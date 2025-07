नाईजिरिया में हिंसा, धर्माध्यक्ष डूनिया की अपील

वाटिकन सिटी

नाईजिरिया, शुक्रवार, 4 जुलाई 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): नाईजीरिया में लगातार हिंसा और विस्थापन का सामना कर रही जनता को दृष्टिगत रख काथलिक धर्माध्यक्ष गाब्रिएल डूनिया ने शांति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की अपील की है।

नाइजीरिया में हिंसा का बढ़ना कई सालों से चिंता का विषय रहा है, हथियारबंद समूह गांवों और घरों पर हमला करते हैं, लोगों का अपहरण करते हैं और अक्सर उनकी हत्या कर देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमले धार्मिक या जातीय मतभेदों के कारण होते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि इन हमलों के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता।

सन्त पापा लियो ने हाल ही में 15 जून को बेनुए राज्य में एक क्रूर हमले में 200 लोगों के मारे जाने के तुरंत बाद, अपनी रविवारीय देवदूत प्रार्थना के दौरान नाईजीरिया के लोगों के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने नाईजीरिया में "सुरक्षा, न्याय और शांति" के लिए प्रार्थना की, और कहा कि वह विशेष रूप से "बेनुए राज्य के ग्रामीण ईसाई समुदायों के बारे में सोच रहे थे जो लगातार हिंसा के शिकार रहे हैं"।

धर्माध्यक्ष डूनिया ने हिंसा की समाप्ति और शांति की बहाली सम्बन्धी सन्त पापा लियो के आह्वान का स्वागत किया और कहा कि सन्त पापा के शब्द दर्शाते हैं कि नाईजिरिया के लोग अपनी पीड़ा में अकेले नहीं हैं।

लगातार और अप्रत्याशित हमलों से चिह्नित असुरक्षा के माहौल का वर्णन करते हुए धर्माध्यक्ष डूनिया ने कहा, "डाकू, जिन्हें अक्सर फुलानी चरवाहों के रूप में संदर्भित किया जाता है, हर जगह हैं।" "वे खेतों, सड़कों और यहां तक ​​कि घरों के अंदर भी हमला करते हैं। लोगों को झाड़ियों में ले जाते हैं, कुछ को मार दिया जाता है, कुछ को फिरौती देने के बाद छोड़ दिया जाता है - यहां तक ​​कि ऐसे परिवार के लोगों को भी जो मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं।"

उन्होंने बताया कि हमले अक्सर अत्यधिक क्रूरता से चिह्नित होते हैं। बचे हुए लोग बताते हैं कि आधी रात को घरों में आग लगा दी गई, पूरे परिवार को सोते हुए मार दिया गया और महिलाओं और बच्चों को बंधक बना लिया गया। गाँवों को तहस-नहस कर दिया गया, फसलें नष्ट कर दी गईं और पशुधन चुरा लिए गए आदि आदि।

धर्माध्यक्ष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गिरजाघरों और गिरजाघर कर्मियों पर कई हमलों के बावजूद, बुलाहटें जारी हैं। उन्होंने कहा, "युवा लोगों में अभी भी उम्मीद है। वे हार नहीं मान रहे हैं। वे आगे बढ़ते रहना चाहते हैं।"

फरवरी माह में एक प्रमुख सेमिनेरियन और एक पुरोहित के अपहरण की घटना को धर्माध्यक्ष डूनिया ने याद किया। उन्होंने बताया, "पुरोहित तो बच गये, किन्तु सेमिनेरियन को मार डाला गया।" और अभी दो सप्ताह पहले, एक नाबालिग गुरुकुल छात्र को भी उसके घर से अगवा कर लिया गया था, और उसके छोटे भाई को गोली मार दी गई थी।

धर्माध्यक्ष ने कहा, "हम अभी भी इस इंतजार में हैं कि क्या फिरौती मांगी जाएगी", उन्होंने बताया कि इन हमलों को देखते हुए, धर्मप्रान्त ने गुरुकुलों की सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा को काम पर रखा है क्योंकि सरकारी बल बहुत अधिक व्यस्त हैं।

धर्माध्यक्ष डूनिया ने बताया कि पूरे समुदाय को विस्थापित होना पड़ा है, उन्हें अपने घर, खेत और गिरजाघर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कई लोग अब आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए बने शिविरों में रहते हैं, जो अक्सर भीड़भाड़ वाले और कम संसाधनों वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य असम्भव जान पड़ता है क्योंकि जैसे ही निर्माण शुरु होता है हिंसा लौट आती है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here