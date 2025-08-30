हैती : मिशनरी, अनाथालय निदेशक एवं 3 वर्षीय बच्चे की रिहाई हुई

संत हेलेन अनाथालय के निदेशक का अपहरण 7 अन्य लोगों के साथ 3 अगस्त को हो गई थी।

वाटिकन न्यूज

हैती, शनिवार, 30 अगस्त 2025 (रेई) : आयरलैंड के उप-प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने इस खबर की पुष्टि की है और कहा है कि वे सुरक्षित और स्वस्थ हैं।

सुश्री हेराती के परिवार ने आयरिश विदेश मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है, जिसने रिहाई अभियान का नेतृत्व और समन्वय किया।

अपहरण 3 अगस्त को राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस के पास स्थित संत हेलेन अनाथालय में हुआ, जो दो सौ से ज़्यादा अनाथ बच्चों की देखभाल करता है। इसका मूल संगठन लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है।

बंदूकधारियों ने अनाथालय की चारदीवारी तोड़ दी और फिर अनाथालय की मुख्य इमारत में घुस गए।

यह पहली बार नहीं है जब संस्था पर हमला हुआ है, हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है।

हमला हैती में हर दिन हो रहा है। 2021 में सबसे खतरनाक हनला हुआ था। जब 400 मावोज़ा गिरोह ने पाँच बच्चों सहित 17 मिशनरियों का अपहरण कर लिया था। उनमें से ज़्यादातर तीन महीने से ज़्यादा समय तक बंदी रहे।

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस साल के पहले छह महीनों में हैती में 3,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 336 लोगों का अपहरण हुआ है।