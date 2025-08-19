यूरोपीय कलीसियाओं ने सृष्टि काल में शांति हेतु प्रार्थना करने का आह्वान किया

2025 के सृष्टि काल से पहले, यूरोपीय कलीसियाओं के नेता एकजुट होकर ख्रीस्तीयों को सृष्टि के साथ स्वस्थ संबंध के माध्यम से "शांति के बगीचे" के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित कर रहे हैं।

वाटिकन न्यूज

यूरोपीय काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन परिषद (सीसीईई) और यूरोपीय कलीसियाई सम्मेलन (सीईसी) ने 2025 के सृष्टि काल से पहले एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है।

हमारे आमघर के लिए प्रार्थना का वार्षिक काल 1 सितंबर, सृष्टि की देखभाल के लिए विश्व प्रार्थना दिवस से शुरू होता है और 4 अक्टूबर, असीसी के संत फ्राँसिस के पर्व तक चलता है।

अपने वक्तव्य में, यूरोपीय कलीसिया के नेताओं ने नबी इसायस के "शांति के उद्यान" के दर्शन को याद किया, जो इस वर्ष के आयोजन की विषयवस्तु "सृष्टि के साथ शांति" की ओर इशारा करता है।

उन्होंने ख्रीस्तीय समुदायों को एक संयमित जीवन अपनाने और सृष्टि के उपहारों का सम्मान करने, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों और सभी लोगों के शोषण को अस्वीकार करने का भी आह्वान किया।

इस वक्तव्य पर सीसीईई के अध्यक्ष और विल्नियस के काथलिक महाधर्माध्यक्ष गिंटारस ग्रुसास और सीईसी के अध्यक्ष, थियातेरा और ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स महाधर्माध्यक्ष निकितास ने हस्ताक्षर किए।

ख्रीस्तीय एकता नेताओं ने कहा कि इसायस के शांति के दर्शन का संदर्भ मानवता को ईश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति पर आधारित जीवनशैली की ओर वापस ले जा सकता है।

उन्होंने कहा, "सृष्टि के साथ शांति की खोज एक अमूर्त आदर्श नहीं, बल्कि एक दैनिक प्रतिबद्धता है," और आगे कहा कि यह "जीवनदाता का सम्मान करते हुए जीने का आह्वान है।"

कलीसिया के नेताओं ने कहा कि भले ही हमारी दुनिया को "आजकल शांति के बगीचे के रूप में शायद ही देखा जा सकता है, लेकिन " ईश्वर मानवता को लगातार आपदा का विकल्प प्रदान करते हैं।

सृष्टि काल, ब्राज़ील के बेलेम में संयुक्त राष्ट्र के कोप30 जलवायु सम्मेलन से पहले आता है, जो 10-21 नवंबर, 2025 को निर्धारित है।

संयुक्त वक्तव्य में आशा व्यक्त की गई है कि विश्व के नेता गरीबों और कमज़ोर लोगों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देंगे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सार्वजनिक हित की ओर मोड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि ख्रीस्तीयों को प्रार्थना, मन परिवर्तन और मध्यस्थ करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि "हमारे जीने का तरीका हमारे विश्वास और अभिव्यक्ति के अनुरूप हो।"

"सृष्टि के साथ शांति" विषयवस्तु संशोधित कार्ता ओइक्यूमेनिका (ख्रीस्तीय एकतावर्धक वार्ता) के साथ भी मेल खाता है, जो यूरोप में ख्रीस्तीय कलीसियाओं के बीच सहयोग को मज़बूत करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है और इस वर्ष के अंत में हस्ताक्षरित होनेवाला है।

अंत में, यूरोपीय कलीसिया सभी लोगों से हमारे साझा घर की रक्षा करने और एक न्यायपूर्ण एवं स्थायी भविष्य को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हैं।