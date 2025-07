धर्मबहनें: हम जेल में बंद महिलाओं से मिलकर उन्हें आशा प्रदान करती हैं

करोल डार्मोरोस

पोलैंड, गुरुवार 10 जुलाई 2025 (वाटिकन न्यूज) : डिवाइन प्रोविडेंस के गुड शेफर्ड की धर्मबहनों और पोलैंड के क्रज़ीवामीक स्थित एक जेल के बीच एक समझौते के तहत, हिरासत में बंद महिलाओं के लिए पुनः समाजीकरण गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, जिससे कठिनाई में पड़ी महिलाओं की मदद करने का धर्मसमाज का मिशन पूरा होता है। सिस्टर क्रज़िस्तोफ़ा कुजाव्स्का ने बताया, "हमने अप्रैल में जेल में बंद महिलाओं से मिलना शुरू किया। ये सामूहिक बैठकें निर्धारित विषयों पर होती हैं, लेकिन व्यक्तिगत बैठकें भी होती हैं।" वर्तमान में, इन धर्मबहनों ने महिलाओं के दो समूहों के लिए नियमित कक्षाएं आयोजित किया है। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक विकास और जेल से निकलने के बाद व्यावहारिक रूप से पुनः एकीकरण है, जिसमें आवास संबंधी सहायता भी शामिल है।

उन्होंने कहा, "वे हमारे साथ रह सकती हैं, नौकरी ढूंढ सकती हैं या मनोवैज्ञानिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं।"

गुड शेफर्ड धर्मबहनें कोई केंद्र नहीं चलातीं। वे अपनी सज़ा पूरी करने के बाद महिलाओं का अपने कॉन्वेंट में स्वागत करती हैं। सिस्टर क्रिज़्सटोफा ने कहा, "अगर उनमें से कोई हमारे साथ रहना चाहती है - क्योंकि यह हमारा धर्म है - तो वे ऐसा कर सकती हैं और जीवन भर हमारे घरों में रह सकती हैं। हमारे पास पहले से ही अन्य जेलों से महिलाएँ हैं।" बंदियों की मदद में पार्सल दान करना या डाक पहुँचाना भी शामिल है, हमेशा जेल कर्मचारियों की सहमति से - यह उन महिलाओं की मदद करने का एक तरीका है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जेल अक्सर परिवार और दोस्तों से दूरी बना देती है।

डिवाइन प्रोविडेंस के गुड शेफर्ड की धर्मबहनें अपनी संस्थापिका, धन्य मारिया कार्लोव्स्का के करिश्मे का अनुसरण करती हैं, जिन्होंने पॉज़्नान की सड़कों पर महिलाओं की मदद की थी। सिस्टर क्रिज़्सटोफा ने ज़ोर देकर कहा, "डिवाइन प्रोविडेंस के गुड शेफर्ड की धर्मबहनों के रूप में जेलों में हमारे काम का यही उद्देश्य है, महिलाओं को आशा देना... उन्हें अपनी गरिमा वापस पाने में मदद करना और आशा की एक किरण ढूँढ़ना कि चीज़ें बदल सकती हैं।" वे महिलाओं के साथ सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करती हैं जो पल्ली और सामुदायिक बैठकों में भाग लेती हैं। सिस्टर क्रिज़्सटोफा ने बताया कि इसका उनपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और विश्वास बढ़ता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे स्पष्ट संकेत हैं कि इनमें से कई महिलाएँ खुद को कैदी महसूस नहीं करतीं।

महिला कैदियों के साथ काम करना जेल से निकलने के बाद उनकी कठिन परिस्थितियों का भी जवाब है। सिस्टर क्रिज़्सटोफा ने कहा, "जब वे सुधार गृह से बाहर निकलती हैं, तो अक्सर उनका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं होता... उन्हें रोज़गार पाने में भी बड़ी समस्याएँ होती हैं।"

सिस्टर क्रिज़्सटोफा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जेल में बंद महिलाओं से मुलाक़ातों और बातचीत के दौरान विश्वास का निर्माण बेहद ज़रूरी है। उनकी बात सुनना बेहद ज़रूरी है और यही वे तय करती हैं कि बातचीत कब शुरू करनी है या अगला कदम कब उठाना है: मदद स्वीकार करना। सिस्टर क्रिज़्सटोफा कुजाव्स्का ने बताया, "जब मैं पहली मुलाक़ात के लिए वहाँ गई थी, तो आगे किसी सहयोग या योजना पर कोई बात नहीं हुई... महिलाओं ने तय किया कि मुझे स्वीकार करना है या नहीं... उन्होंने मुझसे अगली मुलाक़ात के बारे में पूछा। यह इस बात का संकेत था कि हम एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं।"

धर्मसमाज अपने कार्य का विस्तार अन्य जेलों में भी करने की योजना बना रही है। डिवाइन प्रोविडेंस के गुड शेफर्ड की धर्मबहनों को इस कार्य का पहले से ही अनुभव है। 1990 के दशक में, उन्होंने ग्रुडज़िआड्ज़ की एक जेल का दौरा किया और कई महिलाएँ अपनी सज़ा काटने के बाद धर्मबहनों के घरों में रहने चली गईं।

