हैती में धर्मबहनें अपने लोगों के दुखों को कम कर रही हैं

पोर्ट-ऑ-प्रिंस, मंगलवार 15 जुलाई 2025 : धन्य कुंवारी मरिया के समर्पण की दया की दोमिनिकन धर्मबहनें अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैतीवासियों के लिए एक आशा की किरण की तरह हैं। हैती गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है, जिनमें अत्यधिक गरीबी, प्राकृतिक आपदाएँ, हिंसा, निर्वासन और एक स्वास्थ्य संकट शामिल है जो पूरी आबादी को प्रभावित कर रहा है। जैसे-जैसे चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक सहायता और मानवीय सहायता की तत्काल आवश्यकता बढ़ रही है, ये धर्मबहनें न केवल चिकित्सा सहायता और भोजन प्रदान करने के लिए, बल्कि दान और सम्मान प्रदान करने के लिए भी स्वयं को समर्पित कर रही हैं। सिस्टर मार्था प्लेसियुस इसी संदर्भ में जी रही हैं। उनकी कहानी उन कई धर्मबहनों के कार्यों का उदाहरण है जो अपने लोगों के लिए प्रेम के कारण हर दिन अपना सब कुछ समर्पित कर देती हैं।

सिस्टर मारिया मार्था प्लेसियुस का मिशन येसु के इस सरल निमंत्रण से शुरू हुआ: "तुम उन्हें कुछ खाने को दो।" इन शब्दों में उनके लोगों की गहन असुरक्षा की झलक मिलती है। क्रॉइक्स देस बुकेट्स क्षेत्र से लेकर पोर्ट-ऑ-प्रिंस तक, उनका उत्तर शिष्यों जैसा ही था: "हमारे पास यहाँ केवल पाँच रोटियाँ और दो मछलियाँ हैं।" मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन ईश्वर अपने कार्य की पूर्ति के लिए जो मैं उन्हें देने को तैयार हूँ, उसे कई गुना बढ़ा सकते हैं।

सिस्टर मारिया मार्था ने कहा, "मैं अपने लोगों को, जो पीड़ित हैं और दर्द से कराह रहे हैं, बिना उन्हें कोई सांत्वना दिए, अपनी बाँहों में लेने से डरती थी।" अराजकता के बीच, ईश्वर की करुणामयी दृष्टि पुरुषों और महिलाओं को गरिमा प्रदान करती है, सृजन की एक नई "आदत" बुनती है जो व्यक्ति के भीतर होती है और जो आशा उत्पन्न करती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि धन्य कुंवारी मरिया के समर्पण की दया की दोमिनिकन धर्मबहनों के रूप में, मिशन की सामुदायिक सेवा के माध्यम से, "हम मृत्यु और अपहरण के भय पर विजय प्राप्त करते हुए, अपने कार्य को जीवित रख पाते हैं। इसके अलावा, हाईटियन होने के नाते, हम मानते हैं कि लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत के समय उनकी मदद करने के लिए जीना और मरना हमारा कर्तव्य है। हमारे मिशन का मुख्य उद्देश्य ईसा मसीह का प्रचार करना है।"

येसु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, सिस्टर मरिया मार्था अपने मिशन को प्रेम और देखभाल के निरंतर विस्तार के रूप में जीने का प्रयास करती हैं। वह स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा केंद्रों में अपनी सेवा प्रदान करती हैं, बीमारों की सहायता करती हैं और रोकथाम कार्यक्रम चलाती हैं। संत एस्प्रिट क्लिनिक में, वे "बाल चिकित्सा सहायता, गर्भवती महिलाओं सहित विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए बाह्य परामर्श, प्रसवपूर्व और प्रसवकालीन परामर्श, बाल चिकित्सा सहायता और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम" प्रदान करती हैं। हालाँकि वर्तमान में कार्यक्रम को चलाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है, फिर भी वे 125 बच्चों की देखभाल करती हैं। धर्मबहनें टीकाकरण अभियान चलाती हैं और मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करती हैं, साथ ही पुनर्वास चिकित्सा भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा, वे व्हीलचेयर या वॉकर की आवश्यकता वाले लोगों की मदद करती हैं और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को सहायता प्रदान करती हैं, जिससे पुनर्वास कार्यक्रम के रखरखाव में योगदान मिलता है।

सिस्टर मरिया मार्था ने आगे कहा, "हमारे पास एक और बाल चिकित्सा केंद्र है जो बच्चों के बढ़ने और विकास के दौरान उनकी सहायता के लिए समर्पित है। इसके अलावा, हम एक किंडरगार्टन और छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी चलाते हैं जिससे कम आय वाले बच्चे स्कूल जा पाते हैं।"

धर्मबहनें मेरी पॉसेपिन स्कूल में भी काम करती हैं, जहाँ बच्चों को पढ़ना-लिखना और जीवन, सम्मान और शांति का महत्व सिखाया जाता है। सिस्टर मारिया मार्था ने कहा, "हम किंडरगार्टन के बच्चों को खेलों और शिक्षाप्रद गतिविधियों के माध्यम से जीवन का मूल्य सिखाती हैं। हम परिवारों को जीवन के प्रति सम्मान और देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा देकर, हिंसा के प्रति आकर्षण को कम करने वाले मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करती हैं।"

चिकित्सा सहायता, शिक्षा, पीड़ा के समय परिवारों का साथ निरंतर उपस्थिति, इस मिशन का हिस्सा हैं: जो थोड़ा-बहुत हमारे पास है उसे दूसरों को देना, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर उसे और अधिक में बदल देंगे।

सिस्टर मरिया मार्था ने बताया कि, आत्म-परख की अवधि के बाद, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और अपने देश लौटकर अपने लोगों की सेवा करने लगीं। हालाँकि उन्हें भय और असुरक्षा का सामना करना पड़ा, प्रार्थना और अपने समुदाय की प्रतिबद्धता के साथ, वे मिशन पर हैं और अब तक उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उनका हृदय आश्वस्त है कि उनकी भेंट भले ही छोटी लगे, वह बढ़ती ही जा रही है।

रोटियों के बढ़ने की तरह, सिस्टर मरिया मार्था की कहानी इस बात का एक ठोस उदाहरण है कि कैसे ईश्वर हमारी साधारण भेंट को प्रेम के चमत्कार में बदल सकते हैं। हैती में धर्मबहनों का मिशन निस्संदेह उस राज्य का एक ठोस संकेत है जिसकी घोषणा येसु ने की थी: जहाँ प्रेम है, वहाँ वह बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि रोटियों का वास्तविक बढ़ना उन पर विश्वास और उनकी मुक्ति और उपचार की कृपा से होता है।

