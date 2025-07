25 वर्ष में नई सहस्राब्दी का कार्य - 10,000 विद्वानों ने समर्थन दिया

वाटिकन न्यूज

जस्ना गोरा, सोमवार 21 जुलाई 2025 : नई सहस्राब्दी के कार्य की रजत जयंती के दौरान मुख्य कार्यक्रम पोलैंड के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष अंतोनियो गुइडो फिलिपाज़ी द्वारा जस्ना गोरा के मरियम तीर्थालय में आयोजित एक पवित्र मिस्सा समारोह था।

अपने प्रवचन में, महाधर्माध्यक्ष फिलिपाज़ी ने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों में कृतज्ञता और उदारता के महत्व पर ज़ोर दिया।

महाधर्माध्यक्ष फ़िलिपाज़ी ने छात्रवृत्ति धारकों को आज की दुनिया के स्वार्थ और सापेक्षवाद के विपरीत "जीवन की संस्कृति" को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह तभी संभव है जब हम संत जॉन पॉल द्वितीय के संदेश के अनुसार जीवन जीएँ: "मनुष्य स्वयं को पूरी तरह से नहीं पा सकता, जब तक कि वह स्वयं को सच्चे मन से समर्पित न कर दे।"

पवित्र मिस्सा के बाद, छात्रवृत्ति धारकों के प्रतिनिधियों ने नई सहस्राब्दी समुदाय का संपूर्ण कार्य धन्य कुँवारी मरियम को सौंपते हुए घोषणा की: "हम जीवन के आह्वान के मार्ग पर चलकर, ईश्वर द्वारा हममें से प्रत्येक को दिए गए अद्वितीय आह्वान पर चलकर प्रेम की सभ्यता का निर्माण करना चाहते हैं।"

बोर्ड के अध्यक्ष फादर दारियुस कोवाल्स्की ने ज़ोर देकर कहा कि फ़ाउंडेशन की स्थापना उन युवाओं की मदद के लिए की गई थी जिनकी शिक्षा में आर्थिक तंगी आड़े आ रही थी। फिर भी, जैसा कि उन्होंने कहा, "सिर्फ़ आर्थिक मदद ही काफ़ी नहीं है।" छात्रवृत्ति धारकों को एक-दूसरे से मिलने, समुदाय बनाने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ग्दान्स्क में जाज़ गायन अध्ययन में स्नातक और पूर्व छात्रवृत्ति धारक मार्था डायविका कहती हैं कि फ़ाउंडेशन ने उन्हें एक पेशेवर संगीत करियर शुरू करने में सक्षम बनाया। वे इसे "अपने कलात्मक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में एक मील का पत्थर" मानती हैं।

वर्षगाँठ समारोह की शुरुआत जस्ना गोरा में तीर्थयात्रा और माला प्रार्थना के साथ हुई। प्रार्थना सभा के बाद, प्रतिभागी ज़ेस्टोचोवा स्थित डायोसेसन सेमिनरी के बगीचों में पिकनिक के लिए एकत्र हुए - यह साझा साक्ष्यों, स्मृतियों और एक उत्सव केक का समय था। शाम को, फाउंडेशन के गायक मंडल और ऑर्केस्ट्रा ने मठ में एक ओरेटोरियो संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके बाद जयंती प्रतिभागियों के साथ पारंपरिक जस्ना गोरा अपील का आयोजन किया गया।

पोलिश धर्माध्यक्षीय सम्मेलन द्वारा 2000 में स्थापित, न्यू मिलेनियम फाउंडेशन का कार्य, छोटे शहरों और कम आय वाले परिवारों के युवाओं के साथ एकजुटता के लिए संत जॉन पॉल द्वितीय के आह्वान के जवाब में बनाया गया था।

आज तक, फाउंडेशन ने पोलैंड भर में लगभग 10,000 छात्रों का - न केवल छात्रवृत्ति के माध्यम से, बल्कि आध्यात्मिक विकास और स्वयंसेवी भागीदारी को बढ़ावा देकर भी समर्थन किया है। छात्रवृत्तियाँ कक्षा 7 से विश्वविद्यालय स्नातक तक प्रदान की जाती हैं। 2022 से, फ़ाउंडेशन यूक्रेन के युवा शरणार्थियों को भी सहायता प्रदान कर रहा है।

इस फ़ाउंडेशन को अक्सर "संत जॉन पॉल द्वितीय का जीवंत स्मारक" कहा जाता है।

