काथलिक चैरिटी ने चेतावनी दी है कि धार्मिक उत्पीड़न में वैश्विक वृद्धि सभी धर्मों के लिए ख़तरा है

पास्का रविवार के दिन श्रीलंका गिरजाघर पर हुए हमले के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि देते लोग (ANSA)

एड टू द चर्च इन नीड (एसीएन) ने चेतावनी दी है कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन वैश्विक स्तर पर बढ़ता जा रहा है, जिससे "करोड़ों लोग" प्रभावित हो रहे हैं, और आगाह किया है कि एक धार्मिक समुदाय को खतरा अनिवार्य रूप से अन्य को भी खतरे में डालता है।

22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों की स्मृति में मनाए जानेवाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पहले, अंतर्राष्ट्रीय काथलिक चैरिटी संस्था एड टू द चर्च इन नीड ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में लगातार वृद्धि हो रही है।

एसीएन की 'विश्व में धार्मिक स्वतंत्रता' रिपोर्ट की मुख्य संपादक मार्टा पेट्रोसिलो ने एक बयान में कहा, "वास्तव में, मैं कहूँगी कि यह दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए एक वास्तविकता है।"

उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा के पीड़ितों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को समर्पित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कई लोगों को प्रभावित करता है और उन्हें पीड़ा पहुँचाता है। उन्होंने आगे कहा कि "इस घटना को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति है।"

धार्मिक स्वतंत्रता पर एसीएन की द्विवार्षिक रिपोर्ट, जो पहली बार 1999 में प्रकाशित हुई थी, 21 अक्टूबर को फिर से जारी की जाएगी।

यह रिपोर्ट अद्वितीय है क्योंकि यह एकमात्र गैर-सरकारी संगठन द्वारा तैयार किया गया अध्ययन है जो प्रत्येक देश और सभी धार्मिक समूहों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का परीक्षण करता है।

सुश्री पेत्रोसिलो ने कहा, "क्योंकि अगर किसी एक समूह को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, तो देर-सवेर, दूसरों को भी इससे वंचित किया जाएगा।"

वैश्विक गिरावट

अपने पहले संस्करण के बाद से, रिपोर्ट में स्थितियों में गिरावट दर्ज की गई है। सुश्री पेत्रोसिलो ने कहा कि स्थिति "और भी बदतर होती जा रही है" और "दुर्भाग्य से, अगले संस्करण में भी यही रुझान रहने की उम्मीद है, खासकर, दुनिया के कुछ क्षेत्रों में।"

सुश्री पेत्रोसिलो ने उत्पीड़न के तीन मुख्य रूपों की पहचान की: राज्य-नेतृत्व वाला दमन, अतिवादी हिंसा और जातीय-धार्मिक राष्ट्रवाद।

उन्होंने बताया कि हाल के दशकों में अफ्रीका में तीव्र गिरावट आई है, जहाँ धार्मिक अतिवाद फैल रहा है और हमलों को बढ़ावा दे रहा है।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, जहाँ ऐतिहासिक रूप से धार्मिक समुदाय शांतिपूर्वक रहते आए हैं, हाल ही में ख्रीस्तीयों पर हमले हुए हैं।

बुर्किना फ़ासो, जिसे कभी स्थिर माना जाता था, अब "दुनिया के उन स्थानों में से एक है जहाँ जिहादी हमले सबसे ज्यादा होते हैं।"

सुश्री पेत्रोसिलो ने एशिया में जातीय-धार्मिक राष्ट्रवाद के उदय, मध्य पूर्व में जारी अस्थिरता और लैटिन अमेरिका में बढ़ते उल्लंघनों का भी हवाला दिया।

उम्मीद और चिंता

निराशाजनक परिदृश्य के बावजूद, सुश्री पेत्रोसिलो ने नागरिक समाज और सरकारों के बीच बढ़ती जागरूकता की ओर इशारा किया, जिसे वे धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को रोकने के प्रयासों में एक संभावित मोड़ मानती हैं।

लेकिन उन्होंने पश्चिमी देशों के बारे में भी चिंता जताई और "गज़ा में युद्ध के कारण कुछ धार्मिक समूहों पर बढ़ते हमलों, गिरजाघरों में तोड़फोड़ और यहूदी-विरोधी तथा इस्लाम-विरोधी घटनाओं में वृद्धि" के प्रति आगाह किया।

उन्होंने "धर्म को सार्वजनिक मंच से बाहर करने के प्रयास की चेतावनी दी, जिसे पोप फ्राँसिस ने विनम्र उत्पीड़न कहा था," और कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विवेक के अधिकार भी खतरे में हैं।

जोखिमों के बावजूद आवाज उठाना

सुश्री पेत्रोसिलो ने जोर देकर कहा कि एसीएन की रिपोर्ट "स्थिति का आकलन करते समय हमेशा तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ होती है," भले ही इससे धार्मिक समूहों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का खतरा हो।

उन्होंने कहा, "बेशक, जवाबी कार्रवाई का खतरा है, लेकिन हम चुप नहीं रह सकते, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि हालात बदलने का यही तरीका है।"

उन्होंने पाकिस्तान में आसिया बीबी के मामले को याद किया, जिनकी रिहाई कड़े अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद हुई थी। उन्होंने कहा, "अगर वह मामला न होता, तो शायद वह अभी भी जेल में होती।"

कार्रवाई का आह्वान

सुश्री पेत्रोसिलो ने धार्मिक हिंसा के पीड़ितों के साथ एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि उनमें से कई लोग भुला दिए जाने से डरते हैं और प्रत्यक्ष समर्थन को जरूरी मानते हैं।

उन्होंने हर स्तर पर जागरूकता बढ़ाने, प्रार्थना करने, भौतिक सहायता देने और वकालत करने का आह्वान किया। "क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता एक मानवाधिकार है, लेकिन यह एक साझा जिम्मेदारी भी है। और यह हम पर निर्भर है कि हम यह सुनिश्चित करें कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मानवाधिकार हर जगह समान रूप से प्रदान किया जाए।"