्त 1945 को दुनिया ने पहली बार परमाणु युद्ध की विनाशकारी शक्ति देखा था।

अपने प्रवचन में, कार्डिनल कुपिच ने याद किया कि कैसे रूपान्तरण का प्रकाश, जो दिव्य रहस्योद्घाटन का एक क्षण था एक और अधिक भयावह प्रकाश: परमाणु बम की चमक से ढँक गया था।

उन्होंने कहा, "ताबोर पर, प्रकाश ने पिता के पुत्रों और पुत्रियों के रूप में दिव्य महिमा में अनंत काल तक सहभागी होने के हमारे आह्वान को प्रकट किया। हिरोशिमा में, प्रकाश अकल्पनीय विनाश, अंधकार और मृत्यु लेकर आया।"

कार्डिनल कुपिच ने दोनों घटनाओं के बीच के तीव्र अंतर को समस्त मानवता के लिए विवेक का आह्वान बताया।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "इस दिन हमें स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करना होगा कि हमारे मानव हृदय में विनाश की क्षमता निहित है।" उन्होंने परमाणु विखंडन की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को विभाजन, आक्रोश और घृणा के सामाजिक खतरों से जोड़ा।

उन्होंने कहा, "भौतिक वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि विस्फोट तब होता है जब एक न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक को विभाजित करता है... यही बात तब भी सच होती है जब हम विभाजन के बीज बोते हैं, क्रोध, आक्रोश और कट्टरता के आवेगों को भड़काते हैं। ये अनियंत्रित भावनाएँ नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, एक विनाशकारी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया पैदा करती हैं जो हमें उस दृष्टि से अंधा कर देती है जिसे ईश्वर हमेशा से हमारे लिए चाहते हैं।"

पवित्र मिस्सा के दौरान, कार्डिनल कुपिच ने 2019 में संत पापा फ्राँसिस की हिरोशिमा यात्रा को याद किया, जब उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए तीन नैतिक अनिवार्यताएँ बताईं: याद रखना, साथ-साथ यात्रा करना और रक्षा करना।

इन अनिवार्यताओं को लेते हुए, उन्होंने उन्हें रूपांतरण के सुसमाचार कथा में पिरोया। उन्होंने कहा, "याद रखने में यह सुनिश्चित करना शामिल होना चाहिए कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ जो हुआ उसे कभी न भूलें," उन्होंने हिबाकुशा, परमाणु बमबारी के बचे लोगों का सम्मान करते हुए कहा, जिन्होंने दशकों तक "शांति के दूत और साधन" के रूप में काम किया है।

उन्होंने "साथ-साथ यात्रा करने" के ख्रीस्तीय आह्वान पर भी प्रकाश डाला, धर्मसभा के अनुभव से सुनने, संवाद और साझा ज़िम्मेदारी की शक्ति को उजागर किया: "स्वार्थी गतिविधियों, राष्ट्रवाद, परस्पर विरोधी प्रतिद्वंद्विता और विभाजित निष्ठाओं को एक तरफ रखकर... हम हर कदम एक साथ उठाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई पीछे न छूटे या अनदेखा न हो।"

तीसरी अनिवार्यता - सुरक्षा - को राजनीतिक नीति के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कार्य के रूप में तैयार किया गया था। सुसमाचार के वृत्तांत पर विचार करते हुए, कार्डिनल कुपिच ने कहा कि जब शिष्य भयभीत थे, तब वे ईश्वर की उपस्थिति के बादल में लिपटे हुए थे।

उन्होंने कहा, "यह दिव्य सुरक्षात्मक उपस्थिति हमारी आशा का स्रोत है। एक ऐसी आशा जो हमें ईश्वर के दर्शन को बनाए रखने और शांति के मार्ग पर चलने की शक्ति देती है।"

जैसे-जैसे दुनिया वैश्विक अस्थिरता, युद्ध और परमाणु प्रसार के खतरे का सामना कर रही है, कार्डिनल ने विश्वासियों और नेताओं से मानवीय प्रतिभा को एकजुटता की ओर मोड़ने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, "80 साल पहले आज ही के दिन, दुनिया ने मानवीय प्रतिभा के भयावह दुरुपयोग को देखा था जिससे अकल्पनीय विनाश हुआ था।" "इसलिए आज सुबह, हमसे आह्वान किया जाता है कि हम ईश्वर के उस दृष्टिकोण को बनाए रखें और उसे अपना बनाएँ जो हमेशा से हमारे लिए रहा है... स्थायी शांति की ओर नए रास्ते बनायें।"

