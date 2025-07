महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास: कीव पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं, हाल में राजदूतावास को नुकसान पहुँचा है।

वाटिकन न्यूज

कीव, शुक्रवार 11 जुलाई 2025 : 9 और 10 जुलाई की रात को, कीव शहर पर रूस द्वारा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से एक बड़ा हमला किया गया। राजधानी में शक्तिशाली विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गईं, आग लग गई और हताहतों की सूचना मिली। प्रेरितिक राजदूतावास की इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष विस्वाल्दास कुलबोकास ने वाटिकन मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में इस बारे में बताया:

निम्नलिखित स्वितलाना दुखोविच द्वारा लिए गए मूल इतालवी साक्षात्कार का अनुवाद है। स्पष्टता और प्रवाह के लिए इसे थोड़ा संशोधित किया गया है।

महामहिम, कीव में बम विस्फोटों की वर्तमान स्थिति क्या है?

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास : शहर पर हमले लगातार तीव्र होते जा रहे हैं - पिछले तीन सालों में हुए भीषण हमलों से कहीं ज़्यादा लगातार और शक्तिशाली। कल रात और आज सुबह भी, दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। ख़ास तौर पर चिंता की बात यह है कि ड्रोन आम बस्तियों को निशाना बना रहे हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से सुना कि कुछ ड्रोन सीधे राजदूतावास और आस-पास के घरों के आसपास चक्कर लगा रहे थे। मुझे नहीं पता कि वे क्या ढूँढ़ रहे थे। हमने कई विस्फोट सुने - जिनमें से दो बहुत नज़दीक थे। मैंने आस-पास की आवासीय इमारतों को हुए नुकसान का भी जायज़ा लिया: एक लगभग 70 मीटर दूर, दूसरा लगभग 90 मीटर दूर। हमारे अपने परिसर को भी कुछ नुकसान हुआ, मुख्य इमारत - छत - और गैरेज व सेवा क्षेत्रों, दोनों को। हमने लगभग दस बड़े-बड़े टुकड़े इकट्ठा किए और मुझे लगता है कि यह मिसाइल नहीं, बल्कि एक ड्रोन था। शुक्र है कि हममें से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। लेकिन, पास में ही विस्फोट होते देखना वाकई चौंकाने वाला है।

यह राजदूतावास राजधानी के एक केंद्रीय ज़िले में स्थित है...

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास : हाँ, यह इमारत शेवचेन्किव्स्की ज़िले में है, जो एक बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ कई दूतावास स्थित हैं। आँकड़े बताते हैं कि ज़ापोरिज्जिया, खार्किव, खेरसॉन, ओडेसा और सूमी जैसे अग्रिम पंक्ति के शहरों को छोड़कर, यह पूरे यूक्रेन में सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया इलाका है। इसलिए, इन शहरों के बाद, कीव का शेवचेन्किव्स्की मिसाइल और ड्रोन हमलों के मामले में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कुछ तो बस कुछ सौ मीटर की दूरी पर गिरे, लेकिन कल रात कई बेहद नज़दीक से गिरे। हमें अभी तक नहीं पता कि कितने लोग हताहत हुए - अक्सर यह जानकारी एक, दो या तीन दिन बाद मिलती है। लेकिन हर सुबह पवित्र मिस्सा समारोह में, हम संभावित पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हैं। बेशक, यह सब कई मुश्किलें पैदा करती है: उदाहरण के लिए, आज भी, कई बार, हमारे कर्मचारी समय पर नहीं पहुँच पाए क्योंकि आवाजाही असंभव था - सड़कों से भारी मात्रा में मलबा और छर्रे साफ़ करने पड़े। यह सब बातें निश्चित रूप से हमें और भी अधिक उत्साह से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती हैं, प्रभु ही हमें शांति का उपहार प्रदान कर सकते हैं।

मुझे लगता है कि इतनी मुश्किल रात के बाद, दिन भर की ज़िम्मेदारियाँ निभाना कितना मुश्किल होगा...

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास : बिल्कुल - दिन के समय ऊर्जा काफ़ी कम हो जाती है। और तो और, इन दिनों राजदूतावास में सेवा करने वाली धर्मबहनें अपने सुपीरियर जनरल और कुछ धर्मबहनों की मेज़बानी कर रही हैं। उन्हें भी रात भर नींद नहीं आई। वे संत विंसेंट की दया की धर्मबहनों के धर्मसंघ से जुड़ी हैं। इस धर्मसंघ की स्थापना यूक्रेन में 8 जून 1926 को महाधर्माध्यक्ष आंद्रे शेप्त्स्की ने बेल्जियम में स्थापित मूल धर्मसंघ की पूर्वी शाखा के रूप में की थी। उनका धर्मसंघ ल्वीव में है और तीन धर्मबहनें हमारे राजदूतावास में अपनी सेवा देती हैं - जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। कल रात हमने लैटिन रीति के कामियानेत्स-पोदिल्स्की के नवनिर्वाचित धर्माध्यक्ष एडवर्ड कावा, ओएफएम की भी मेज़बानी की। इमारत पर लगे टुकड़े भी मेरे और धर्माध्यक्ष के घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर गिरे। जब विस्फोट इतने तेज़ होते हैं, तो सोने के बारे में सोच ही नहीं सकता, इसलिए हम नीचे आ गए, ताकि अगर इमारत में आग लग जाए तो हम उसे खाली करने के लिए तैयार रहें। ऊपरी मंज़िल पर रहना बहुत खतरनाक होता है - भागने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, जैसा कि कई आम घरों में होता है जब उन पर हमला होता है। जो बच जाते हैं, उनके लिए असली चुनौती समय पर इमारत से बाहर निकलना है, क्योंकि ड्रोन न केवल विस्फोट से नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि जलता हुआ ईंधन भी ले आते हैं। दरअसल, आज और हाल के दिनों में, खिड़कियाँ खोलना नामुमकिन हो गया है - शहर जल रहा है। ड्रोन और मिसाइलों से निकलने वाला ज़हरीला ईंधन हवा में भर जाता है, और कई घंटों तक साँस लेना ख़तरनाक होता है।

तो, बमबारी की तीव्रता स्पष्ट रूप से बढ़ गई है...

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास : हाँ। पूर्ण आक्रमण शुरू होने के बाद से कीव पर हमले लगातार हो रहे हैं, लेकिन 2023 और 2024 में ये हमले ज़्यादा बार-बार हुए। पूर्ण युद्ध की शुरुआत में ही, खासकर फरवरी और मार्च 2022 में, भारी हमले हुए थे। और अब - मई के अंत से, जून तक, और जुलाई की शुरुआत तक - सभी प्रकार के मिसाइल और ड्रोन हमलों की आवृत्ति और मात्रा, दोनों के संदर्भ में, तीव्रता में तेज़ी से वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो सिर्फ़ ड्रोन की गिनती करें, तो तीन घंटे की अवधि में एक के बाद एक विस्फोट हुए। फिर मिसाइलें आईं। उन तीन घंटों में, आप एक ड्रोन के गुज़रने की आवाज़ सुनते हैं, फिर वही ड्रोन वापस आता है - आपको कभी पता नहीं चलता कि वह किस पर निशाना साध रहा है, क्योंकि वह ठीक ऊपर होता है। फिर एक और, और एक और - पाँचवाँ, दसवाँ, बीसवाँ, तीसवाँ... यह लगातार जारी है। फिर विस्फोट आते हैं। यह सब बेहद तीव्र होता है।

आप बस प्रार्थना कर सकते हैं...

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास : सचमुच। यह क्षण मुझे सभी से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा भरोसा है। हम, जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु की कृपा के पात्र नहीं भी हो सकते, लेकिन इस जयंती वर्ष में, हम स्वयं को उनकी दया के हवाले कर देते हैं। इसलिए मैं सभी को प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ - यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो खुद को अयोग्य समझते हैं, या जो मानते हैं कि उनकी प्रार्थनाएँ शक्तिशाली नहीं हैं। आइए, हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करते रहें: कि वे हमें शांति प्रदान करें। मैं सभी को इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

