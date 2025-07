सिडनी से अंदेस तक : युवाओं के माध्यम से आशा की यात्रा

वाटिकन न्यूज

ड्राइविंग ग्लोबल चेंज शीर्षक वाली यह रिपोर्ट सात साझेदार विश्वविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों के योगदान को एक साथ लाती है, जो आज की वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में शैक्षणिक संस्थानों, विशेषकर युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालती है।

"यह दस्तावेज हमें याद दिलाता है कि हमारे आमघर की देखभाल न केवल वैज्ञानिक या राजनीतिक आवश्यकता है, बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता है जो हमारी सामूहिक चेतना और रचनात्मकता की मांग करती है," एसएसीआरयू और ऑस्ट्रेलियाई काथलिक विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ज़्लातको स्क्रबिस ने कहा।

छात्रों और शोधकर्ताओं के 15 योगदानों के साथ, रिपोर्ट प्रमुख एसडीजी से संबंधित परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्रकाश डालती है। यह पहल अंतरराष्ट्रीय, अंतःविषय और अंतर-पीढ़ीगत है, जो शिक्षा, अनुसंधान और सहयोग के माध्यम से समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है।

एसएसीआरयू के महासचिव और पवित्र हृदय के काथलिक यूनिवर्सिटी के डीन पियर सांद्रो कोकोन्चेली ने युवाओं की भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि "वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए न केवल स्थापित शिक्षाविदों की विशेषज्ञता की आवश्यकता है, बल्कि युवा शोधकर्ताओं और छात्रों के नए दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है।"

यह रिपोर्ट न केवल विश्वविद्यालयों और नीति-निर्माताओं को संबोधित है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, फाउंडेशनों, नागरिक समाज और मीडिया को भी संबोधित है। यह अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य की दिशा में चिंतन और समन्वित कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है।

एसएसीआरयू काथलिक शोध विश्वविद्यालयों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जो आमहित के लिए उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें ऑस्ट्रेलियाई काथलिक विश्वविद्यालय (ऑस्ट्रेलिया), बोस्टन कॉलेज (यूएसए), यूसी चिली (चिली), पोंतिफ़िचा यूनिवर्सिदाद कतोलिका दू रियो दी जेनेरो (ब्राजील), सोफिया विश्वविद्यालय (जापान), यूनिवर्सिदाद कतोलिका पोर्तुगेसा (पुर्तगाल), यूनिवर्सिता कातोलिका देल साक्रो कुओरे (इटली), और यूनिवर्सिटेट रेमन लुल (स्पेन) शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में 2030 एजेंडा के हिस्से के रूप में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था। वे गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए समृद्धि और शांति सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक आह्वान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

रिपोर्ट प्रत्येक विश्वविद्यालय के ठोस प्रयासों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के कई प्रमुख विकास लक्ष्यों की पड़ताल करती है। पुर्तगाल से, यूनिवर्सिदाद कातोलिका पोतुगेसा की एक मनोविज्ञान की छात्रा सोफिया टॉर्नेरो ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कलंक को कम करने के लिए माइंडकास्ट नामक एक पॉडकास्ट बनाया, जिसमें स्कूलों में टेलीथेरेपी और मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा जैसे व्यावहारिक उपायों का आह्वान किया गया।

यूनिवर्सिते रेमन लुल शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर विचार करता है और डिजिटल मानवतावाद का एक मॉडल प्रस्तावित करता है जो तकनीकी विकास के केंद्र में मानवीय गरिमा को बनाए रखता है।

बोस्टन कॉलेज ने इक्वाडोर के अमेज़ॅन में अपनी परियोजना साझा की, जहाँ छात्रों ने स्थानीय जुड़ाव के साथ अनुसंधान को जोड़ते हुए स्वच्छ पानी तक पहुँच प्रदान करने के लिए एक सिंचाई प्रणाली लागू की।

चिली में यूसी जलवायु रणनीतियों का विश्लेषण करता है, अकादमिक कार्य को लौदातो सी के दृष्टिकोण से जोड़ता है और पारिस्थितिक जागरूकता के माध्यम से सार्वजनिक नीतियों को आकार देने के महत्व को रेखांकित करता है।

सोफिया विश्वविद्यालय सतोयामा मॉडल प्रस्तुत करता है, एक स्थायी भूमि प्रबंधन दृष्टिकोण जो पारिस्थितिक ज्ञान और सांस्कृतिक परंपरा को जोड़ता है।

पवित्र हृदय को समर्पित काथलिक गिरजागर में काथलिक यूनिवर्सिटी ने संस्थानों पर ही ध्यान केंद्रित किया, विश्वविद्यालयों से जिम्मेदारी, आलोचनात्मक सोच और नागरिक गठन के स्थानों के रूप में अपनी भूमिका को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया।

अंत में, ऑस्ट्रेलियाई काथलिक विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक साझेदारी के महत्व और साझा वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में संस्थानों के बीच सहयोग के मूल्य पर विचार करता है।

