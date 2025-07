कारितास येरूसालेम : पूजा स्थल और नागरिकों के जीवन का सम्मान किया जाना चाहिए

वाटिकन न्यूज

पवित्र परिवार गिरजाघर पर हमले में, जहाँ विस्थापित नागरिक शरण लिए हुए थे, कई लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है, तथा दुखद रूप से पल्ली के चौकीदार 60 वर्षीय श्री साद सलामेह, जो विस्फोट के समय प्रांगण में मौजूद थे; 84 वर्षीय फुमय्या अय्याद, जो कारितास मनोसामाजिक तंबू में सहायता प्राप्त कर रही थीं; तथा 69 नजवा अबू दाउद, जो फुमय्या के निकट बैठी थीं, विस्फोट के कारण क्षेत्र में छर्रे और मलबा फैल गया और उनकी जान चली गई।

पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें अल-ममादानी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ गजा में चिकित्सा संसाधनों और रक्त इकाइयों की भारी कमी के कारण उनकी दुखद मृत्यु हो गई।

"हम उन लोगों पर हुए इस नवीनतम हमले से स्तब्ध हैं जो बस जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे और गिरजाघर में शरण लिए हुए थे। उनकी मौतें उन भयावह परिस्थितियों की दर्दनाक याद दिलाती हैं जिनमें नागरिक और चिकित्साकर्मी घेराबंदी के दौरान रह रहे हैं। हम मारे गए लोगों के लिए शोक व्यक्त करते हैं और सभी पक्षों से जीवन की पवित्रता और उसकी रक्षा करने वाले स्थानों का सम्मान करने का आह्वान करते हैं।"

पिछले हफ्ते से, पल्ली पुरोहित फादर गाब्रिएल रोमानेली, जो हमले में घायल हुए हैं, लोगों से अपने कमरों के अंदर रहने की अपील कर रहे थे, क्योंकि आस-पास हो रही भीषण गोलाबारी और सैन्य अभियानों ने इलाके को ख़तरनाक बना दिया है।

“अगर फादर गाब्रिएल ने हमें घर के अंदर रहने की चेतावनी नहीं दी होती, तो आज हम 50 से 60 लोगों को खो सकते थे। यह एक नरसंहार होता।”

कारितास येरूसालेम को पहले ही काफी नुकसान हो चुका है, अक्टूबर और नवंबर 2023 में इसने दो कर्मचारियों को खो दिया - गज़ा स्वास्थ्य केंद्र का एक लैब तकनीशियन और एक फार्मासिस्ट - भारी गोलाबारी के दौरान अपने बच्चों के साथ मारे गए थे।

कारितास इंटरनैशनल, कारितास येरूसालेम और घेराबंदी के दौरान जरूरतमंद लोगों की सेवा करनेवाले सभी सहयोगियों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है और उनकी तत्काल मांग को दोहराता है:

पूजास्थलों और शरणार्थों का सम्मान एवं रक्षा की जाए जैसा कि अंतरराष्ट्रीय कानून मांग करता है।

नागरिकों के लिए मानवीय सहायता, सुरक्षित गलियारे और चिकित्सा सहायता तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करें।

नागरिकों पर सभी हमले रोकें, खासकर उन पर जो गिरजाघर, अन्य पूजा स्थलों और स्पष्ट रूप से चिह्नित मानवीय स्थलों में शरण ले रहे हैं।

मानवीय गरिमा को बनाए रखें, जो युद्ध में कभी भी बलिदान नहीं होनी चाहिए।

कारितास परिसंघ अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के पूर्ण सम्मान के अपने आह्वान की पुष्टि करता है, और पोप लियो 14वें द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल युद्धविराम की अपनी नई अपील में शामिल होता है।

गाजा में होली फैमिली चर्च पर इज़राइली सशस्त्र बलों के हमले में हुई जान-माल की हानि और चोटों के बारे में जानकर संत पापा ने गहरा दुख व्यक्त किया। यह चर्च सभी धर्मों के सैकड़ों नागरिकों को आश्रय देता है और उनके पूर्ववर्ती, पोप फ्रांसिस, युद्ध की शुरुआत से ही इस चर्च के निकट संपर्क में थे।

