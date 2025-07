स्रेब्रेनिका: स्मृति को शांत करना कठिन लेकिन आवश्यक

वाटिकन सिटी

स्रेब्रेनिका, शनिवार, 12 जुलाई 2025 (रेई, वाटिकन न्यूज़): 8,000 से अधिक बोस्नियाई मुसलमानों की जान लेने वाले भीषण नरसंहार के तीस साल बाद, सारायेवो के महाधर्माध्यक्ष तोमो वूकसिच ने दर्द और निराशा पर काबू पाने के लिए संवाद और समझदारी की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा: "संवाद आवश्यक है, विशेष रूप से अंतरधार्मिक संवाद और कलीसिया इस पर कड़ी मेहनत कर रही है।"

बोस्निया-एर्जेगोविना के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष वूकसिच ने स्रेब्रेनिका में तीस साल पहले मारे गये बोस्नियाई मुसलमानों की पुण्य तिथी पर वाटिकन न्यूज़ से बातचीत में कहा, "एक ओर, ऐसी भयावह त्रासदी को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की असमर्थता पर अविश्वास की भावना है और दूसरी ओर, मृतकों के लिए प्रार्थना है तथा पीड़ित लोगों के साथ मानवीय और ख्रीस्तीय एकजुटता है।"

वर्तमान में जारी युद्धों पर निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "हमारी ये भावनाएँ युद्ध की उन त्रासदियों के बावजूद भी ताज़ा हो जाती हैं जो आज भी जारी हैं। मानों दुनिया ने पिछली त्रासदियों से कुछ भी नहीं सीखा।"

उन्होंने कहा कि तीस साल पहले कि त्रासदी से, न तो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने और न ही यूरोप ने, कुछ सीखा। उन्होंने कहाः "यह सोचना मुश्किल है कि यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कितना कुछ सीखा है, क्योंकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यूरोप एक जटिल वास्तविकता है: यह सिर्फ़ यूरोपीय संघ तक सीमित नहीं है। हालाँकि, दुनिया को तबाह करने वाले संघर्षों से शुरू करते हुए, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि स्रेब्रेनिका ने हमें बहुत कुछ नहीं सिखाया है।"

महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि युद्ध के उपरान्त क्षमा और पुनर्मिलन की प्रक्रिया हमेशा मुश्किल और प्रायः लम्बी होती है तथापि इसका प्रयास करना सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा, बोस्निया और एर्जेगोविना में पूर्ण सुलह केवल संवाद को बढ़ावा देने से ही संभव है, जिसमें अंतर्धार्मिक संवाद भी शामिल है।

महाधर्माध्यक्ष वूकसिच ने आश्वासन दिया कि स्थानीय कलीसिया दीर्घ काल से ऐसा कर रही है, और आने वाली अपरिहार्य कठिनाइयों से विचलित नहीं है, मसलन, उन्होंने कहा, "हमारे धर्मशास्त्र संकाय में, वर्षों से एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, जहाँ विभिन्न धर्मों के छात्र अध्ययन करते हैं, और जहाँ ऑरथोडोक्स और मुस्लिम प्रोफेसर भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा, हमारे काथलिक स्कूलों में विभिन्न धर्मों के छात्र पढ़ते हैं और इनमें काथलिक धर्मशिक्षा के अलावा ऑरथोडोक्स ख्रीस्तीय और इस्लाम धर्मों की शिक्षा भी दी जाती है।"

महाधर्माध्यक्ष ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि घावों को भरने के लिए, विशेष रूप से, मनोवैज्ञानिक घावों को भरने के लिए, राष्ट्र की सामाजिक संरचना को नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता, जो "तीन धार्मिक समूहों से बना है: मुसलमान, जो जातीय रूप से बोस्नियाई हैं; ऑरथोडोक्स ख्रीस्तीय, जो जातीय रूप से सर्बी हैं; और काथलिक, जो जातीय रूप से क्रोआती हैं। इनमें से प्रत्येक समुदाय ने युद्ध के दौरान बहुत कष्ट सहे हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता।"

अतीत की गलतियों और त्रासदियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, महाधर्माध्यक्ष वूकसिच का मानना है कि निष्पक्ष समाधान तक पहुँचने का एकमात्र नैतिक रूप से स्वीकार्य मार्ग संवाद ही है, जो पूरी आबादी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, "स्रेब्रेनिका नरसंहार आज भी इसका गवाह है कि उस समय की तरह आज भी संवाद और समझ की कमी नए राक्षस पैदा कर सकती है।"

महाधर्माध्यक्ष ने कहा, "इतनी अधिक मृत्यु और पीड़ा का सामना करते हुए, एक ईमानदार व्यक्ति को पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, मौन प्रार्थना करनी चाहिए तथा न्याय दिलाने का कार्य संस्थाओं और कानूनों पर छोड़ देना चाहिए।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here