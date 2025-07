धर्माध्यक्ष कार्लासारे : दक्षिणी सूडान को सुसमाचारी शांति की आवश्यकता

वाटिकन न्यूज

दक्षिणी सूडान, मंगलवार, 1 जुलाई 2025 (रेई) : दक्षिण सूडान में 2026 में होनेवाले चुनावों की तैयारी के बीच, बेंतियू के धर्माध्यक्ष क्रिश्चियन कार्लासारे का कहना है कि देश में उम्मीद और गंभीर चिंता दोनों के संकेत हैं। जबकि छोटी लेकिन सार्थक परियोजनाओं, जैसे कुओं का निर्माण, एक गेस्ट हाउस और प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं का निर्माण से प्रोत्साहन मिलता है। वे फिर से होनेवाली हिंसा की भी निंदा करते हैं, जिसमें नागरिकों को निशाना बनाकर हवाई हमले करना शामिल है, "जो केवल विपक्षी प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासित होने के दोषी हैं।"

धर्माध्यक्ष कार्लासारे, जो स्वयं 2021 के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, देश में एक "अत्यन्त नाजुक क्षण" की चेतावनी देते हैं, जो ध्रुवीकरण, हथियारों के प्रसार और संवाद में कमी से चिह्नित है।

उन्होंने एक संदेश में लिखा, "सुनने की अपेक्षा पूर्वाग्रह को प्राथमिकता दी जा रही है, तथा मेल-मिलाप की अपेक्षा हिंसा को प्राथमिकता दी जा रही है।" उन्होंने इस गतिशीलता पर दुःख व्यक्त किया कि "ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य देश को स्थायी रूप से संघर्ष और मानवीय संकट की स्थिति में रखना है।"

जवाब में, धर्माध्यक्ष ने सुसमाचारी शांति को पूरी तरह अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "हमें दुनिया द्वारा प्रस्तावित शांति का स्वागत नहीं करना चाहिए, जिसे शक्तिशाली लोग सैन्य बल के माध्यम से पेश करते हैं, बल्कि सुसमाचार में उपहार के रूप में पेश की गई शांति का स्वागत करना चाहिए।" उन्होंने दक्षिण सूडान के लोगों से अहिंसा का मार्ग चुनने का आग्रह किया, जो "हमारे समय में और भी अधिक जरूरी है", क्योंकि यही मानवीय गरिमा की रक्षा का एकमात्र तरीका है।

पोप लियो 14वें के शब्दों को दोहराते हुए, धर्माध्यक्ष कार्लासारे ने संघर्ष के वास्तविक कारणों को उजागर करने, बयानबाजी, झूठ और निहित स्वार्थों को उजागर करने के लिए आत्मपरख का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि एक पंगु देश में, "अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, केवल जीवन की तलाश में भटकना है जहाँ कोई नहीं है।" उन्होंने कहा कि इस पंगुता के शिकार, सबसे अधिक गरीब हैं, जो तेजी से हाशिए पर होते जा रहे हैं और एक ऐसी दुनिया द्वारा बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं जिसने अपनी दिशा खो दी है। धर्माध्यक्ष ने आगे कहा, "मेरे सामने खड़ा गरीब व्यक्ति प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक भाई है।" "कभी-कभी वह मुझे धोखा दे सकता है, क्योंकि वह भी उतना ही हताश है जितना मैं हूँ। लेकिन अक्सर, गरीब भाई एक नाजुक, अनिश्चित जीवन के बीच आशा की गवाही देता है।" यहीं पर आशा में, "गरीबों के प्रति एकात्मता की भावना का जन्म होता है।"

धर्माध्यक्ष कार्लासारे इस बात पर जोर देते हैं कि दक्षिणी सूडान और उसकी कलीसिया को “शांति के चरवाहों” की तत्काल जरूरत है - ऐसे नेता जो क्षमा में निहित रिश्तों को बनाने में सक्षम हों। वे बताते हैं कि सच्ची शांति के लिए समुदायों के भीतर रिश्तों को बदलना और युवा पीढ़ी को शांति के मूल्यों में ढालना जरूरी है।

वे पुष्टि करते हैं कि इस प्रक्रिया में कलीसिया की महत्वपूर्ण भूमिका है: “हमें हथियारों के प्रसार, युवाओं की बेतहाशा भर्ती और सभी प्रकार की हिंसा एवं अन्याय के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। हमें उन लोगों को आवाज देनी चाहिए - खास तौर पर युवा लोगों को - जिन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना है, दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में अपनी गवाही पेश करनी चाहिए।”

उन्होंने मेल-मिलाप और उम्मीद की कहानियों को साझा करने के लिए मीडिया के इस्तेमाल और पानी एवं स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच सहित समग्र मानव विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले प्रयासों के समर्थन का आह्वान किया।

धर्माध्यक्ष ने शांति की संस्कृति के निर्माण में स्कूलों और प्रचारकों की भूमिका को अपरिहार्य बताया। उन्होंने कहा कि स्कूलों को "आशा का स्थान" बनना चाहिए जहाँ बच्चे मानवाधिकारों, शांति और जिम्मेदार नागरिकता के बारे में सीखें। उन्होंने कहा कि प्रचारकों को वास्तविकता का एक वैकल्पिक पाठ प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है - जो विश्वास और सुसमाचार में निहित हो। "रास्ता लंबा है, लेकिन शांति का मार्ग ही एकमात्र रास्ता है जो भविष्य की पीढ़ियों को जीवन और अवसर प्रदान करेगा।"

