जुड़वाँ भाइयों ने पूर्वी ख्रीस्तियों को "आवाज़ देने" के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 30 जुलाई 2025 : इस हफ़्ते डिजिटल मिशनरियों और काथलिक प्रभावशाली लोगों की जयंती और युवाओं की जयंती में भाग लेने के लिए दुनिया के कोने-कोने से यात्रा पर निकले हज़ारों युवाओं की भीड़ में लेबनान के जुड़वां भाई भी शामिल हैं: चारबेल और जोन लतीफ़।

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट "eastern_christians" पर 600,000 से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स के साथ, इन भाइयों ने अपना पेज मध्य पूर्व और उत्तरी अफ़्रीका में रहने वाले ख्रीस्तियों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए समर्पित किया है।

खुद को प्रभावशाली व्यक्ति मानने के बजाय, वे अपने काम को सदियों पुराने मिशन की निरंतरता के रूप में वर्णित करते हैं।

वाटिकन न्यूज़ के जोसेफ टुलोच से बात करते हुए, जोन ने बताया कि उनका मिशन दो सहस्राब्दी पहले येसु के साथ शुरू हुआ था। "हम इसे जारी रख रहे हैं क्योंकि हर पीढ़ी की ज़िम्मेदारी है कि इसे अपनाएँ, इसे मज़बूत करें और आगे बढ़ाएँ।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि "यह हमारी पीढ़ी का समय है कि हम अपने विश्वास और समुदाय में योगदान दें।"

चारबेल ने आगे कहा, "जब आप मध्य पूर्व में एक ख्रीस्तीय के रूप में पैदा होते हैं, तो आप एक मिशन के साथ पैदा होते हैं।" उन्होंने बताया कि उनकी संस्कृति, पहचान और परंपराएँ शुरुआती ख्रीस्तियों के समय से ही पीढ़ियों से चली आ रही हैं और भाइयों को लगता है कि "इस खूबसूरत उपहार" को जारी रखने की ज़िम्मेदारी उन पर है।

और दोनों मानते हैं कि यह कार्य मध्य पूर्व से कहीं आगे, बल्कि दुनिया के कोने-कोने तक फैला हुआ है—और सोशल मीडिया ने इसे संभव बनाया है।

टिकटॉक, रील्स और लाइक्स के युग में, चारबेल और जोवानी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि उनका "eastern_christians" अकाउंट सिर्फ़ एक सोशल मीडिया पेज नहीं है। जोन ने बताया, "लोगों तक अपनी बात पहुँचाने और जागरूकता बढ़ाने का यह सबसे अच्छा ज़रिया है।"

उनके इस लेख के पीछे का मकसद सिर्फ़ ख़बरों और आंकड़ों से भरी दुनिया में और जानकारी जोड़ना नहीं था। जैसा कि चारबेल ने बताया, यह कहानी को बदलने और निष्क्रिय से सक्रिय होने का एक मौका था, सिर्फ़ पूर्वी ख्रीस्तियों के साथ जो हो रहा था, उसके बारे में बात करने से लेकर यह बताने तक कि वे कौन हैं।

दशकों से, मध्य पूर्व में ख्रीस्तियों का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा है। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि पिछली शताब्दी में इस क्षेत्र में ख्रीस्तियों का प्रतिशत 13.6% से घटकर 4.2% हो गया। "यह हमारे इतिहास में पहली बार है और यह तब हो रहा है जब हम अभी जीवित हैं", चारबेल ने ज़ोर देकर कहा। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न के पहले भी दौर रहे हैं, लेकिन आज जैसा नहीं।

उन्होंने आगे कहा कि इसका समाधान अपनी मातृभूमि छोड़ना नहीं है। "हम उस चीज़ से भागना नहीं चाहते जिसके लिए हम दो हज़ार सालों से लड़ रहे हैं। यह हमारी पहचान है; यह हमारा घर है... यह हमारे लिए कोई समाधान नहीं है।" चारबेल ने बताया कि वे जो समाधान चाहते हैं वह मध्य पूर्व में सम्मान के साथ खुशी से रहना है।

सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर 800,000 फ़ॉलोअर्स तक पहुँचने का श्रेय भाइयों ने प्रार्थना और पवित्र आत्मा को दिया। लेकिन इसने उन्हें अपने समुदाय और दुनिया भर के ख्रीस्तियों के लिए कुछ करने में भी सक्षम बनाया।

डिजिटल मिशनरियों और काथलिक प्रभावशाली लोगों की जयंती के अवसर पर रोम में होना इन इंस्टाग्रामर्स के लिए बेहद खास था। चारबेल ने कहा, "मुझे लगता है कि वाटिकन दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि काथलिक और ख्रीस्तीय होने के नाते हमारे लिए सोशल मीडिया पर बने रहना कितना ज़रूरी है।"

जोन ने कहा, "सोशल मीडिया एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है", और दोहराया कि भाइयों पर अपने डिजिटल मिशन के काम की एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। "जो चीज़ हमें आगे बढ़ने और अपने काम में दृढ़ रहने में मदद करती है, वह है हमारे ख्रीस्तीय मूल्य। एक बार जब आप अपने ख्रीस्तीय मूल्यों पर अडिग हो जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है।"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हम उससे कहीं बढ़कर हैं जो हमारे साथ हो रहा है। हम कला हैं। हम संगीत हैं। हम आस्था हैं। हम लचीलापन हैं।" अपने लेखों के ज़रिए, ये भाई आधुनिक समय के उत्पीड़न और चुनौतियों के बीच "अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाने" में सक्षम हैं।

