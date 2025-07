महाधर्माध्यक्ष गुडज़ियाक: यूक्रेन क्रूस के मार्ग पर चल रहा है

वाटिकन न्यूज

फिलाडेल्फिया, सोमवार 14 जुलाई 2025 : यूक्रेन लगातार बमबारी और लंबे युद्ध के आघात को झेल रहा है, वहीं यूक्रेनी ग्रीक काथलिक कलीसिया देश और विदेश में अपने लोगों के साथ अपनी अडिग उपस्थिति बनाए हुए है।

वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका में यूक्रेनी काथलिकों के लिए फिलाडेल्फिया महाधर्मप्रांत के मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्ष बोरिस गुडज़ियाक ने इस कठिन समय में कलीसिया के सामने आने वाली चुनौतियों और आशाओं पर प्रकाश डाला।

वे कहते हैं, "एक तरह से धर्माध्यक्ष ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में, वे बहुत कुछ कर सकते हैं। वे लोगों के साथ रहते हैं।" और वे बताते हैं कि जब कोई समुदाय पीड़ा में होता है, तो यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है: "जब आप पीड़ित होते हैं, तो एकजुटता बनाए रखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता।"

महाधर्माध्यक्ष गुडज़ियाक विस्थापन से बुरी तरह प्रभावित एक राष्ट्र का वर्णन करते हैं। 2022 में बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से, लगभग 1.4 करोड़ यूक्रेनी अपने घरों से भाग गए हैं। कुछ वापस लौट आए हैं, लेकिन कई आंतरिक रूप से विस्थापित हैं या विदेश में बस गए हैं, जहाँ लौटने के लिए कोई घर नहीं बचा है।

इस संदर्भ में, वे आगे कहते हैं कि कलीसिया न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि सामाजिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

महाधर्माध्यक्ष कहते हैं, "हम लोगों के साथ और उनके लिए प्रार्थना करने, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, और पीड़ितों के साथ क्रूस के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं।" "हर कोई किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो मारा गया है, किसी न किसी शरणार्थी को। यह एक सार्वभौमिक अनुभव है।"

महाधर्माध्यक्ष गुडज़ियाक बताते हैं कि कलीसिया अपने पुरोहितों और धर्मसंघियों के नेटवर्क के माध्यम से आश्रय, भोजन, वस्त्र, मनोवैज्ञानिक सहायता और चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रही है। पुरोहितों को तनाव विकार को पहचानने और उसका सामना करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के प्रभावित होने की आशंका है।

बच्चों की ज़रूरतें भी प्राथमिकता हैं। वे बताते हैं कि कैसे कलीसिया अनाथों और शरणार्थी बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित कर रही है, जिनमें से कई युद्ध और कोविड-19 महामारी के कारण अपनी शिक्षा के कई साल गँवा चुके हैं।

महाधर्माध्यक्ष गुडज़ियाक निरक्षरता में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं, "कुछ बच्चों ने तो अपनी स्कूली शिक्षा के पाँच साल गँवा दिए हैं।"

रोम में हाल ही में आयोजित यूक्रेनी ग्रीक काथलिक कलीसिया के धर्माध्यक्षों की धर्मसभा के बारे में पूछे जाने पर, महाधर्माध्यक्ष गुडज़ियाक ने कहा कि इसका मुख्य ध्यान प्रेरिताई पर था, लेकिन यह अनिवार्य रूप से युद्ध से जुड़ा था।

उन्होंने कहा, "हम हर साल लगभग दो हफ़्ते के लिए मिलते हैं ताकि वर्तमान और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा की जा सके, जिसमें धर्माध्यक्षों के अध्यक्षों के लिए उम्मीदवारों का चयन भी शामिल है।"

हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि इस साल मुख्य रूप से युद्ध के संदर्भ में परिवारों की प्रेरितिक देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया गया था उन्होंने बताया, "यूक्रेन के बाहर, हमारे पास इस युद्ध के शरणार्थी हैं।" पिछले तीन वर्षों में लगभग 3,50,000 लोग संयुक्त राज्य अमेरिका आए हैं, जबकि अकेले इंग्लैंड में 1,50,000 से ज़्यादा लोग हैं।

लाखों यूक्रेनी विदेश में रहते हैं, इसलिए महाधर्माध्यक्ष गुडज़ियाक का कहना है कि धर्माध्यक्षों को उनकी आध्यात्मिक और व्यावहारिक, दोनों ज़रूरतों को पूरा करना होगा।

"हम यूक्रेन में अपने भाई धर्माध्यक्षों के प्रति नैतिक और भौतिक दोनों ही रूपों में समर्थन प्रदर्शित करना चाहते थे: पूर्वी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन की अलग-अलग शैलियाँ और अलग-अलग प्रेरितिक परिस्थितियाँ हैं, पर अब मुख्य विषय युद्ध और लोगों की पीड़ा है।"

वे आगे कहते हैं कि कलीसिया "यूक्रेन की परिस्थितियों के बारे में बाहरी दुनिया को सूचित तरीके से बताना चाहती है।"

यूक्रेनी ग्रीक काथलिक कलीसिया की वास्तविकता और जटिलता का अवलोकन प्रदान करते हुए, वे बताते हैं कि यह 23 पूर्वी काथलिक कलीसियाओं के समुदाय का हिस्सा है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी धार्मिक और विहित परंपराएँ हैं। वर्तमान में, ग्रीक काथलिक कलीसिया के यूक्रेन और प्रवासी समुदाय में 36 धर्मप्रांत हैं, जिन्हें कुल 55 धर्माध्यक्षों का समर्थन प्राप्त है।

वे बताते हैं कि रोम में, धर्माध्यक्षों ने संत पापा लियो 14वें से दो बार मुलाकात की और विभिन्न वाटिकन अधिकारियों के साथ बातचीत की।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने स्वयं की कलीसिया की ओर मुड़ते हुए, महाधर्माध्यक्ष गुडज़ियाक कहते हैं कि बड़ी संख्या में नए यूक्रेनी आगमन के बावजूद, केवल एक छोटा सा अंश, लगभग 5%, नियमित रूप से कलीसिया से जुड़ते हैं।

उन तक पहुँचने के लिए, धर्मप्रांत ने प्रवासियों के लिए एक विशेष कार्यालय स्थापित किया है, जो भोजन सहायता, कपड़े, भाषा संसाधन, और स्कूली शिक्षा और नौकरी दिलाने में मदद प्रदान करता है। फिर भी, नए लोगों का भौगोलिक विस्तार और पल्लियों की सीमित संख्या एक बड़ी चुनौती पेश करती है।

महाधर्माध्यक्ष कहते हैं, "हम इस बात पर पुनर्विचार कर रहे हैं कि कलीसिया होने का क्या अर्थ है।" "हमें एक 'बैग में कलीसिया' बनने की ज़रूरत है, गतिशील, लचीला, जहाँ लोग हैं, वहाँ मौजूद, बिना इमारतों के भी।"

वह पेरिस में अपने अनुभव को याद करते हैं, जहाँ वर्षों तक यूक्रेनी काथलिक उधार की जगहों पर धार्मिक अनुष्ठानों और सम्मेलन के लिए एकत्रित होते थे। "बुनियादी ढाँचे के बिना भी, हमारा कलीसियाई जीवन अद्भुत था।"

जैसे-जैसे युद्ध बढ़ता है, वैसे-वैसे पीड़ा भी बढ़ती है। हाल के हफ़्तों में, रिकॉर्ड संख्या में ड्रोन हमले हुए हैं—एक ही दिन में 700 तक—जिन्होंने नागरिक बुनियादी ढाँचे, अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया है।

महाधर्माध्यक्ष गुडज़ियाक का संदेश ज़रूरी है: "हम आपसे प्रार्थना करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि प्रार्थना गोलियों को रोक देती है। प्रार्थना करें क्योंकि ईश्वर इतिहास के स्वामी हैं, और उनकी सच्चाई की जीत होगी।"

वह दुनिया भर के काथलिकों को सूचित रहने और प्रार्थना और मानवीय सहायता के माध्यम से यथासंभव मदद करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

वे कहते हैं, "रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में काथलिक कलीसिया को ऐतिहासिक रूप से गैरकानूनी घोषित किया गया है और नष्ट कर दिया गया है," और आगे कहते हैं कि ऐसे समय में, लोगों का साहस और मनपरिवर्तन ईश्वर की उपस्थिति के शक्तिशाली संकेत हैं।

वे अंत में कहते हैं, "यह अविश्वसनीय चुनौती का समय है, लेकिन हम दयालुता के हर कार्य, हर प्रार्थना, सहायता के हर भाव के लिए बेहद आभारी हैं।"

