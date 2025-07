कोरियाई कलीसिया शहीदों के संत घोषणा की 100वीं वर्षगांठ मना रही है

वाटिकन न्यूज

सियोल, बुधवार 09 जुलाई 2025 : शनिवार, 5 जुलाई को, दक्षिण कोरिया के सियोल महाधर्मप्रांत ने गिहाए (1839) और ब्योंग-ओ (1846) में धर्म उत्पीड़न के 79 कोरियाई शहीदों को संत घोषित किए जाने की 100वीं वर्षगांठ एक पवित्र मिस्सा समारोह, उनकी शहादत पर एक नई रिपोर्ट जारी कर और एक विशेष प्रदर्शनी के साथ मनाया, जैसा कि महाधर्मप्रांत की वेबसाइट पर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है।

सियोल के महाधर्माध्यक्ष पीटर सून-टैक चुंग ने अपने प्रवचन में कहा, "उत्पीड़न की परीक्षाओं में भी, इन शहीदों ने प्रभु में अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ा। उनके धैर्य ने उनके विश्वास को और गहरा किया, जिसने अंततः सच्ची आशा के रूप में फल दिया जिसने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की।"

5 जुलाई 1925 को संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में संत पापा पियुस ग्यारहवें द्वारा गिहाए और ब्योंग-ओ उत्पीड़न के 79 कोरियाई शहीदों को धन्य घोषित किया गया था। इसके बाद संत पापा पॉल षष्टम ने 1968 में 24 शहीदों के एक दूसरे समूह को धन्य घोषित किया, और दोनों समूहों, कुल 103 लोगों को 1984 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा सामूहिक रूप से संत घोषित किया गया।

शनिवार को सियोल के सेओसोमुन श्राइन इतिहास संग्रहालय में 1000 से ज़्यादा श्रद्धालु पवित्र मिस्सा समारोह में शामिल हुए, जहाँ 79 शहीदों में से 41 ने अपनी जान गँवाई थी। फीदेस समाचार एजेंसी के अनुसार, 19वीं सदी में कोरियाई कलीसिया का अनुमान है कि लगभग 16,000 काथलिक मारे गए थे। कोरिया में काथोलिकों को 1895 तक धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी।

प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि पवित्र मिस्सा समारोह के दौरान, सियोल महाधर्मप्रांत की शहीद उत्थान समिति द्वारा "गिहाए और ब्योंग-ओ उत्पीड़न का दस्तावेज़ीकरण" शीर्षक से एक नई रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट उत्पीड़न के समय शासन करने वाले जोसियन राजवंश के शाही इतिहास, न्यायिक अभिलेखों और राज्य अभिलेखागार से ली गई है। रिपोर्ट में शामिल उस समय के आधिकारिक दस्तावेज़ों और आँकड़ों का कोरियाई भाषा में अनुवाद भी किया गया है ताकि यह जानकारी विद्वानों और काथलिक समुदाय के लिए अधिक सुलभ हो सके।

महाधर्माध्यक्ष चुंग ने कहा, "यह पहली बार है कि आधिकारिक अभिलेखों—पूछताछ, रिपोर्ट और शाही सचिवालय तथा राज्य परिषद जैसी संस्थाओं के निर्देशों—से ऐतिहासिक तथ्यों को केवल साक्ष्यों पर निर्भर रहने के बजाय, सावधानीपूर्वक निकाला, अनुवादित और संकलित किया गया है।" "हालाँकि ये अभिलेख उत्पीड़कों द्वारा लिखे गए थे, फिर भी शहीदों का अटूट विश्वास और गहन अंतःकरण इनमें और भी स्पष्ट रूप से उभर कर आता है।"

इसके अतिरिक्त, पवित्र मिस्सा समारोह के बाद श्राइन में "अनिमा मुंदी - विश्व की आत्माएँ" नामक एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और यह 14 सितंबर तक चलेगी। यह प्रदर्शनी वाटिकन संग्रहालयों के 1925 के विश्व मिशनरी एक्सपो की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है, जिसमें उस समय कोरियाई कलीसिया ने भाग लिया था। सियोल में वर्तमान प्रदर्शनी 1925 में वाटिकन गार्डन में स्थापित "जोसियन पैविलियन" पर आधारित है और उस समय कोरियाई कलीसिया की स्थिति को दर्शाती है। महाधर्मप्रांत के प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इसमें 16 कोरियाई संग्रहालयों और मठों से एकत्रित 270 कलाकृतियों के साथ-साथ वाटिकन के मानव जाति विज्ञान संग्रहालय द्वारा उधार दी गई वस्तुएँ भी प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही, यह प्रदर्शनी राष्ट्रों के बीच संवाद, सम्मान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के महत्व पर चिंतन को प्रोत्साहित करती है।

