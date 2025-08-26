ग्रीक और येरूसालेम के प्राधिधर्माध्यक्ष : ‘हिंसा के चक्र को समाप्त करने का समय’
वाटिकन न्यूज
गज़ा, मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (रेई) : इस्राएली सरकार द्वारा अपने सुरक्षा मंत्रिमंडल द्वारा गज़ा शहर पर नियंत्रण करने की योजना को मंज़ूरी दिए जाने की घोषणा के बाद, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष और येरूसालेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसकी पहली पंक्ति नीतिवचन 12:28 से ली गई है: "धार्मिकता के मार्ग में जीवन है, और उसके मार्ग में मृत्यु नहीं है।"
"नरक के द्वार खुल जाएँगे"
यह बयान हाल के दिनों की घटनाओं का वर्णन करता है क्योंकि बड़े पैमाने पर सैन्य लामबंदी और आक्रमण की तैयारी सभी के दिमाग में सबसे आगे हैं।
इसके अलावा, रिपोर्टों में कहा गया है कि गज़ा शहर के लोगों को—जहाँ ख्रीस्तीय समुदाय सहित लगभग दस लाख नागरिक रहते हैं—खाली करके गाजा पट्टी के दक्षिणी भाग में स्थानांतरित किया जाना है।
"इस बयान के समय, गज़ा शहर के कई इलाकों को खाली करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।" भारी बमबारी जारी है और मरनेवालों और विनाश की संख्या बढ़ती ही जा रही है।
बयान में बताया गया है कि इस्राएली सरकार की एक पूर्व चेतावनी—कि "नरक के द्वार खुल जाएँगे"—हकीकत बनती जा रही है।
प्राधिधर्माध्यक्ष इस बात पर जोर देते हैं कि यह चेतावनी "महज एक धमकी नहीं—यह एक वास्तविकता है जो पहले से ही चल रही है।" इस्राएली सरकार के घोषित इरादे, गज़ा में पिछले सैन्य अभियान और जमीनी स्तर से प्राप्त रिपोर्टें इस बात का प्रमाण हैं।
हमें क्या करना चाहिए?
पूरे युद्ध के दौरान, संत पोर्फिरियस का ग्रीक ऑर्थोडॉक्स परिसर और पवित्र परिवार का लातीनी गिरजाघर हिंसा से बचने के लिए शरण लेनेवाले सैकड़ों नागरिकों के लिए सुरक्षित स्थान रहे हैं।
बयान में आगे बताया गया है कि लैटिन परिसर विकलांग लोगों को आश्रय प्रदान करता है, जिनकी देखभाल मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी की धर्मबहनें करती हैं।
लेकिन अब, गज़ा शहर के सभी निवासियों—जिनमें विस्थापित लोग भी शामिल हैं—के पास एक विकल्प है। क्या वे शहर में ही रहें, या शहर खाली कर दें?
लैटिन और ग्रीक प्राधिधर्माध्यक्षों का कहना है कि "गज़ा शहर छोड़कर दक्षिण की ओर भागने की कोशिश करना, कई लोगों के लिए मौत की सज़ा होगी," क्योंकि वे कमज़ोर और कुपोषित हैं।
इसीलिए पुरोहितों और धर्मबहनों ने गज़ा शहर में ही रहने और उन लोगों की देखभाल करने का फैसला किया है जो गज़ा शहर में ही रहना चाहेंगे।
यह सही रास्ता नहीं है
बयान में कहा गया है कि ख्रीस्तीय समुदाय और गज़ा की पूरी आबादी का क्या होगा, यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए, यह वही बात दोहराता है जो पहले ही कही जा चुकी है: "फिलिस्तीनियों को कैद करने, जबरन विस्थापित करने या बदले की भावना से कोई भविष्य नहीं बनाया जा सकता।"
ग्रीक और लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष उन शब्दों पर जोर देते हैं जो पोप लियो 14वें ने चागोस शरणार्थी समूह से कुछ दिन पहले कहे थे।
पोप ने कहा, "सभी लोगों, यहाँ तक कि सबसे छोटे और सबसे कमज़ोर लोगों के भी, शक्तिशाली लोगों द्वारा उनकी पहचान और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए—खासकर अपनी ज़मीन पर रहने के अधिकार का। किसी को भी उन्हें जबरन निर्वासित करने का अधिकार नहीं है।"
चूँकि गज़ा में पाँच लाख से ज़्यादा लोग अकाल का सामना कर रहे हैं और अक्टूबर 2023 से अब तक 60,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, दोनों प्राधिधर्माध्यक्ष ने एक स्पष्ट और सीधा बयान जारी किया है: "यह सही रास्ता नहीं है। नागरिकों के जानबूझकर और जबरन विस्थापन का कोई औचित्य नहीं है।"
संयुक्त बयान में आगे कहा गया है, "हिंसा के इस चक्र को समाप्त करने, युद्ध को समाप्त करने और सर्वहित को प्राथमिकता देने का समय आ गया है।"
इसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों ने अपनी जमीन और लोगों के जीवन में विनाश का अनुभव किया है। लैटिन और ग्रीक प्राधिधर्माध्यक्ष सभी पक्षों के परिवारों—जिन्होंने बहुत लंबे समय तक कष्ट सहा है—को सुधार की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देने का आह्वान करते हैं।
इस वक्तव्य में तत्कालिकता की भावना के साथ, “अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस निरर्थक और विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है कि लापता लोग और इस्राएली बंधक सुरक्षित रूप से घर लौट सकें।”
वे इस प्रार्थना के साथ बयान समाप्त करते हैं कि समस्त मानवजाति के हृदय परिवर्तित हों और हम सभी न्याय और जीवन के पथ पर चलें—“गज़ा के लिए, और समस्त पवित्र भूमि के लिए।”
Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here