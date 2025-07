इंडोनेशिया में माता मरियम उत्सव ख्रीस्तीयों और मुसलमानों को एक साथ लाता है

वाटिकन न्यूज

इंडोनेशिया, मंगलवार, 15 जुलाई 2025 (रेई) : 9 जुलाई से 14 अगस्त तक, फ्लोरेस द्वीप पर इंडोनेशियाई लोग धन्य कुँवारी मरियम को समर्पित एक धार्मिक उत्सव मनाते हैं, जहाँ जुलूस एवं प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए सैकड़ों मुसलमान और ख्रीस्तीय एकत्रित हुए और फ्लोरेस के संत मार्टिन पल्ली में स्थानीय रूप से गोलो कोए नामक इस उत्सव का शुभारंभ माता मरियम की एक प्रतिमा के साथ की।

लाबौन बाजो धर्मप्रांत के 26 पल्लियों में, कुँवारी मरियम के स्वर्गोदग्रहण की प्रतिमा के साथ पाँच सप्ताह तक चलनेवाला यह कार्यक्रम मनाया जाता है। मूल रूप से, यह जुलूस समुद्र पर निकाला जाता है, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण, इस बार इसे थल पर मनाया जा रहा है।

इंडोनेशिया के पश्चिमी फ्लोरेस में स्थित पारंपरिक मंगगराई में नृत्य, गीत और अनुष्ठानों के साथ जुलूस का उद्घाटन किया गया, जबकि पारंपरिक पोशाक पहने मुस्लिम ग्रामीण भी इसमें शामिल हुए। बाद में उन्होंने मारिया की प्रतिमा का स्वागत करने के लिए सड़कों पर बांस बिछा दिए, जिसे रेडियो वेरितास एशिया (आरवीए) ने "अंतरधार्मिक एकजुटता का एक शक्तिशाली गवाह" बताया।

धर्माध्यक्ष मैक्सिमस रेगस ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की और मरियम को एकता एवं उपस्थिति के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि "हमारे मुस्लिम भाइयो और बहनो की भागीदारी इस उत्सव की समावेशी भावना को दर्शाती है।"

धर्मप्रांत के विकर जनरल और उत्सव के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि यह आयोजन धार्मिकता से कहीं आगे जाता है। उन्होंने इसे "धार्मिक और जातीय सीमाओं से परे एकजुटता का एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन" बताया।

14 अगस्त को, यह आयोजन वाटरफ़्रंट सिटी से गोलो कोए पहाड़ी तक एक विशाल जुलूस के साथ संपन्न होगा, जो माता मरियम के उत्सव का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष होगा।

जैसा कि रेडियो वेरितास एशिया ने रेखांकित किया है, माता मरियम के स्वर्गारोहण के उत्सव के अलावा, यह उत्सव समृद्ध धार्मिक परंपराओं, आदिवासी पहचान और सामुदायिक आशा को भी उजागर करता है, जो फ्लोरेस द्वीप पर काथलिक कलीसिया की पहचान के केंद्र में हैं।

