यूक्रेन, अस्पताल के एक चैपलिन : "बमों के बीच विश्वास और दृढ़ता के साथ"

स्वितलाना डुखोविच - वाटिकन सिटी

कीव, बुधवार 23 जुलाई 2025 (वाटिकन न्यूज) : यूक्रेन में हालात मुश्किल बने हुए हैं। ज़मीनी स्तर पर छापेमारी जारी है, क्रामाटोर्स्क शहर में हुए एक रूसी हमले में एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई और पाँच लोग घायल हो गए। कल, 21 जुलाई की देर शाम, पुतिवल समुदाय पर एक ड्रोन हमला हुआ, जिसमें एक 5 साल के बच्चे सहित 13 लोग घायल हो गए। ओडेसा में तेज़ धमाकों की आवाज़ सुनी गई।

ये हालिया कार्रवाई 21 जुलाई की रात को हुए उस गंभीर हमले के बाद हुई है, जब रूस ने 426 ड्रोन और 24 मिसाइलें दागीं और कई इलाकों, खासकर कीव, खार्किव और इवानो-फ्रैंकिवस्क पर हमला किया। राजधानी में कम से कम छह इलाके जलकर खाक हो गए। रिहायशी इमारतें, एक किंडरगार्टन, एक सुपरमार्केट और गोदाम क्षतिग्रस्त हो गए। इवानो-फ्रैंकिवस्क (पश्चिमी यूक्रेन) के मेयर रुस्लान मार्टसिंकिव ने इसे बड़े पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से इस क्षेत्र पर सबसे भीषण हमला बताया।

वाटिकन मीडिया से बातचीत में, इवानो-फ्रैंकिवस्क के ग्रीक काथलिक पुरोहित, फादर यारोस्लाव रोखमन ने अपने परिवार (वे विवाहित हैं और उनके दो बच्चे हैं) और अपने पल्लीवासियों के साथ-साथ क्षेत्रीय प्रसवपूर्व केंद्र, जहाँ वे चैपलिन के रूप में कार्यरत हैं, के मरीज़ों और डॉक्टरों के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "धमाकों की तेज़ आवाज़ पूरी रात सुनाई देती रही।" "ज़ाहिर है, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित था, क्योंकि आठ साल की बच्ची बहुत घबराई हुई थी। हम तहखाने में गए और उसे यह विश्वास दिलाना मुश्किल था कि हम सुरक्षित जगह पर हैं। मैं उन सभी बच्चों के बारे में सोच रहा था जो ऐसी ही या उससे भी बदतर स्थिति में थे। कम से कम हम एक निजी घर में रहते हैं, लेकिन कई परिवार ऊंची इमारतों में रहते हैं और उनके लिए आश्रय स्थलों तक जाना बहुत कठिन होता है।" डॉन रोखमन ने याद किया कि युद्ध की शुरुआत में वे भी एक अपार्टमेंट इमारत में रहते थे और अक्सर उन्हें तहखाने में भागना पड़ता था और अपने कपड़ों में ही वहीं सोना पड़ता था।

फादर यारोस्लाव प्रसवकालीन केंद्र में भर्ती उन मरीज़ों के बारे में भी चिंतित थे जिन्हें बम विस्फोटों के दौरान अस्पताल के तहखाने में ले जाया गया था। वे कहते हैं, "वहाँ सबके लिए पर्याप्त जगह नहीं है। उन्हें अच्छी परिस्थितियों की ज़रूरत है, न कि किसी तहखाने को आश्रय में बदलने की।" फादर यारोस्लाव बताते हैं कि बम विस्फोटों के दौरान जो अनुभूति होती है वह तीव्र भय और लाचारी की भावना होती है। "शोर इतना तेज़ होता है कि आपको लगता है कि यह कोई नज़दीकी चीज़ है; आप असहाय हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी जान, अपने बच्चों की जान, और अपने प्रियजनों: दोस्तों, पल्लीवासियों, पड़ोसियों की जान का डर सताता है। यह बेहद परेशान करने वाला है, और आज कई यूक्रेनवासी इसका अनुभव कर रहे हैं। इसी के साथ, एक नया दिन आता है, और हमें एहसास होता है कि हमें इस डर को पीछे छोड़कर एक नए दिन का सामना करने, अपना काम नए सिरे से शुरू करने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ना होगा।"

इतनी मुश्किल रात के बाद, फादर यारोस्लाव ने सुबह 8:00 बजे के मिस्सा समारोह को रद्द न करने का फैसला किया और गिरजाघर जाते समय उन्हें एहसास हुआ कि ज़्यादातर निवासियों ने भी यही किया था। वे कहते हैं, "मैंने ट्रैफ़िक जाम देखा। मैं इस बात से हैरान था कि इतने सारे लोग काम पर गए थे और इसने मुझे हमारे लोगों के लचीलेपन और ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम सब थके हुए हैं क्योंकि हम पूरी रात जागते रहे और दिन की शुरुआत करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन सबके बावजूद, लोग आगे बढ़ रहे हैं और योजनाएँ बना रहे हैं, जी रहे हैं।" बड़े पैमाने पर रूसी आक्रमण की शुरुआत से ही, ग्रीक काथलिक और रोमन काथलिक, दोनों ही पुरोहित लगातार लोगों के साथ रहे हैं और उनके शारीरिक और आध्यात्मिक घावों पर मरहम लगा रहे हैं। फादर यारोस्लाव बताते हैं, "इतनी भारी बमबारी तनाव पैदा करती है और स्वाभाविक रूप से एक तरह की आक्रामकता पैदा होती है। हम पुरोहित लोगों को यह याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि इस आंतरिक आक्रामकता को रोकना और यह समझना अभी बहुत ज़रूरी है कि हमलों का प्रतिरोध अपनी मातृभूमि और अपने परिवार के प्रति प्रेम पर आधारित होना चाहिए।" मेरे अंदर जो भी गुस्सा है, जो कुछ भी इस रात के दौरान मेरे अंदर इकट्ठा हुआ है - मैं भी इंसान हूँ, और मेरी भी भावनाएं हैं - मैं इसे लोगों की सेवा में बदलने की कोशिश करता हूँ।"

फ़ादर रोखमन याद करते हैं कि जब 24 फ़रवरी, 2022 को युद्ध शुरू हुआ, तो उनके एक मित्र, जिनके पति एक सैनिक हैं, ने सोशल मीडिया पर एक सफ़ाईकर्मी की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "इस आदमी ने मेरा दिन रोशन कर दिया," क्योंकि युद्ध के पहले दिन की सुबह, वह बाहर गया और आँगन की सफ़ाई की, मानो कुछ हुआ ही न हो। फ़ादर रोखमन कहते हैं, "युद्ध की शुरुआत में, हम ज़्यादा घबरा जाते थे या किसी स्वयंसेवी गतिविधि में, शायद अव्यवस्थित रूप से, शामिल हो जाते थे, लेकिन आज, अपने कर्तव्य का सही अर्थों में पालन करना, अपना काम अच्छी तरह से करना, स्थिरता बनाए रखने और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है।" लचीलेपन का यही रवैया वासिउचिन गाँव के ग्रीक काथलिक श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया को भी दर्शाता है, जब 29 जून, 2025 को एक रूसी मिसाइल के टुकड़ों ने उनके गिरजाघर, घंटाघर और खिड़कियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था।

फादर रोखमन ने बताया कि यह गाँव न केवल अग्रिम पंक्ति से, बल्कि इवानो-फ्रैंकिवस्क क्षेत्र के केंद्र से भी दूर है। "यह रविवार की भोर में हुआ, और पल्ली परिसर और गिरजाघऱ में प्रवेश करना स्पष्ट रूप से असंभव था। लेकिन श्रद्धालु उस चौक में इकट्ठा हुए, जहाँ मिसाइल के टुकड़े गिरे थे, उससे थोड़ा आगे और उन्होंने मिलकर प्रार्थना की, ईश्वर से शांति की प्रार्थना की और उन्हें धन्यवाद दिया कि कोई गंभीर घटना नहीं हुई। लोग घबराए नहीं, बल्कि प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होने में कामयाब रहे।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here