कांगो गणराज्य, कोमांडा के एक काथलिक गिरजाघर में नरसंहार

कांगो गणराज्य, सोमवार 28 जुलाई 2025 : पूर्वी कांगो में एक गिरजाघर पर इस्लामिक स्टेट समर्थित विद्रोहियों ने एक क्रूर हमला किया। रात करीब 1 बजे, एडीएफ के सदस्यों ने कोमांडा स्थित इमारत पर धावा बोल दिया, जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए।

संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रेडियो स्टेशन ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से 43 लोगों के मारे जाने की सूचना दी। इसने बताया कि हमलावर कोमांडा के केंद्र से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक गढ़ से आए थे और सुरक्षा बलों के पहुँचने से पहले ही भाग गए। कई घरों और दुकानों को भी जला दिया गया। हमले में शामिल मृतकों और घायलों की तलाश जारी है, वहीं इतुरी में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जूल्स न्गोंगो ने एपी समाचार एजेंसी को बताया कि छुरे और आग्नेय शस्त्रों से लैस लोग इलाके में घुस आए थे।

इतालवी विदेश मंत्री अंतोनियो तजानी ने एक्स पर एक पोस्ट में इस क्रूर हमले की निंदा की: "पूजा स्थलों को हमेशा संरक्षित किया जाना चाहिए और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। इटली पीड़ितों के परिवारों और कांगो के लोगों के साथ खड़ा है।"

एडीएफ युगांडा और कांगो के बीच सीमा क्षेत्र में सक्रिय है और नियमित रूप से नागरिकों पर हमले करता रहा है, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए हैं। दो हफ़्ते पहले, उन्होंने इरुमु क्षेत्र में 66 लोगों की हत्या कर दी थी। नेता जमील मुकुलु, एक ख्रीस्तीय जो इस्लाम में परिवर्तित हो गया था, केन्या भाग गया; यूसुफ कबांडा वहाँ पहुँचकर एक धर्मनिरपेक्ष युगांडा विद्रोही समूह, युगांडा नेशनल लिबरेशन आर्मी (एनएएलयू) में शामिल हो गया। उनका साझा दुश्मन युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी हैं। 2000 में अपने सहयोगी एनएएलयू के पतन के बाद, यह समूह कट्टरपंथी हो गया और स्थानीय आबादी के खिलाफ तेज़ी से आक्रामक हो गया। अन्य हमलों के अलावा, पिछले साल की शुरुआत में देश के पूर्वी हिस्से में स्थित बेती में भी एक हमला हुआ, जहाँ कम से कम आठ लोग मारे गए, जिनमें से पाँच प्रार्थना करते समय मारे गए। अपराधी, एक बार फिर, आईएसआईएस से जुड़े एडीएफ विद्रोही थे। उस अवसर पर, हमलावरों ने तीस से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया था और आसपास के कई गाँवों में घुस गए थे।

