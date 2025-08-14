भारत में कलीसिया नेटवर्क मानव तस्करी की 'अदृश्य जंजीरों' के खिलाफ रैलियाँ निकाल रही है
सिस्टर मोली फर्नांडीस, एसएफएन,
गोवा, गुरुवार 14 अगस्त 2025 (लीकास न्यूज़) : पंजिम के जेसुइट प्रांतीय भवन में आयोजित, अमरात तलिथा कुम इंडिया नेटवर्क की अर्ध-दिवसीय सभा का विषय था "अदृश्य जंजीरें - मानव तस्करी और मानवाधिकारों का उल्लंघन"।
इसमें तस्करों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले "सूक्ष्म लेकिन विनाशकारी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हेरफेर" पर प्रकाश डाला गया और शोषण के खिलाफ स्थानीय कलीसिया के प्रयासों को मजबूत करने का प्रयास किया गया।
अमरत तलिथा कुम इंडिया, मानव तस्करी के खिलाफ समर्पित जीवन के तलिथा कुम अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है। यह नेटवर्क संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों के सहयोग से शोषण को रोकने, मानव गरिमा की रक्षा और संवर्धन करने, और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए काम करता है।
कार्यक्रम की शुरुआत एक प्रार्थना नृत्य के साथ हुई, जिसके बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं, जिनमें अध्यक्ष सिस्टर मीरा आरजीएस और कार्यकारी सदस्य सिस्टर क्रिना, एसएफएन शामिल थीं, के नेतृत्व में एक प्रतीकात्मक दीप-प्रज्वलन समारोह हुआ।
यह समारोह अज्ञानता, भय और अन्याय के अंधकार को दूर करने के मिशन का प्रतीक था।
गोवा क्षेत्र की सचिव, सिस्टर धानम एच.सी. ने इस दिन की शुरुआत की और "आशा को पुनर्जीवित करने" और "मानव तस्करी से लेकर दिहाड़ी मजदूरों के शोषण तक, सभी प्रकार की आधुनिक गुलामी" को मिटाने के मिशन पर ज़ोर दिया।
उन्होंने मण्डलियों से "गोवा में हो रही मूक पीड़ा" का साहसपूर्वक सामना करने का आग्रह किया और बाइबिल के इस संदेश का आह्वान किया: "प्रभु कहते हैं, मैंने अपने लोगों की पुकार सुनी।"
मानव तस्करी विरोधी इकाई की सुदीक्षा एस. नाइक ने आधुनिक दासता के विभिन्न रूपों, जिनमें जबरन मजदूरी, यौन शोषण और अंग-हरण शामिल हैं, का विस्तार से वर्णन किया।
अपने मुख्य भाषण में, सिस्टर मीरा ने प्रतिभागियों से संवेदनशील तस्करी के मामलों को संभालते समय "साँप की तरह चालाक और कबूतर की तरह शांत" रहने का आग्रह किया।
उन्होंने गोवा के तस्करी विरोधी प्रयासों में सीमित भागीदारी पर सवाल उठाया और "नेटवर्किंग, सहयोग और सक्रिय भागीदारी" का पुरज़ोर आह्वान किया।
बाद में प्रतिभागियों ने डीनरी-आधारित समूहों में विभाजित होकर अपने-अपने क्षेत्रों में तस्करी की चुनौतियों पर चर्चा की और स्थानीय कार्य योजनाएँ विकसित कीं।
चर्चाएँ कमजोर व्यक्तियों के शोषणकारी नौकरियों में पलायन को रोकने और सामुदायिक लचीलापन बनाने पर केंद्रित थीं।
क्षेत्रीय समन्वयक सिस्टर मायरा, एच.सी. ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सदस्यों को शैक्षिक और रोकथाम कार्यक्रमों के लिए अमरत तलिथा कुम के संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
सिस्टर लौरेन्का, एफ.सी. द्वारा संचालित सभा का समापन धन्यवाद प्रस्ताव और क्षेत्रीय रिपोर्ट के सारांश के साथ हुआ, जिसमें मानव तस्करी को समाप्त करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।
