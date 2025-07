केन्या: बेनेडिक्टिन धर्मबहनें बुजुर्गों की गरिमा बहाल कर रही हैं

सिस्टर मिशेल नजेरी, ओएसएफ

केन्या, मंगलवार 29 जुलाई 2025 : बुंगोमा धर्मप्रांत के मुंडिका में स्थित, संत काथरीन बुजुर्ग आवास की शुरुआत दया एवं करुणा की माता मरियम की बेनेडिक्टिन धर्मबहनों द्वारा क्षेत्र में ज़रूरतमंद बुज़ुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके देखभाल के लिए की गई थी।

पूर्वी अफ्रीका की क्षेत्रीय सुपीरियर सिस्टर बेयात्रिस ओडिन्यू ने बुज़ुर्गों की देखभाल के बारे में और जानकारी दी। उन्होंने कहा, "हमारा कारिस्म वृद्ध बेसहारा लोगों की देखभाल करना है।" "हमारी संस्थापिका की भावना और करुणा से प्रेरित होकर, हम बुज़ुर्गों और परित्यक्त लोगों की सेवा करती हैं।"

मुंडिका में प्रेरिताई की शुरुआत 1990 में बुज़ुर्गों की उनके घरों में देखभाल के साथ हुई थी, लेकिन जैसे-जैसे ज़रूरतमंद लोगों की संख्या बढ़ती गई, 2020 में धर्मबहनों ने उनके लिए एक आवास बनवाया।

हालाँकि, कोविड-19 के कारण और बुज़ुर्गों की ज़्यादा देखभाल करने के लिए, धर्मबहनों ने अपने कॉन्वेंट परिसर में एक नया घर बनाया और उसका नाम संत काथरीन बुजुर्ग आवास रखा है। यह निवास आशा, शांति और आराम का एक तीर्थालय है और वर्तमान में इसमें 17 महिलाएँ और 6 पुरुष रहते हैं।

निवास के अलावा, धर्मबहनों का एक आउटरीच कार्यक्रम भी है जहाँ वे मुंडिका क्षेत्र और उसके बाहर बेसहारा और बुज़ुर्गों तक पहुँचती हैं।

आउटरीच कार्यक्रम में, उनके पास 60 बुज़ुर्ग हैं; वे गाँवों में उनसे मिलने जाती हैं और उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करती हैं।

सिस्टर ओडिन्यू ने बताया, "बुज़ुर्गों की गतिशीलता और करुणा पर भरोसा करके उनकी देखभाल करने के अपने मिशन में हम महीने में एक बार स्थानीय बोडा बोडा राइडर्स के साथ मिलकर काम करती हैं।" हम बुज़ुर्गों को अपने पुराने निवास तक पहुँचाने के लिए उन्हें किराए पर लेते हैं, जहाँ हम बुसिया रेफरल अस्पताल के सहयोग से बुज़ुर्गों को भोजन और आवश्यक चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करती हैं। ये सवार समुदाय में हमारी आँखें हैं: वे निगरानी रखते हैं, किसी बुज़ुर्ग के अस्वस्थ होने पर हमें सचेत करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी लोग अपनी नियुक्तियों के लिए सुरक्षित पहुँचें।

एक बोडा बोडा राइडर, युवा स्टीफन इटियांग ने धर्मबहनों के साथ सहयोग करने के अपने अनुभव साझा किया।

उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करते हैं कि बुज़ुर्ग व्यक्ति अपने भोजन और मासिक चिकित्सा देखभाल के लिए समय पर यहाँ पहुँचें। धर्मबहनें हमें हर यात्रा का खर्च देती हैं और बरसात के मौसम में, जब सड़कें कठिन होती हैं, तो वे हमारे सामान्य शुल्क में भी वृद्धि करती हैं। हम उनके द्वारा हमारे बुज़ुर्गों और समग्र रूप से समुदाय के लिए किए गए कार्यों के लिए उनके आभारी हैं।"

बुसिया रेफरल अस्पताल की एक क्लिनिकल अधिकारी, मैडम रिस्पर ओन्यांगो ने बताया, "बेनेडिक्टिन धर्मबहनों के प्रयासों की बदौलत, मैं आउटरीच सेवाओं के तहत बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए हर महीने यहाँ आती हूँ। मैं मौजूदा मामलों का अनुसरण करती हूँ, नई शिकायतों का समाधान करती हूँ और विशेष मामलों की समीक्षा करके उन्हें रेफर करती हूँ। हम यहाँ कुछ बुनियादी जाँचें कर सकते हैं, लेकिन अन्य समस्याओं के लिए हम अपने मुख्य केंद्र में भेजते हैं। काश हम भविष्य में यहाँ एक प्रयोगशाला स्थापित कर पाते और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए और अधिक कर्मचारियों को ला पाते।"

बेनेडिक्टिन धर्मबहनों की एक लाभार्थी, गौडेंस ओपियो ने अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा: "मैं धर्मबहनों की आभारी हूँ; उन्होंने 2003 से लेकर अब तक कई वर्षों तक मेरी मदद की है। जब मैं बीमार होती हूँ, तो वे मेरी देखभाल करती हैं। बुढ़ापा के कारण, लोग अक्सर जल्दी मर जाते हैं क्योंकि देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। हम इन धर्मबहनों, हमारी बेटियों, जो हमारी देखभाल करती हैं, के उपहार के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं।"

एक अन्य लाभार्थी, श्री जोसेफ सबातिया ने धर्मबहनों की करुणा के बारे में भावुक होकर कहा: "इन धर्मबहनों में दया की भावना है; ईश्वर उनमें निवास करते हैं। वे हमारी मदद के लिए बहुत त्याग करती हैं; काश कई लोग इनसे प्रभावित होते और हमारा समर्थन करने में उनके साथ जुड़ते।"

बुज़ुर्गों और बेसहारा लोगों की देखभाल में अपनी सफलताओं के बावजूद, धर्मबहनों को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है।

सिस्टर ओडिन्यू ने बताया, "बुज़ुर्गों की देखभाल करना आसान नहीं है; उनके जीवन के अपने निजी अनुभव रहे हैं। कुछ लोग शराब की लत के कारण आए हैं; हम उन्हें सलाह देने और उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। कुछ लोग परित्यक्त या अनसुलझे मुद्दों को लेकर अकेलापन महसूस करते हैं। इन सब में, ईश्वर की कृपा से, हम उनके साथ खड़े हैं।"

सिस्टर ओडिन्यू ने एक कठिन अनुभव को भी याद किया जब उनके काम का समर्थन करने वाला एक प्रमुख दानदाता देश से चला गया था। "मुझे वह दिन याद है जब हमें दानदाता के चले जाने की खबर मिली थी। एक पल के लिए, हम स्तब्ध रह गए। आप किसी ऐसे बुज़ुर्ग को कैसे बता सकते हैं जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है कि हमारे पास कल के लिए भोजन नहीं होगा?" फिर धर्मबहनों ने प्रार्थना करना और सोचना शुरू किया कि क्या करें: वे अपने हाथों से क्या कर सकती हैं, उनके पास क्या कौशल हैं। "दरवाज़े बंद करने के बजाय, हम धर्मबहनों ने आय-उत्पादक परियोजनाएँ शुरू कीं। वर्तमान में हम मेज़बानों के लिए बेकिंग, मोमबत्ती बनाना, सिलाई, छोटी दुकान और खेती कर रही हैं। कमाई का हर रुपया हमारे निवास में और गाँवों में उनके घरों में बुज़ुर्गों को खाना खिलाने, कपड़े पहनाने और उनकी देखभाल करने में जाता है।"

ये धर्मबहनें बुज़ुर्गों की सेवा के अपने मिशन को जारी रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं; हालाँकि, उन्हें मौसमी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, खासकर सूखे के दौरान। सिस्टर ओडिन्यू ने कहा, "हमारे पास ज़मीन और बोरवेल तो है, लेकिन हमारे पास सोलर पंप और पानी के भंडारण टैंक का अभाव है। इससे हमें ज़्यादा खेती करने और जिन बुज़ुर्गों की हम सेवा करती हैं, उनके लिए पर्याप्त भोजन उगाने में मदद मिलेगी।"

बेनेडिक्टिन धर्मबहनें हर दिन आशा के साथ आगे बढ़ती हैं, एक ही मिशन से प्रेरित: कि उनकी देखरेख में कोई भी बुज़ुर्ग भूखा, लाचार या उपेक्षित न रहे। श्रम से सजे हाथों और आस्था से भरे दिलों के साथ, वे खुशी-खुशी उन लोगों की गरिमा बहाल करती रहती हैं जिन्हें समाज अक्सर भुला देता है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here