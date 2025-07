गज़ा के काथलिक पल्ली में इस्राएली सैनिक हमला

वाटिकन न्यूज

गज़ा, बृहस्पतिवार, 17 जुलाई 25 (रेई) : गज़ा पट्टी के एकमात्र काथलिक गिरजाघर, होली फैमिली गिरजाघर पर आज सुबह एक टैंक ने हमला हुआ, जिससे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य लोगों को हल्की चोटें आईं, जिनमें पल्ली पुरोहित फादर गाब्रिएल रोमानेली भी शामिल हैं।

येरूसालेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियरबतिस्ता पित्साबल्ला ने वाटिकन न्यूज़ को बताया कि घायलों में से दो की मौत का खतरा है।

उन्होंने कहा, "हमें ठीक से पता है कि एक टैंक, आईडीएफ का कहना है कि गलती से, लेकिन हमें इस बारे में पूरी तरह यकीन नहीं है, सीधे लातीनी गिरजाघर पवित्र परिवार गिरजाघर पर गिरा।" जिसमें "चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इन चार में से दो की हालत बेहद खराब है और उनकी जान को गंभीर खतरा है।"

उन्होंने बतलाया कि “कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति कम गंभीर है, उनमें पल्ली पुरोहित भी शामिल हैं, क्योंकि वे सभी गिरजाघर में थे।"

उन्होंने बताया, "आज गज़ा में जो हुआ उसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि गज़ा में संचार इतना आसान नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि वे जल्द से जल्द और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे।

इससे पहले, जेरूसालेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष ने एक्स पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पुष्टि की थी कि गिरजाघर पर "हमला" हुआ है। पोस्ट में कहा गया है कि फिलहाल "किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है", लेकिन गिरजाघर को नुकसान पहुँचा है।

काथलिक प्रेस एजेंसी एसआईआर के अनुसार पवित्र परिवार गिरजाघर में करीब 500 विस्थापित ख्रीस्तीय शरण लिए हुए हैं।

