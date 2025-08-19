विश्व मानवता दिवस पर कारितास ने वैश्विक हिंसा का मुकाबला करने का आह्वान किया

आज 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। काथलिक कलीसिया की मानवीय शाखा, कारितास इंटरनैशनल उन लोगों का आह्वान कर रही है, जो विश्वभर में हिंसा को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं, कि वे इसका सामना करें और प्रत्येक मानव जीवन की रक्षा करें।

वाटिकन न्यूज

कारितास इंतरनैशनल ने शक्तिशाली लोगों का आह्वान किया है कि वे विश्वभर में हिंसा को समाप्त करें और प्रत्येक मानव जीवन की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य को पहचानें।

19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के वैश्विक आयोजन के लिए एक बयान में, दुनिया भर में काथलिक कलीसिया की मानवीय कार्रवाई शाखा ने यह बात व्यक्त की और "गजा, सूडान, दक्षिण सूडान, यूक्रेन, म्यांमार और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में किए गए अत्याचारों से स्तब्ध धार्मिक नेताओं और विश्वासियों की आवाज़ को बुलंद करने" की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

2003 में इसी दिन, इराक के बगदाद स्थित कैनाल होटल पर हुए बम हमले में 22 मानवीय सहायताकर्मी मारे गए थे, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि देश के लिए महासचिव भी शामिल थे। पाँच साल बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया।

एक साझा अपील

इस अवसर पर, कारितास इंटरनैशनल ने कहा कि वह दुनिया भर की मानवीय एजेंसियों के साथ मिलकर "मानवीय संकटों के बीच जीवन रक्षक सहायता प्रदान करते हुए अपनी जान गंवाने वालों" को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और "सरकारों से नागरिकों और मानवीय सहायता कार्यकर्ताओं पर हमलों के लिए दंड से निपटने" का आह्वान करता है।

162 से अधिक देशों और क्षेत्रों में मौजूद, कारितास को संघर्ष क्षेत्रों में अग्रिम पंक्ति के आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं के सामने आने वाले जोखिमों का व्यापक अनुभव है।

कई देशों में जहाँ अन्य सभी एजेंसियाँ हट गई हैं, स्थानीय कलीसिया हमेशा मौजूद है और सहायता एवं सुरक्षा प्रदान कर रही है।

सहायताकर्मियों के लिए अभूतपूर्व खतरे

प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर, कारितास इंटरनैशनल इस बात की निंदा करता है कि सहायताकर्मी अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहे हैं।

केवल 2024 में, 20 देशों में अपने महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करते हुए 380 से अधिक सहायताकर्मी मारे गए।

और इस प्रवृत्ति में कमी आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, बल्कि 2025 और भी बदतर हो सकता है, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष के पहले पाँच महीनों में 17 देशों में 128 लोग मारे गए।

शहीदों को याद करते हुए

इस दिन, कारितास इंटरनैशनल ने हाल के वर्षों में मारे गए अपने सहयोगियों को भी याद किया, जिनमें कारितास जेरूसलेम के वियोला अल अमाश और इस्साम अबेद्राबो और यूक्रेन के मारियुपोल और नाइजर में मारे गए कारितास के अन्य सहयोगी शामिल हैं।

अंत में, कारितास का वक्तव्य इस बात की पुष्टि करते हुए समाप्त होता है कि आज का दिन "याद करने", "शोक मनाने" और "प्रार्थना करने" का दिन है, "लेकिन सबसे बढ़कर," "हम स्पष्ट रूप से और बिना किसी हिचकिचाहट के उन लोगों की सुरक्षा की माँग करते हैं जो दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं। उनकी स्मृति हमें न केवल उनका सम्मान करने, बल्कि कार्य करने के लिए भी बाध्य करती है।"