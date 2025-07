कार्डिनल पिज़्ज़ाबल्ला: कलीसिया गाज़ा के पीड़ित लोगों को कभी नही छोड़ेगी

वाटिकन न्यूज

येरुसालेम, बुधवार 23 जुलाई 2025 : "मसीह गाज़ा से अनुपस्थित नहीं हैं। वे वहाँ हैं—घायलों के बीच क्रूस पर चढ़े हुए, मलबे के नीचे दबे हुए, और फिर भी दया के हर कार्य में, अंधेरे में हर मोमबत्ती में, पीड़ितों की मदद के लिए बढ़े हर हाथ में मौजूद हैं।" उक्त बात येरूसालेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियरबटिस्टा पिज़्ज़ाबल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जिसमें पूर्वी ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष थियोफिलोस तृतीय भी उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस धर्मगुरुओं की हालिया गाज़ा यात्रा के बाद हुआ था। अपने प्रारंभिक भाषण में, कार्डिनल पिज़्ज़ाबल्ला ने ज़ोर देकर कहा कि दोनों प्राधिधर्माध्यक्ष युद्धग्रस्त फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में राजनेता या राजनयिक के रूप में नहीं, बल्कि चरवाहों के रूप में गए थे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कलीसिया गाज़ा के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेगी और इस बात पर ज़ोर दिया कि उनका मिशन किसी विशिष्ट समूह के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है: "ख्रीस्तीय, मुसलमान, आस्तिक, संशयी, शरणार्थी और बच्चे।"

उनकी भावनाओं को प्राधिधर्माध्यक्ष थियोफिलोस ने भी दोहराया, जिन्होंने कहा कि वे गाजा गए थे "मसीह के पीड़ित शरीर के सेवकों के रूप में, घायलों, शोक संतप्त, विस्थापितों और उन विश्वासियों के बीच चलते हुए, जिनकी गरिमा उनकी पीड़ा के बावजूद अखंडित है।" उन्होंने कहा, गाजा में, "हमने युद्ध के बोझ तले दबे लोगों से मुलाकात की, उनके भीतर ईश्वर की छवि थी।"

ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष थियोफिलोस ने समझाया कि "विनाश के समय में कलीसिया का मिशन उपस्थिति की सेवकाई, शोक मनाने वालों के साथ खड़े होने, जीवन की पवित्रता की रक्षा करने और उस प्रकाश की गवाही देने में निहित है जिसे कोई अंधकार बुझा नहीं सकता।"

कार्डिनल पिज़्ज़ाबल्ला ने अपनी ओर से, "सभी मानवीय कार्यकर्ताओं... जो मानव विनाश के इस सागर में जीवन लाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं" के प्रति कलीसिया के समर्थन पर भी ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा, "मानवीय आवश्यकता न केवल आवश्यक है—यह जीवन-मरण का प्रश्न है।" उन्होंने आगे कहा, "इससे इनकार करना देरी नहीं, बल्कि सज़ा है। भोजन, पानी, दवा और आश्रय के बिना हर घंटा गहरा नुकसान पहुँचाता है।" उन्होंने आगे कहा, "यह नैतिक रूप से अस्वीकार्य और अनुचित है।"

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, दोनों प्राधिधर्माध्यक्षों ने विश्व के नेताओं और निर्णयकर्ताओं से एक संयुक्त अपील जारी की, जिसमें "युद्ध की समाप्ति, बंदियों की रिहाई और एक सच्ची उपचार प्रक्रिया की शुरुआत का आह्वान किया गया जो गाजा और संपूर्ण पवित्र भूमि में जीवन और सम्मान को पुनर्स्थापित करे।"

उन्होंने पिछले रविवार के देवदूत प्रार्थना के दौरान किये गये संत पापा लियो की उस अपील को भी याद किया, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से "मानवीय कानून का पालन करने और नागरिकों की सुरक्षा के दायित्व का सम्मान करने, साथ ही सामूहिक दंड, अंधाधुंध बल प्रयोग और आबादी के जबरन विस्थापन पर रोक लगाने" की अपील की थी।

कार्डिनल पिज़्ज़ाबल्ला ने कहा, "इस बकवास को समाप्त करने, युद्ध को समाप्त करने और लोगों की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का समय आ गया है।" उन्होंने आगे कहा कि वह और प्राधिधर्माध्यक्ष थियोफिलोस दोनों मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं और "स्वतंत्रता से वंचित सभी लोगों की रिहाई, लापता लोगों, बंधकों की वापसी और सभी पक्षों के लंबे समय से पीड़ित परिवारों के स्वास्थ्य लाभ" का आह्वान कर रहे हैं।

प्राधिधर्माध्यक्ष थियोफिलोस ने सीधे अपील की: "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हम कहते हैं: दुख के सामने चुप रहना विवेक के साथ विश्वासघात है। गाजा के बच्चों से हम दृढ़ता से कहते हैं: कलीसिया आपके साथ है। और उन सभी के लिए जो सत्ता का उपयोग करते हैं, हम प्रभु के आदेश को दोहराते हैं: "धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर की संतान कहलाएँगे।"

