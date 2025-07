म्यांमार के युद्धग्रस्त क्षेत्रों के धर्माध्यक्ष: 'हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए'

वाटिकन न्यूज

म्यांमार, शुक्रवार 18 जुलाई 2025 : "प्रभु येसु ने हमसे कहा: 'तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो!' (योहन 14:1)": प्रभु की सांत्वना संदेश को युद्धग्रस्त म्यांमार के तीन धर्माध्यक्षों ने अपने विशअवासियों के लिए एक संयुक्त पत्र भेजा।

वाटिकन की फ़ीदेस एजेंसी के अनुसार इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में म्यितकीना धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष जॉन मुंग-नगॉन ला सैम, एम.एफ.; बनमाव धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष रेमंड सुमलुत गाम; और लाशियो धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष लुकास दाऊ ज़े जेइम्फाउंग, एसडीबी शामिल थे, जो अपने क्षेत्रों में लड़ाई के कारण, असुरक्षा के कारण अपने घर छोड़ने और अन्यत्र शरण लेने के लिए मजबूर होने के आदी हो गए हैं।

चल रहे गृहयुद्ध और मार्च 2025 में आए भीषण भूकंप, जिसमें 3,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, के बीच तीनों धर्माध्यक्ष इस बात पर विचार करते हैं कि "पिछले चार वर्षों में, इस लड़ाई के कारण लोगों की जान, परिवार, खेत और ज़मीनें तबाह हो गई हैं, साथ ही हज़ारों लोग शरणार्थी शिविरों में विस्थापित हुए हैं।" लोग "अपनी सुरक्षा और अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं।"

इसके अलावा, उनका मानना है कि उनकी पीड़ा उस शक्तिशाली भूकंप से और भी बढ़ गई जिसने "एक बार फिर मध्य म्यांमार को हिलाकर रख दिया, जिससे घर ढह गए और कई लोग घायल और मारे गए।"

फिर भी, उत्तर-मध्य म्यांमार के म्यितकीना, बानमॉ और लाशियो के बर्मी धर्मप्रांतों के धर्माध्यक्ष अपने विश्वासियों को विश्वास में सांत्वना पाने की याद दिलाते हैं, और विशेष रूप से, प्रभु के इन शब्दों को याद दिलाते हैं, 'जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, उसे अपने आप को त्यागना होगा, अपना क्रूस उठाना होगा और मेरे पीछे आना होगा।'

अशांति और पीड़ा के बावजूद, धर्माध्यक्ष अपने विश्वासियों को आश्वासन और सांत्वना प्रदान करते हैं।

वे लिखते हैं, "चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम प्रतिदिन विश्वास और प्रेम के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें, तो हम सभी कठिनाइयों को सहन कर पाएँगे और ईसा मसीह के साथ क्रूस के वाहक बन पाएँगे और उनकी सांत्वना और प्रोत्साहन की कृपा प्राप्त करेंगे।"

इस बात को ध्यान में रखते हुए, वे विश्वासियों से आग्रह करते हैं कि वे निराश न हों, बल्कि "स्थायी शांति के लिए प्रार्थना करें और पूरे हृदय, मन और शक्ति से ईश्वर से शांति की याचना करें।"

अंत में, धर्माध्यक्ष लिखते हैं, "आइए, हम इस पवित्र वर्ष में, जो सब कुछ के बावजूद, आशा से भरा है, एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, सांत्वना दें और एक-दूसरे की मदद करें... ईश्वर आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे तथा आपको अपनी कृपा और पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करे।"

