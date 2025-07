युवा लोगों के लिए युवा: जयंती में आशा का संचार करता है मेरीज़ मील्स

वाटिकन न्यूज

रोम, बुधवार 30 जुलाई 2025 : युवाओं की जयंती के आगमन के साथ, रोम की सड़कें एक बार फिर तीर्थयात्रियों के शोर से गूंज उठी हैं। हालाँकि जयंती को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन इस बार ऊर्जा अलग है: गीत तेज़ हैं और कदमों की आहट धीमी है। हाल ही में महाधर्माध्यक्ष रिनो फिसिकेला द्वारा "शायद साल का सबसे प्रतीक्षित आयोजन" कहे जाने वाले इस आयोजन के लिए, रोम दुनिया भर से दस लाख से ज़्यादा युवाओं का स्वागत कर रहा है।

आशा का संदेश लाने वालों में मेरीज़ मील्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। मेरीज़ मील्स एक वैश्विक स्कूल फीडिंग चैरिटी संगठन है और जो उसी समीकरण को साकार करती है जिसे वह घोषित करना पसंद करती है: भोजन + स्कूल = आशा।

मेरीज़ मील्स उत्सव के सप्ताह के दौरान पूरे रोम के चौराहों पर पहुँचेगा और 2 अगस्त को टोर वेरगाता में संत पापा लियो 14वें के नेतृत्व में आयोजित प्रार्थना सभा में उपस्थित रहेगा - यह स्थान 2000 के जयंती वर्ष में विश्व युवा दिवस की मेजबानी के बाद से ही कई लोगों के दिलों के करीब है।

लेकिन जैसे-जैसे हम उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं, रोम के विभिन्न क्षेत्र वार्ताओं, नृत्यों, संगीत कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों से जीवंत हो उठेंगे। मेरीज़ मील्स एक "आशा के लिए संगीत कार्यक्रम" का आयोजन करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के फादर रॉब गैलिया, पोलिश बहु-वादक अनमारी और इतालवी गायिका दजाना जैसे प्रसिद्ध काथलिक कलाकार शामिल होंगे - जो संगठन के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाएँगे और आशा के संदेश को बढ़ावा देंगे। लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा प्रभावशाली मेरीज़ मील्स के युवा राजदूतों की आवाज़ें होंगी - दुनिया भर के युवा जिन्होंने दुनिया के सबसे कमज़ोर बच्चों को सम्मान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना अपना मिशन बना लिया है।

पर्दे के पीछे से काम करते हुए, मेरीज़ मील्स उन लोगों को जीवनदायी भोजन और सम्मान प्रदान करता है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यह दुनिया को याद दिलाता है कि भूख अपरिहार्य नहीं है, शिक्षा एक अधिकार है और किसी भी बच्चे को सिर्फ़ जीवित रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, मेरीज़ मील्स की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रबंधक, पालोमा गार्सिया ओवेजेरो कहती हैं कि जयंती इस चैरिटी के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। वे बताती हैं, "आशा हमारी पहचान का हिस्सा है। हम स्कूलों में लगभग 30 लाख बच्चों को खाना खिलाते हैं। लेकिन 6.7 करोड़ बच्चे अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। एक बच्चे को खिलाने में प्रति वर्ष केवल €22 का खर्च आता है। इसका मतलब है कि हर कोई - हर व्यक्ति - मदद कर सकता है।"

गार्सिया ओवेजेरो इस वास्तविकता पर विचार करती हैं कि आज कई युवा विस्थापन, जलवायु आपदा और मानव-निर्मित संघर्ष की दुनिया में बड़े हो रहे हैं। "अक्सर युवा ही सबसे ज़्यादा निराश महसूस करते हैं। लेकिन मेरीज़ मील्स में, हम उन्हें आशा के वाहक बनते देखते हैं - छोटी-छोटी जगहों पर छोटे-छोटे काम करते हुए जो ज़िंदगी बदल देते हैं।"

रोम में मेरीज़ मील्स का प्रतिनिधित्व करने वाले दो युवा राजदूत इटली से कियारा और ऑस्ट्रिया से क्रिस्टीन हैं। दोनों ने मेरीज़ मील्स चैरिटी के समर्थन के लिए संगीत कार्यक्रम, खेल आयोजन और धन उगाहने वाले अभियानों के आयोजन से अपनी यात्रा शुरू की। उनकी पहल के माध्यम से, पूरी कक्षाओं को "गोद लिया" गया है और सैकड़ों बच्चों को भोजन कराया गया है - यह सब कियारा के अनुसार "बड़े प्रभाव वाले छोटे-छोटे प्रयास" के माध्यम से हुआ है।

क्रिस्टीन कहती हैं, "युवा लोग परवाह करते हैं और वे अपने पास जो कुछ भी है, उससे बहुत कुछ कर सकते हैं - दौड़कर, गाकर, खाना बनाकर, प्रार्थना करके। यह सब मिशन का हिस्सा है।"

एवांस मलावी से यही भावना लेकर आते हैं, और युवाओं के नेतृत्व वाली वकालत की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं: "हम एक टीम के रूप में काम करते हैं," वे बताते हैं कि उनके विभिन्न राजदूत समूह एक-दूसरे के कार्यक्रमों और आउटरीच प्रयासों का कैसे समर्थन करते हैं। एवांस आगे कहते हैं, "हम और अधिक साझा करने को तैयार हैं," और हमें याद दिलाते हैं कि आशा को बढ़ाने के लिए, उसे साझा करना आवश्यक है।

30 और 31 जुलाई को, रोम के ‘पियाज़ा देल पोपोलो’ स्थित पिनचो टेरेस पर "शहर के साथ संवाद" गतिविधियों के दौरान, मेरीज़ मील्स के स्वयंसेवक तीर्थयात्रियों और राहगीरों को अपने जीवन-परिवर्तनकारी कार्यों में शामिल करेंगे। फिर, 31 तारीख को उसी स्थान पर, रोम समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक, यह चैरिटी संस्था "आशा के लिए संगीत कार्यक्रम" का आयोजन करेगी, जिसमें आशा की आवाज़ें एक साथ आएंगी।

रोम में जो युवा एकत्र हुए हैं, वे वास्तव में आशा के तीर्थयात्री हैं। कई लोगों ने यहाँ आने के लिए बड़े त्याग किए होंगे, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो इस यात्रा पर नहीं आ सके। कुछ लोग कठिन दौर से गुज़रे होंगे या गुज़र रहे होंगे। युवाओं की जयंती यह साबित करने का एक अवसर है कि आशा सभी के लिए उपलब्ध है, और सभी इसके हकदार हैं।

"हम आशा में निहित एक चैरिटी हैं," गार्सिया ओवेजेरो कहती हैं। "और यह जयंती पूरी तरह से आशा पर आधारित है। सिर्फ़ आध्यात्मिक आशा नहीं, बल्कि ऐसी आशा जो आपका पेट भर दे, जो आपको स्कूल जाने, हँसने, पढ़ाई करने और भविष्य की कल्पना करने की ऊर्जा दे।"

गार्सिया ओवेजेरो उन जगहों के बारे में बात करती हैं जहाँ मैरीज़ मील्स काम करता है - जैसे दक्षिण सूडान, सीरिया और यमन। "कभी-कभी लोग हमसे कहते हैं, 'आप इन जगहों पर आशा की बात कैसे कर सकते हैं?' और मैं कहती हूँ, क्योंकि हम इसे देखते हैं। हर दिन, हम इसे देखते हैं। उन बच्चों में जो स्कूल वापस आते हैं। उन माताओं में जो मुस्कुराती हैं क्योंकि उनके बच्चों ने आज खाना खाया। उन युवाओं में जो यह मानने से इनकार करते हैं कि भूख जीवन का एक हिस्सा है।"

वे आगे कहती हैं, "यह जयंती हमें उन कहानियों को बताने और दुनिया से यह कहने का मौका देती है: किसी का जीवन बदलने के लिए आपको करोड़पति या राजनेता होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यह विश्वास करने की ज़रूरत है कि छोटे-छोटे कार्यों से व्यक्त किया गया प्रेम काम करता है।"

और युवाओं की यह जयंती हमें याद दिलाती है कि आशा हर किसी की नियति है, इसे फैलाया और साझा किया जाता है - युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए।

