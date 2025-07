भारतीय कलीसिया ने रासायनिक कारखाने की आपदा के पीड़ितों के लिए शोक व्यक्त किया

वाटिकन न्यूज

हैदराबाद, शुक्रवार, 4 जुलाई 2025 (लीकास न्यूज़) : हैदराबाद के उत्तर में संगारेड्डी जिले में एक रासायनिक कारखाने में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 40 कर्मचारी मारे गए और 35 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। 30 जून को सिगाची इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एक कारखाने में हुए विस्फोट में तीन मंजिला इमारत ढह गई।

भारत में काथलिक कलीसिया ने इसकी निंदा की है। भारतीय काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीसीबीआई) के उप महासचिव और प्रवक्ता फादर स्टीफन अलाथारा ने इस घटना को "शोषण की गंभीर समस्या और श्रमिकों की गरिमा की अवहेलना" का एक और उदाहरण बताया।

फीदेस न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए, फादर अलाथारा ने कहा, "पीड़ित ज़्यादातर गरीब लोग, आदिवासी समुदाय के सदस्य, प्रवासी मज़दूर और दिहाड़ी मज़दूर हैं, जो सबसे कमज़ोर हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि यह निर्धारित करना ज़रूरी होगा कि क्या इसमें लापरवाही शामिल थी और क्या फ़ैक्टरी मालिकों और अधिकारियों ने "सभी श्रम सुरक्षा उपायों का पालन किया था।"

लोगों के आक्रोश के जवाब में, तेलंगाना राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10 मिलियन रुपये और घायलों को 1 मिलियन रुपये का मुआवज़ा देने का वादा किया है।

विस्फोट के कारणों की जाँच करने और त्रासदी की ओर ले जाने वाली घटनाओं के अनुक्रम को फिर से बनाने के लिए 3 जुलाई को वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों से बना एक जाँच आयोग बनाया गया।

भारत के काथलिक धर्माध्यक्षों के सम्मेलन (सीबीसीआई) ने "दुखद विस्फोट पर गहरा दुख और शोक" व्यक्त किया, मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के ठीक होने की प्रार्थना की।

सीबीसीआई के बयान में कहा गया है कि पीड़ितों में से कई अन्य भारतीय राज्यों से आंतरिक प्रवासी थे जो आजीविका की तलाश में तेलंगाना चले आए थे।

धर्माध्यक्षों ने कहा, "हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस अचानक और विनाशकारी त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करते हैं, और प्रभु उनके परिवारों और देखभाल करने वालों को शक्ति और साहस प्रदान करें।"

धर्माध्यक्षों ने "विस्फोट के कारणों और पहचानी गई किसी भी कमी पर प्रकाश डालने के लिए गहन और पारदर्शी जांच" का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि "हर मानव जीवन की गरिमा और सुरक्षित कार्य वातावरण के अधिकार को नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी के रूप में बरकरार रखा जाना चाहिए।"

फादर अलाथारा ने शोषण को बढ़ावा देने वाले मौजूदा श्रम कानूनों की समीक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "जो लोग पीड़ित होते हैं वे हमेशा सबसे गरीब और प्रवासी, आदिवासी लोग, सबसे कमजोर एवं असहाय होते हैं जो अदालत भी नहीं जा सकते। कलीसिया हर तरह से और हर कदम पर उनकी मदद करने के लिए उनके साथ है।" भारत भर के काथलिक समुदायों से दैनिक सामूहिक प्रार्थना के दौरान पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया है।

यह लेख मूल रूप से https://www.licas.news/ पर प्रकाशित हुआ था। सभी अधिकार सुरक्षित हैं। तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है।

