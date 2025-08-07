ओडिशा में बजरंग दल की भीड़ ने काथलिक पुरोहितों, धर्मबहनों और प्रचारक पर हमला किया
सिस्टर सुजाता जेना
ओडिशा, बृहस्पतिवार, 7 अगस्त 25 (रेई) : यह चौंकानेवाली घटना 6 अगस्त को घटी, जब जलेश्वर के पल्ली पुरोहित फादर लिजो निराप्पेल और बालासोर धर्मप्रांत के जोडा पल्ली के फादर वी. जोजो, दो स्थानीय काथलिकों की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित एक समारोह में शामिल होने के लिए गंगाधर मिशन स्टेशन आए थे। दो धर्मबहनों और एक प्रचारक के साथ, यह दल शाम लगभग 5 बजे गाँव पहुँचा।
शाम 6:00 बजे के बाद, जब ग्रामीण रोपा के मौसम में अपने खेतों से लौटे तो पवित्र मिस्सा अर्पित की गई और भोज में भाग लिया।
कार्यक्रम समाप्त होने पर जब वे उस शाम लगभग 9 बजे गाँव से निकल रहे थे, तो उनकी शांतिपूर्ण प्रेरितिक यात्रा एक दुःस्वप्न में बदल गई।
फादर लिजो ने बताया, "गाँव से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर, एक संकरी जंगल के बीच सड़क पर, लगभग 70 बजरंग दल के लोगों की भीड़ घात लगाए बैठी थी।" उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रचारक को निशाना बनाया, जो मोटरसाइकिल पर थे। उन्होंने उन्हें बेरहमी से पीटा, उनकी साइकिल के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, पेट्रोल निकाल दिया और उसे एक तरफ फेंक दिया।"
इसके बाद हमलावरों ने पुरोहितों की गाड़ी पर हमला कर दिया, उसे ज़बरदस्ती रोक लिया और सांप्रदायिक गालियाँ देने लगे।
फादर लिजो ने बताया, "उन्होंने हम पर शारीरिक हमला किया—हमें धक्का दिया, खींचा और बुरी तरह पीटा। उन्होंने हमें घूँसे मारे, हमारे मोबाइल फ़ोन छीन लिए और चिल्लाते रहे कि हम उन्हें अमेरिकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं—उन्हें ज़बरदस्ती धर्मांतरित कर रहे हैं। वे चिल्ला रहे थे: 'बीजेडी के दिन अब खत्म हो गए हैं, अब बीजेपी का राज है—अब आप ईसाई नहीं बना सकते।'"
गाँव की महिलाओं द्वारा भीड़ से आग्रह करने और यह स्पष्ट करने के बावजूद कि पुरोहितों और धर्मबहनों को प्रार्थना सभा के लिए आमंत्रित किया गया था, हमलावरों ने अपना हमला जारी रखा। पुरोहितों ने आरोप लगाया कि समूह ने बजरंग दल के सदस्यों के साथ आए स्व-आमंत्रित मीडियाकर्मियों के सामने सांप्रदायिक गालियाँ दीं और उन पर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाया।
फादर लिजो ने कहा, "यह एक सुनियोजित हमला था। वे एक कहानी गढ़ने के लिए अपने मीडिया को लेकर आए थे।"
घटना के लगभग 45 मिनट बाद, पुलिस अधिकारियों की एक टीम—जिसमें एक महिला कांस्टेबल और दो पुरुष अधिकारी शामिल थे—मौके पर पहुँची।
हालाँकि, पुलिस की मौजूदगी में भी भीड़ ने अपना उत्पात जारी रखा। फादर लिजो ने पुलिस को बताया कि हमलावरों ने उनके मोबाइल फोन जबरन छीन ली है, लेकिन भीड़ में से किसी ने भी न तो मोबाइल फोन होने की बात स्वीकार की और न ही उन्हें वापस किया।
उन्होंने बतलाया, "पुलिस ने फिर भीड़ से कहा कि वे हमें पूछताछ के लिए थाने ले जाएँगे, लेकिन असल में, वे हमें आगे की हिंसा से बचा रहे थे।"
बालासोर सोशल सर्विस सोसाइटी—जो धर्मप्रांत की सामाजिक शाखा है—के पूर्व निदेशक और अब जलेश्वर के पल्ली पुरोहित, फादर लिजो ने इस घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया।
उन्होंने कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि जलेश्वर इलाके में ऐसा कुछ हो सकता है। हम तो बस शोक संतप्त परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और हम पर बेबुनियाद आरोप लगाकर हमला किया गया और हमें अपमानित किया गया।"
उन्होंने जबरन धर्मांतरण के मनगढ़ंत आरोपों के जरिए ख्रीस्तीयों को बदनाम करने के बढ़ते चलन पर दुःख जताया। उन्होंने कहा, "मीडिया घराने भी इसमें शामिल हैं। वे तथ्यों की पुष्टि नहीं करते—वे बस भीड़ की बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं। इस झूठे बयान को सच्चाई से बदलना होगा।"
फादर लिजो ने यह भी पुष्टि की कि रिपोर्टिंग के समय तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। उन्होंने कहा, "हम आज दोपहर अपने धर्माध्यक्ष, माननीय वर्गीस थोट्टमकारा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"
जोडा पल्ली के अतिथि पादरी फादर वी. जोजो इस अकारण हमले से बेहद स्तब्ध थे। उन्होंने कहा, "मैं तो बस प्रार्थना करने आया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने शांतिपूर्ण और पवित्र काम के लिए इतनी दुश्मनी होगी।"
इस घटना ने स्थानीय ईसाई समुदाय को झकझोर कर रख दिया है और ओडिशा में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता और भीड़ हिंसा पर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं।
