वियतनाम में हज़ारों लोगों ने मरियम तीर्थालय की तीर्थयात्रा की

वाटिकन न्यूज

वियतनाम, बुधवार 4 जून 2025 : मई के मरियम महीने के समापन का जश्न मनाने के लिए, दा नांग के धर्मप्रांत के विभिन्न पल्लियों और समुदायों के 10,000 से अधिक लोगों ने - 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैले - ट्रा कियू की माता मरियम तीर्थालय की तीर्थयात्रा की।

वाटिकन के फीदेस समाचार एजेंसी के अनुसार, मरियम तीर्थस्थल 140 साल पहले कुंवारी मरियम के दर्शन की याद दिलाता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार कुंवारी मरियम अपने बच्चों को मुश्किल समय में सांत्वना देने, प्रोत्साहित करने और उनकी मदद करने के लिए प्रकट हुई थीं।

तीर्थयात्रियों ने कुंवारी मरियम का अपनी कुटुम्बिनी से मुलाकात के महोत्सव पर तीर्थयात्रा में भाग लिया, जिसे ह्यू महाधर्मप्रांत के सहायक महाधर्माध्यक्ष जोसेफ डांग डुक, ने "प्रेम, विश्वास, प्रतिबद्धता और सेवा का एक आयोजन, वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने विश्वास को व्यक्त करने का अवसर" के रूप में वर्णित किया।

मई के अंत को चिह्नित करने के अलावा, तीर्थयात्रा 8 जून को पेंतेकोस्त महोत्सव की तैयारी के साधन के रूप में भी काम करती है, और जहाँ माता मरियम को "पेंतेकोस्ट की महिला" के रूप में याद किया।

वियतनाम में, काथलिक आबादी का लगभग 7% (लगभग 70 लाख लोग) हैं और कुंवारी मरिया के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। मई के पूरे महीने में, विभिन्न मरियम तीर्थस्थलों पर उत्सव, प्रार्थना सभाएँ, सामूहिक प्रार्थनाएँ और सामुदायिक रोजरी प्रार्थनाएँ आयोजित की गईं।

मरियम के महीने के सम्मान में, तीर्थयात्री उन स्थानों पर जाते हैं जहाँ कुंवारी मरियम देश के इतिहास में कठोर उत्पीड़न के दौरान काथलिकों को बचाने के लिए प्रकट हुई थी। उदाहरण के लिए, लोग ह्यू धर्मप्रांत में ला वैंग की माता मरियम, ज़ुआन लोक धर्मप्रांत में नुई कुई की माता मरियम या दा नांग धर्मप्रांत में ट्रा कियू की माता मरियम के पास जाते हैं और माता मरियम की मध्यस्थता और सुरक्षा की माँग करते हैं।

महाधर्माध्यक्ष डांग डुक ने ट्रा कियू के मरियम तीर्थस्थल की तीर्थयात्रा को "न केवल एक व्यक्तिगत कार्य, बल्कि हमारी बुलाहट और मिशन को नवीनीकृत करने का एक सामुदायिक कार्य बताया, क्योंकि हम सभी ईश्वर के लोग हैं और हम सभी विश्वास, प्रेम और सुसमाचार प्रचार की ओर एक साथ चल रहे हैं।"

दा नांग धर्मप्रांत को लंबे समय से दक्षिणी वियतनाम में काथलिक धर्म का जन्म स्थल माना जाता है। इसकी जड़ें तीन जेसुइट मिशनरियों से जुड़ी हैं जो 1615 में होई एन में सुसमाचार प्रचार करने के लिए आए थे।

17वीं और 18वीं शताब्दी में, दा नांग धर्मप्रांत दक्षिणी वियतनाम में कोचीनचिना के धर्मप्रांत के मुख्य केंद्रों में से एक था, जहाँ से मिशनरी प्रस्थान करते थे। वियतनाम में अब उनके पहले शहीद, धन्य धर्मशिक्षक एंड्रयू ऑफ फु येन हैं, जिन्हें संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने धन्य घोषित किया।

