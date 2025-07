काथलिक धर्मबहन ने जेल में सुधारात्मक न्याय के माध्यम से धर्मसभा दृष्टिकोण लाया

क्रिसन वैलनकोर्ट मर्फी, काथलिक मोबिलाइजिंग नेटवर्क*

शिकागो, बुधवार 2 जुलाई 2025 : जब हम अमेरिकी दंड व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, तो हमें लोकप्रिय फिल्मों और टेलीविजन शो में दिखाए जाने वाले कठोर हालात याद आ सकते हैं। और जब कोई इन वातावरणों में न्याय के बारे में सुनता है या उसे लागू किया जाता है, तो सबसे पहले जो शब्द दिमाग में आते हैं, वे हैं सज़ा और प्रतिशोध।

बेशक, न्याय के बारे में हमारी काथलिक समझ इस संकीर्ण परिभाषा से आगे बढ़कर पुनर्वास और बहाली जैसी अवधारणाओं और लक्ष्यों को भी शामिल करती है। सच्चा न्याय - सुसमाचार से प्रेरित न्याय - वास्तविक शांति, समृद्धि और यहाँ तक कि समन्वय की ओर उन्मुख होता है। न्याय की यह दृष्टि वास्तव में आगे बढ़ने का एक धर्मसभा तरीका है। यह प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा में निहित है, जो जन्मजात है और जिसे खोया नहीं जा सकता।

लेकिन क्या न्याय की वह दृष्टि और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की मान्यता, भले ही उन्होंने गंभीर अपराध किए हों, संयुक्त राज्य अमेरिका में कारावास और मृत्युदंड की प्रकृति को देखते हुए एक मात्र कल्पना लगती है?

सिस्टर जेनेट रयान, ओएसएफ, ऐसा नहीं सोचती हैं। यही कारण है कि वे इलिनोइस में जेलों के अंदर पुनर्स्थापनात्मक न्याय प्रशिक्षण का नेतृत्व कर रही हैं।

सिस्टर जेनेट क्लिंटन, आयोवा की एक फ्रांसिस्कन धर्मबहन हैं। एक दशक से अधिक समय से, उन्होंने शिकागो, में स्थित एक संगठन, प्रीशियस ब्लड मिनिस्ट्री ऑफ़ रीकॉन्सिलिएशन (पीबीएमआर) में अपनी सेवा दी है, जो आतिथ्य, आशा और उपचार के माध्यम से मानव गरिमा को बहाल करता है।

आशा को समर्पित इस विशेष जयंती वर्ष का जश्न मनाते हुए, जेल में उनके आशा भरे काम की कहानी साझा करना विशेष रूप से उपयुक्त लगता है।

मिशनरीज ऑफ द प्रेशियस ब्लड धर्मसमाज द्वारा स्थापित, पीबीएमआर संगठन उन समुदाय के सदस्यों की सेवा करता है जो हिंसा और आपराधिक न्याय प्रणाली से प्रभावित हैं, जिनमें वर्तमान में कैद पुरुष और महिलाएँ शामिल हैं। पीबीएमआर के भीतर सिस्टर जेनेट की विशेष भूमिका शांति चक्र जेल प्रेरिताई का नेतृत्व करना है।

एक शांति चक्र, जिसे सर्कल प्रक्रिया के पुनर्स्थापनात्मक अभ्यास के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिभागियों को एक सर्कल में बैठने और एक बात करने के लिए आमंत्रित करता है, जो बोलने के आदेश का संकेत देता है। सिस्टर जेनेट संकेतों की एक श्रृंखला का उपयोग करके संवाद का मार्गदर्शन करती हैं, जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिक्रिया देने का मौका मिलता है।

हाल ही में, सिस्टर जेनेट ने जेलों के अंदर एक नया सर्कल प्रक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है ताकि कैदियों और जेल कर्मचारियों को सर्कल प्रक्रिया के पुनर्स्थापनात्मक अभ्यास का उपयोग करने के लिए तैयार किया जा सके। इस कार्यक्रम को न केवल कैदियों के लिए बल्कि कर्मचारियों के लिए भी पेश किया जाता है।

सिस्टर जेनेट कहती हैं कि जब भी वह किसी समुदाय में जाती हैं तो उन्हें "सुंदर, प्यारे, मज़ेदार, प्रतिभाशाली लोगों" से मिलने का अवसर मिलता है। वहाँ खूब हँसी-मज़ाक होता है और खूब आँसू भी। प्रामाणिक संवाद के ज़रिए, हर व्यक्ति में मानवता को पहचानने के लिए जगह बनाती है, जिसके बारे में सिस्टर जेनेट कहती हैं कि "इसमें दीर्घकालिक प्रभाव डालने और वास्तविक परिवर्तन लाने की क्षमता है" - भले ही इसमें समय लगे।

प्रत्येक प्रशिक्षण चार दिनों के दौरान आयोजित किया जाता है और इसे पूरा करने में लगभग 28 घंटे लगते हैं। सिस्टर जेनेट ने बताया कि उस समय में, वह उन लोगों की अच्छाई, सुंदरता और गरिमा को प्रतिबिंबित करने की उम्मीद करती है जो कैद में हैं और जो खुद को सुधारने हेतु काम करते हैं, एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी निर्णय के ईमानदारी और कमज़ोरी के साथ साझा करने के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करता है।

इस अनुभव के अंत में, सिस्टर जेनेट कहती हैं कि प्रतिभागी - चाहे वे कैद में बंद व्यक्ति हों या जेल कर्मचारी - जेल में या अपने समुदाय में इस तरह के प्रामाणिक संवादों को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कौशल और उपकरण प्राप्त करते हैं।

काथलिक मोबिलाइज़िंग नेटवर्क की सुविधाकर्ता मार्गदर्शिका, समन्वय में संवाद: संपर्क और समझ के लिए पल्ली संवाद, सिस्टर जेनेट के प्रशिक्षण के लिए एक साथी के रूप में कार्य करता है। सिस्टर जेनेट ने कहा कि एक कैदी इस मॉडल के संभावित प्रभाव के बारे में विशेष रूप से भावुक था। उसने एक उल्लेखनीय अवलोकन किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि आप पल्ली को जेल में और पल्लीवासियों को कैदी में बदल सकते हैं और देश भर की जेलों में इसकी प्रतियाँ वितरित कर सकते हैं।

इस दृष्टिकोण की सफलता का एक प्रमाण यह है कि सिस्टर जेनेट के सह-प्रशिक्षक, एरिक एंडरसन, समुदायों को सुविधाजनक बनाने में मदद कर रहे हैं, जहाँ उन्हें लगभग पाँच साल पहले कैद किया गया था। उनकी कहानी उन कई लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो उनके इतिहास को जानते हैं और आगे बढ़ने का बेहतर तरीका चाहते हैं। इस बीच, कर्मचारी उनके प्रति विनम्र रहे हैं, यहाँ तक कि वे लोग भी जो अभी तक उनके साथ समुदाय में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हैं।

सिस्टर जेनेट जानती हैं कि समुदायिक प्रक्रिया बहुत हद तक सांस्कृतिक विरोधी है - विशेष रूप से जेल प्रणाली में। लेकिन यही कारण है कि यह इतना परिवर्तनकारी हो सकता है। उनका मानना ​​है कि हम– कैदियों और जेल कर्मचारियों के लिए आघात और तनाव को कम करने और अधिक न्यायपूर्ण और प्रभावी प्रणाली को बेहतर कर सकते हैं। इन प्रशिक्षणों की मेजबानी करना उस दिशा में एक कदम है।

टूटे हुए रिश्तों और विभाजित समुदायों के बीच, हम सभी को इस तरह के संवाद की आवश्यकता है जो गहरी सुनवाई, प्रामाणिक मुलाकात और कट्टरपंथी सत्य-कथन को बढ़ावा दे जो उपचार और साम्य की ओर एक मार्ग बना सकता है।

चाहे जेल की सलाखों के पीछे हो या पल्ली हॉल में, यह सिनॉडालिटी का काम है जिसे हम एक कलीसिया के रूप में करने के लिए बुलाए जा रहे हैं। सिनॉडालिटी और पुनर्स्थापनात्मक न्याय दोनों ही जेल के अंदर और बाहर, एक साथ यात्रा करने के लिए एक दृष्टि और प्रक्रिया को शामिल करते हैं।

यह काम कितना महत्वपूर्ण है, इसे यहाँ सबसे अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है: जब कुछ कैदियों को पता चला कि सुधार विभाग ने उनके प्रशिक्षण के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं कराया है, तो उन्होंने अपने स्वयं के संसाधनों को इकट्ठा किया और सिस्टर जेनेट को $1,000 से अधिक का चेक लिखा।

सिस्टर जेनेट की सर्कल प्रक्रिया की शिक्षा - और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के अभ्यासों के माध्यम से संभव हुआ परिवर्तन - वास्तव में आज आशा का एक ठोस संकेत है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here