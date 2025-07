स्वीडेन की ब्रिजीटाइन धर्मबहनें : जाम के जार के बीच खुशी ढूँढना

मारियो गालगानो - वाडस्टेना (स्वीडेन)

वाडस्टेना, मंगलवार 22 जलाई 2025 : “मेरा नाम सिस्टर मोनिका है। और जैसा कि आप जल्द ही जान जाएँगे, मैं जर्मन हूँ।” 70 वर्षीय सिस्टर के साथ बातचीत इसी तरह शुरू हुई। चार दशकों से भी ज़्यादा समय से, वह स्वीडन में, ख़ास तौर पर वैटर्न झील के किनारे बसे एक छोटे से शहर वाडस्टेना के ब्रिजीटाइन मठ में रह रही हैं। वे स्वीडन, जर्मनी, फ़िनलैंड और नीदरलैंड की सात अन्य धर्मबहनों के साथ रहती हैं। मठ में मौजूद यह समुदाय इस बात का बहुत कुछ खुलासा करता है कि कैसे कलीसिया के बुलाहटों में बदलाव आया है।

सिस्टर मोनिका ने कहा, “हमारी एक नवदीक्षित मुझसे उम्र में बड़ी हैं।” आज यह मठ युवा छात्रों के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ महिलाएँ अक्सर अपने जीवन के दूसरे चरण में आती हैं। उन्होंने कहा, “शायद यह एक महिला का दूसरा करियर है।” यहाँ तक कि समुदाय की संरचना भी एक विकास को दर्शाती है: पहली बार स्वीडिश धर्मबहनें बहुमत में हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में यह अलग था।

उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब स्वीडन की संत ब्रिजीट द्वारा 14वीं शताब्दी में स्थापित इस धर्मसंघ को देश में आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिली थी। 1957 तक मठ की स्थापना वर्जित थी। स्वीडन में धार्मिक जीवन की अनुमति अंततः रैहस्टाग के एक निर्णय से ही मिली। तब तक, वाडस्टेना स्थित इस घर को आधिकारिक तौर पर वृद्धाश्रम घोषित कर दिया गया था।

धार्मिक दृष्टि से, ब्रिजीटाइन धर्मबहनें अपने जीवन को तीन तत्वों पर आधारित करती हैं: अगुस्टीनियनों का नियम, संत ब्रिजीट का संविधान, और इनसे प्राप्त आधुनिक रूपांतरण। इस धर्मसंघ की आध्यात्मिकता स्पष्ट है: सिस्टर मोनिका ने कहा, "ईसा मसीह का दुख हमारे लिए महत्वपूर्ण है।" दैनिक प्रार्थना की संरचना माता मरियम के दृष्टिकोण पर आधारित है। ये धर्मबहनें माता मरियम की दृष्टि से ईसा मसीह के जीवन को देखती हैं और सप्ताह के प्रत्येक दिन का एक अलग विषय होता है, स्वर्गदूतों से लेकर त्रित्व परमेश्वर तक।

संत ब्रिजीट का एक मुख्य उद्देश्य मठवासी पुरुषों और महिलाओं को एक साथ काम करने का अवसर देना था। हालाँकि अतीत में पुरोहित और धर्मबहनें अलग-अलग स्थानों पर रहते थे, फिर भी वे आध्यात्मिक रूप से एक साथ काम करते थे। वाडस्टेना के ब्लौएन गिरजाघऱ में यह वास्तुशिल्पीय दृष्टिकोण से स्पष्ट था: वहाँ अलग-अलग गायक मंडलियाँ थीं, लेकिन पूजा अर्चना का एक ही साझा स्थान था।

दूसरों की सेवा एक और महत्वपूर्ण पहलू है: सुनना, बातचीत करना और प्रार्थना करना। उन्होंने आगे कहा, "हमें कई प्रार्थना अनुरोध प्राप्त होते हैं, या लोग बातें करने के लिए आते हैं।" मौन साक्ष्य काम करता है, और कभी-कभी यह बहुत ही व्यावहारिक चीज़ों के बारे में होता है: "आज हमने लगभग 4,000 जाम के जार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए और मुझे ऐसा करने में बहुत मज़ा आया।"

आनंद - यह पाँचवाँ बिंदु है जो ब्रिजीटाइन धर्मबहनों की आध्यात्मिकता को दर्शाता है। ईडन गेस्ट हाउस में अपने काम के बारे में बात करते हुए वे इसका ज़िक्र करती हैं। एक बार, उन्होंने वहाँ बाथरूम साफ़ करना शुरू किया। "यह खुशी का क्षण बन गया"। यह समुदाय ही है जो कठिन और अप्रिय काम को भी सहनीय और उचित बना देता है।

लेकिन वेस्टफेलिया के कोएसफेल की एक महिला स्वीडन के एक मठ में कैसे पहुँची?

शुरुआत अप्रत्याशित रूप से दुनियावी था: फुटबॉल। 1974 के विश्व कप के दौरान, उनकी नज़र राष्ट्रीय स्वीडिश टीम के गोलकीपर रोनी हेलस्ट्रॉम पर पड़ी। "मुझे उनसे प्यार हो गया", उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया। यहीं से स्वीडन के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया। "मैंने नॉर्डिक इतिहास पर ध्यान केंद्रित करते हुए इतिहास का अध्ययन किया और मेरे माता-पिता के एक विश्वविद्यालय के मित्र, जो उस समय स्वीडन में एक काथलिक धर्माध्यक्ष थे, की बदौलत मैं भाषा सीखने के लिए वाडस्टेना आई। मेरी मुलाक़ात युवा काथलिकों से हुई जिन्होंने मुझे अपने धर्म का विश्वास बहुत ही प्रभावशाली और विचारशील तरीके से दिया। उनकी बातों ने मुझे प्रभावित किया और फिर से मैं अपने विश्वास में मजबूत होती गई।"

"आखिरकार, मैंने मठ में प्रवेश किया, यह एक आध्यात्मिक विकास था। यह उस महिला के प्रति ईर्ष्या थी जिसने मठ में प्रवेश के लिए अनुरोध किया था, जिसने मुझे एहसास दिलाया: मैं भी यही चाहती हूँ। वर्षों बाद, अपने मठवासी जीवन की रजत जयंती पर, मुझे एक विशेष आश्चर्य मिला। मेरी साथी धर्मबहनों ने रॉनी हेलस्ट्रॉम को आमंत्रित किया था, वही व्यक्ति जिसकी मात्र टेलीविजन पर उपस्थिति ने मुझे इस राह पर ला खड़ा किया था। वह समारोह में शरीक होने आ गया। पुरोहित ने पवित्र मिस्सा के दौरान घोषणा की: 'कभी-कभी एक बुलाहट ‘पेनल्टी बॉक्स’ से होकर गुजरती है।' वह मुड़ा और हँसा।" हेलस्ट्रॉम हमारे समुदाय के संपर्क में रहे। जब वे कैंसर से पीड़ित हुए, तो उन्होंने वडस्टेना में दफ़नाए जाने का फैसला किया। आज, उनकी कब्र मठ के पास के कब्रिस्तान में है।

सिस्टर मोनिका ने बताया कि स्वीडन में काथलिक कलीसिया को आज पहले से कहीं अलग नज़रिए से देखा जाता है। संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले कई काथलिक हैं, जिनका उनके दृष्टिकोण के लिए सम्मान किया जाता है। जेल में भी, काथलिक प्रेरितिक देखभाल व्यावहारिक साबित हुई है। वह एक पूर्व परियोजना से विशेष रूप से प्रभावित हैं: "जेल में मठ", जो समाज में पुनः एकीकृत होने वाले कैदियों के लिए आध्यात्मिक सहयोग का एक रूप है। हालाँकि पुनरावृत्ति दर कम थी, फिर भी परियोजना बाधित हुई।

वर्षों से, कॉन्वेंट में जीवन सिस्टर मोनिका के लिए एक गहन और दैनिक प्रतिबद्धता बन गया है। उन्होंने पुष्टि की, "जो भी कार्य हो, वह एक आनंद बन गया है।" यह दृष्टिकोण उनके पूरे जीवन में व्याप्त है। जाम के जार, प्रार्थना के क्षण और फुटबॉल प्रशंसकों द्वारा देखे जाने वाले कब्रिस्तान के बीच, यह स्पष्ट है कि ईश्वर के मार्ग हमेशा सीधे नहीं होते, बल्कि कभी-कभी पेनल्टी बॉक्स से होकर गुजरते हैं।

