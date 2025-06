गरीब संत क्लारा की धर्मबहनें जिम्बाब्वे में लोगों के लिए चिंतनशील प्रार्थना एवं सांत्वना प्रदान करती हैं

सिस्टर मुफारो चाकुइंगा, एलसीबीएल

वाटरफॉल्स, जिम्बाब्वे, मंगलवार 17 जून 2025 : हिंसा, गलतफहमियों और अन्याय से पीड़ित दुनिया में, जिम्बाब्वे में गरीब संत क्लेयर बहनों का समूह कई लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है।

चिंतनशील प्रार्थना का एक गुप्त जीवन जीते हुए, फिर भी उनका जिम्बाब्वे के लोगों पर गहरा प्रभाव है।

गरीब संत क्लारा की धर्मबहनों के धर्मसमाज की स्थापना संत क्लारा ने 1212 में किया था। जिम्बाब्वे में, संत क्लारा का मठ 1985 में स्पेन के मिशनरियों द्वारा स्थापित किया गया था।

धर्मबहनें पवित्र साक्रामेंट की निरंतर आराधना में खुद को समर्पित करती हैं, हर दिन अपने घुटनों पर घंटों प्रार्थना करती हैं। वे सांत्वना, मार्गदर्शन और उपचार चाहने वाले लोगों के निवेदन प्राप्त करती हैं और उनकी ज़रूरतों के लिए अथक प्रार्थना करती हैं।

यह प्रार्थना प्रेरिताई कई लोगों के लिए जीवन रेखा बन गया है, जो संकट के समय में सांत्वना और आशा प्रदान करता है। जिम्बाब्वे के समाज में गरीब संत क्लारा की धर्मबहनों का योगदान बहुआयामी है। प्रार्थना और आध्यात्मिक सलाह के माध्यम से, वे कई लोगों को ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने में मदद करती हैं। उनकी प्रार्थनाएँ बेरोज़गारी, मानव तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन जैसी चुनौतियों का सामना करने वालों को सांत्वना प्रदान करती हैं। गरीब संत क्लारा की धर्मबहनें ज़रूरतमंद लोगों की ओर से मध्यस्थ प्रार्थना करती हैं, तथा आशा और आश्वासन की भावना प्रदान करती हैं।

हालाँकि गरीब संत क्लारा की धर्मबहनों को उनके एकांत जीवन के कारण व्यापक रूप से पहचाना नहीं जा सकता है, लेकिन उनकी सेवा बहुत कुछ कहती है। वे गरीबों को 'धनवान' बनाती हैं - पैसे से नहीं, बल्कि प्रार्थना की आध्यात्मिक संपदा से। प्रार्थना और चिंतन के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति विश्वास की शक्ति के गवाह हैं और समाज पर इसका प्रभाव है।

वाटरफॉल्स, हरारे, जिम्बाब्वे में गरीब संत क्लारा की धर्मबहनों की पूर्व मदर अबेस, सिस्टर आग्नेस मुपुंगा ने विभिन्न निवासियों से प्रार्थना के मतलब प्राप्त करने की जड़ों पर प्रकाश डाला।

सिस्टर मुपुंगा ने कहा, "यह परंपरा संत क्लारा से शुरू हुई, जिन्होंने बीमारों के लिए प्रार्थना की और कई लोगों को चंगा किया।"

अपनी चिंतनशील जीवनशैली के बावजूद, धर्मबहनें प्रार्थना के माध्यम से दुनिया से जुड़ी रहती हैं, उनका मिशन कलीसिया और वैश्विक समुदाय के लिए मध्यस्थता करने पर केंद्रित है। उनके दरवाजे उन सभी के लिए खुले रहते हैं जो उनका प्रार्थनामय समर्थन चाहते हैं।

चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में, वाटरफॉल्स की गरीब संत क्लारा की धर्मबहनें आशा का संदेश देती हैं। प्रार्थना और चिंतन के प्रति उनका समर्पण दुनिया को याद दिलाता है कि उथल-पुथल दुनिया के बीच भी प्रार्थना और चिंतन हमेशा आराम और ताकत का स्रोत होता है।

हरारे के युगांडा शहीद मुफाकोस के एक पल्लीवासी दोमिनिक एंडरसन बेहारी ने अपने जीवन पर गरीब संत क्लारा की धर्मबहनों के प्रभाव के बारे में अपनी गवाही साझा की।

उन्होंने कहा, "मेरी दिवंगत पत्नी को कैंसर का पता चला था और उन्हें हर मंगलवार को कीमोथेरेपी के लिए 700 अमेरिकी डॉलर की जरूरत थी, जिसे मैं वहन नहीं कर सकता था।" "मैं गरीब संत क्लारा की धर्मबहनों से मिलने गया, जिन्होंने मेरे साथ प्रार्थना की और मुझे सांत्वना दी। यह अभी भी एक रहस्य है कि तब से, मेरी पत्नी ने कभी भी कीमोथेरेपी का एक भी सत्र नहीं छोड़ा।"

जैसा कि संत पापा लियो 14वें हमें याद दिलाते हैं: "युद्ध, हिंसा और अन्याय से घायल हमारी दुनिया को ईश्वर के प्रेम का सुसमाचार संदेश सुनने की जरूरत है।" वाटरफॉल्स में गरीब संत क्लारा की धर्मबहनें चुपचाप उस संदेश को जी रही हैं।

