सियोल महाधर्मप्रांत रोम में जयंती समारोह में 1000 से ज़्यादा युवाओं को भेज रहा है

सियोल, बुधवार 23 जुलाई 2025 : शनिवार, 19 जुलाई को, सियोल महाधर्मप्रांत ने 1000 से ज़्यादा काथलिकों युवाओं के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया, जो 28 जुलाई से 3 अगस्त तक रोम में आयोजित होने वाले युवा जयंती समारोह में भाग लेने के लिए इटली जा रहे हैं।

महाधर्मप्रांत की वेबसाइट पर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्यक्रम दक्षिण कोरियाई राजधानी के डोंगसुंग हाई स्कूल के बड़े हॉल में आयोजित किया गया और इसमें प्रतिभागियों के बीच उत्सव और सामाजिक मेलजोल के क्षण और फिर एक पवित्र मिस्सा समारोह का आयोजन किया गया। मिस्सा समारोह की अध्यक्षता सियोल के सहायक धर्माध्यक्ष और 2027 में आयोजित होने वाले सियोल विश्व युवा दिवस की स्थानीय आयोजन समिति के महासचिव धर्माध्यक्ष पॉल क्यूंग-सांग ली ने की।

28 जुलाई से 3 अगस्त तक, 1078 युवा कोरियाई तीर्थयात्री 18 उप-समूहों में असीसी, मिलान और टुरीन की यात्रा करेंगे और फिर मुख्य जयंती समारोहों के लिए रोम में एकत्रित होंगे और परमाध्यक्षीय महागिरजाघरों के पवित्र द्वारों से होकर गुजरेंगे। यात्रा कार्यक्रम में प्रार्थना, प्रशिक्षण और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए इटली भर में महत्वपूर्ण काथलिक विरासत स्थलों का दर्शन करना शामिल होगा।

महाधर्मप्रांत के बयान में कहा गया है कि 19 जुलाई का विदाई समारोह शाम 6:30 बजे सामूहिक मंत्रोच्चार, सहयोगात्मक भाव-भंगिमाओं और अन्य गतिविधियों के साथ शुरू हुआ, जिनका उद्देश्य "एकता का निर्माण करना और आगे की यात्रा के लिए हृदय को तैयार करना" था। काथलिक युवाओं ने अपनी यात्रा के दौरान मार्गदर्शन के लिए बुनियादी इतालवी वाक्यांश भी सीखे।

फिर शाम 7:30 बजे, धर्माध्यक्ष ली ने 60 से अधिक सह-अनुष्ठानकर्ता पुरोहितों के साथ मिस्सा शुरू किया। अपने प्रवचन में, उन्होंने संत लूकस के सुसमाचार पर विचार किया, जिसमें येसु के मार्था और मरियम के घर आने का वर्णन है। धर्माध्यक्ष ली ने युवा तीर्थयात्रियों से आग्रह किया कि वे "याद रखें कि इस तीर्थयात्रा का असली उद्देश्य प्रभु के प्रेम का साक्षात्कार करना है, जो हमारी सेवा करने आते हैं।"

मिस्सा के दौरान, युवा काथोलिकों ने एक-दूसरे से प्रेम करने, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने और पूरी यात्रा में आशा के साक्षी बनने की प्रतिज्ञा भी ली।

इस तीर्थयात्रा पहल को "प्रोजेक्ट 1004" कहा जाता है, जो कोरियाई शब्द "चेओन-सा" से लिया गया है, जिसका अर्थ "देवदूत" और संख्या 1004 दोनों है। इसका उद्देश्य युवाओं को जयंती के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार करना है, साथ ही सियोल में विश्व युवा दिवस के लिए भावी नेताओं का निर्माण करना भी है।

31 जुलाई को सुबह 10:00 बजे, सभी तीर्थयात्री रोम के संत क्रिसोगोनो महागिरजाघर में पवित्र मिस्सा समारोह के लिए एकत्रित होंगे, जिसका अनुष्ठान सियोल के सेवानिवृत महाधर्माध्यक्ष और इस महागिरजाघर के नामधारी कार्डिनल, एंड्रयू येओम सू-जंग करेंगे। प्रवचन धर्माध्यक्ष पॉल क्यूंग-सांग ली देंगे।

