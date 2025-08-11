हैती में कलीसिया ने रक्तपात, दंडमुक्ति और भय को रोकने की अपील की

पिछले हफ़्ते हैती में नौ लोगों के अपहरण के बाद, राजधानी का महाधर्माप्रांत इस घटना और "राज्य एवं समाज की विफलता की कड़ी निंदा की, जो जीवन के प्रति अपनी संवेदनशीलता खो रहा है।" यह लोगों से "अपनी आवाज़ उठाने, प्रार्थना में एकजुट होने और अमानवीयता के इस माहौल को अस्वीकार करने के लिए कदम उठाने" का आह्वान करता है।

पोर्ट-ऑ-प्रिंस, सोमवार 11 अगस्त 2025 : एक आयरिश मिशनरी और एक विकलांग बच्चे सहित नौ व्यक्तियों के अपहरण को "बर्बरता का एक नया कृत्य", एक "शर्मनाक कृत्य" और पूरे हैती समाज में व्याप्त "नैतिक पतन" की अभिव्यक्ति बताया जा रहा है। पोर्ट-ऑ-प्रिंस महाधर्मप्रांत द्वारा जारी एक बयान में रविवार, 3 अगस्त को राजधानी के दक्षिण-पूर्व में केंसकॉफ स्थित संत-हेलेन अनाथालय में हुई घटना की निंदा की गई। इसलिए, कलीसिया सभी विश्वासियों से प्रार्थना और ठोस मानवीय सहायता के साथ प्रतिक्रिया देने के लिए कहती है और संस्थाओं से व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की अपील करती है।

हिंसा, समाज पर हमला

महाधर्माप्रांत इस अपहरण को "समाज के सबसे उत्कृष्ट पहलुओं पर हमला" बताता है: दूसरों की निस्वार्थ देखभाल, बचपन की मासूमियत की रक्षा, और दया के कार्यों में निहित विश्वास। राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस की कलीसिया के लिए, यह हिंसा न केवल सीधे तौर पर शामिल पीड़ितों को प्रभावित करती है, बल्कि नागरिक सह-अस्तित्व और मानवीय गरिमा की नींव को भी कमजोर करती है।

बयान में "गहरा दुख" और "गहरा आक्रोश" व्यक्त किया गया है, और इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि कैसे ऐसे अपराध "राज्य और उस समाज की विफलता को उजागर करते हैं जो जीवन के प्रति अपनी संवेदनशीलता खो रहा है।" यह दंड से मुक्ति के बिगड़ते माहौल पर चिंता की पुकार है, जहाँ "अकल्पनीय घटनायें भी दिनचर्या बन रही हैं" और "देखभाल, शिक्षा, शरण और आशा के लिए समर्पित स्थान निशाना बन रहे हैं।"

धर्माध्यक्ष ज़िम्मेदारी की अपील करते हैं

कलीसिया स्थिति की गंभीरता की निंदा करती रहती है और पूरे समुदाय से एक ठोस अपील करती है। "सभी विश्वासियों और सद्भावना रखने वाले सभी लोगों से अपनी आवाज़ उठाने, प्रार्थना में एकजुट होने और अमानवीयता के इस माहौल को खारिज करने के लिए कदम उठाने" का आह्वान करती है। यह नागरिक, सैन्य और पुलिस अधिकारियों से भी "ज़िम्मेदारी लेने", जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपहृत व्यक्तियों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह करती है। संदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हैती का भविष्य "रक्तपात, दंड से मुक्ति और भय" पर नहीं बनाया जा सकता, और "समय आ गया है कि हम सब मिलकर कहें: बहुत हो गया! अब कार्रवाई करें।"

उदासीनता और मानवीय संकट

अंत में, कलीसिया "उदासीनता और आंतरिक विवादों में न पड़ने" की चेतावनी देती है, क्योंकि इससे "पीड़ितों की पीड़ा के प्रति असंवेदनशीलता" पैदा होगी और इस प्रकार "देश के धीमे लेकिन निश्चित विनाश में भागीदार" बनेंगे। हैती में संयुक्त राष्ट्र एकीकृत कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल और जून के बीच कम से कम 185 अपहरण दर्ज किए गए। रिपोर्ट में इस द्वीपीय राष्ट्र में मानवाधिकारों की स्थिति को "बेहद चिंताजनक" बताया गया है, जो एक लंबे समय से सामाजिक-राजनीतिक संकट में फंसा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप अब तक हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं।