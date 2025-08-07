आयरिश मिशनरी हैती में अपहृत

हैती में एक आयरिश मिशनरी और एक बच्चे सहित कम से कम आठ लोगों का अपहरण (ANSA)

हैती में बंदूकधारियों द्वारा अपहृत एक आयरिश मिशनरी तथा एक बच्चे सहित आठ अन्य लोगों की दुर्दशा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।

वाटिकन न्यूज

हैती, बृहस्पतिवार, 7 अगस्त 25 (रेई) : हैती की राजधानी पोर्ट औ प्रिंस के पास संत हेलेन अनाथालय चलानेवाली जेना हेराती का रविवार को एक तीन साल के बच्चे और उनके सात कर्मचारियों के साथ अपहरण हो गया है।

यह अनाथालय 200 से ज़्यादा बच्चों की देखभाल करता है और अपने दयालु, प्रेमपूर्ण और समर्पित कार्यों के लिए जाना जाता है। अधिकारियों का कहना है कि अपहरणकर्ताओं ने एक बाहरी दीवार तोड़ दी और फिर एक सोची-समझी योजना के तहत सीधे परिसर की मुख्य इमारत की ओर बढ़ गए।

जेना हेराती 1993 से हैती में मिशन पर हैं और छोटे और अक्सर कमज़ोर बच्चों की मदद करती हैं।

वर्षों से बिगड़ती स्थिति, संकट और उससे जुड़े जोखिमों से वाकिफ होने के कारण, उन्होंने बहादुरी से कहा है: "बच्चों की वजह से ही मैं अभी भी यहाँ हूँ। मेरा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हम सब इसमें साथ हैं।"

पश्चिमी गोलार्ध के सबसे गरीब देश हैती में अराजकता और गिरोह हिंसा व्याप्त है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि राजधानी पोर्ट औ प्रिंस का 80 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा गली के गिरोहों और संगठित अपराध के चंगुल में है।

हैती में अपहरण एक रोज़मर्रा का, आम अपराध है, जिसका उद्देश्य अक्सर बंदूकें और अन्य उपकरण खरीदने के लिए बड़ी रकम हासिल करना होता है।

देशों, खासकर कैरिबियाई देशों ने, हैती के कमज़ोर सुरक्षा बलों को मज़बूत करने के लिए पुलिस अधिकारी भेजे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी बड़े देश ने शांति अभियान चलाने के लिए उसे सैन्य सहायता देने की पेशकश नहीं की है।

हैती राष्ट्रपति चुनाव कराना चाहता है, लेकिन व्यापक अस्थिरता के कारण यह फ़िलहाल संभव नहीं है।