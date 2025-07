कार्डिनल पिज़्ज़ाबाल्ला: हम अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे

वाटिकन न्यूज

गाजा, शुक्रवार 18 जुलाई 2025 : "हमारे पास अभी भी आंशिक जानकारी है, क्योंकि गाजा में संचार बहुत आसान नहीं है, खासकर आजकल।" कार्डिनल पियरबत्तिस्ता पिज़्ज़ाबाल्ला ने गाजा में पवित्र परिवार पल्ली पर हुए इज़राइली हमले के बारे में वाटिकन मीडिया से बात करते हुए पुष्टि की कि कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। उन्होंने बताया, "कहते हैं कि यह इज़राइली टैंक की गलती थी, लेकिन हमें नहीं पता। यह गिरजाघर पर गिरा, सीधे गिरजाघर पर।"

यह पहली बार नहीं है जब गाजा स्थित काथलिक गिरजाघऱ पर हमला हुआ है। 16 दिसंबर, 2023 की रात को गाजा शहर के ज़िएतून इलाके में स्थित पवित्र परिवार लैटिन पल्ली में एक और नाटकीय घटना घटी: पूरे परिसर में भारी इज़राइली बमबारी हुई, जिससे गिरजाघर, मदर तेरेसा की धर्मबहनों के आवास और इमारत को ऊर्जा प्रदान करने वाले सौर पैनल क्षतिग्रस्त हो गए। हमले के दौरान, दो महिलाएँ - एक बुज़ुर्ग माँ और उसकी बेटी - शौचालय जाने के लिए बाहर निकलीं और स्नाइपर की गोलियों से छलनी हो गईं। बचावकर्मियों ने परिसर के अंदर "पूरी तरह से दहशत" का माहौल बताया, जहाँ लगभग 700 विस्थापित लोग रह रहे थे। अर्जेंटीनियन पल्ली पुरोहित पुरोहित, फादर गाब्रियल रोमानेली ने पुष्टि की कि छर्रे परिसर के कई हिस्सों में घुस गए थे, लेकिन सौभाग्य से उस अवसर पर कोई शरणार्थी घायल नहीं हुआ।

गाज़ा और पल्ली के साथ संबंध इस समय बहुत मुश्किल हैं, कार्डिनल पिज़्ज़ाबाल्ला ने पुष्टि की। वे पट्टी में फ़िलिस्तीनियों की रक्षा के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराते हैं: "हम हमेशा हर संभव तरीके से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, गाज़ा तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अभी इन सब पर बात करना जल्दबाजी होगी; हमें यह समझने की ज़रूरत है कि क्या हुआ, क्या करने की ज़रूरत है, खासकर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। स्वाभाविक रूप से, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों और फिर हम देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन हम उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।"

