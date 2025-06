रूसी हवाई हमलों में कीव का ऐतिहासिक महागिरजाघर क्षतिग्रस्त हो गया

वाटिकन न्यूज

कीव, बुधवार 11 जून 2025 : मंगलवार को कीव और ओडेसा पर बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन हमले में सात लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए, जिससे ऐतिहासिक पवित्र प्रज्ञा महागिरजाघऱ को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पांच घंटे तक चला हमला, जिसमें रूस ने 315 से ज़्यादा ड्रोन दागे, तीन साल के युद्ध में यूक्रेन की राजधानी पर "सबसे बड़े" हमलों में से एक था।

यूक्रेनी संस्कृति मंत्री मायकोला टोचिट्स्की ने कहा कि विस्फोट से पवित्र प्रज्ञा महागिरजाघऱ के मुख्य अर्द्धवृत झरोखा क्षतिग्रस्त हो गया, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो उन सभी ख्रीस्तियों के माता गिरजाघर के रूप में कार्य करता है, जो अपनी जड़ें प्राचीन रूस, काथलिक और ऑर्थोडोक्स से जोड़ते हैं।

कीवन रूस के ग्रैंड प्रिंस वोलोडिमिर ने 10वीं शताब्दी में बीजान्टिन रूप में ख्रीस्तीय धर्म को स्वीकार किया था। महागिरजाघर का निर्माण 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ था।

फिलाडेल्फिया के यूक्रेनी ग्रीक काथलिक महाधर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष बोरिस गुडज़ियाक ने कहा, "कल रात का विशाल ड्रोन हमला - युद्ध का सबसे बड़ा - यूक्रेन के हृदय स्थल पर हुआ: पवित्र प्रज्ञा महागिरजाघऱ, जिसे संत सोफिया के नाम से भी जाना जाता है।"

उन्होंने आगे कहा, "यह पवित्र स्थान एक हज़ार साल से आक्रमणों और साम्यवादी उत्पीड़न का सामना कर रहा है।" "पेरिस में नोट्रे डेम, रोम में संत पेत्रुस महागिरजाघर, मेक्सिको सिटी में ग्वाडालूपे का महागिरजाघऱ और न्यूयॉर्क शहर में संत पात्रिक महागिरजाघर की तरह, संत सोफिया महागिरजाघऱ राष्ट्र के लिए अद्वितीय आध्यात्मिक प्रतीक और नैतिक महत्व रखता है।" उन्होंने निर्दोष नागरिकों की हत्या को ध्यान में रखते हुए कहा, "रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और लगातार दैनिक बमबारी ने किसी को भी नहीं बख्शा।" उन्होंने बताया कि इस युद्ध में 4,000 से अधिक स्कूल, लगभग 1,600 चिकित्सा सुविधाएँ और 236,000 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं।

फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से, सीएनईडब्ल्यूए(काथोलिक नियर ईस्ट वेलफेयर एसोसिएशन) ने यूक्रेन में कलीसियाई समूहों के साथ भागीदारी की है, जिसमें यूक्रेनी ग्रीक काथलिक कलीसिया, कारितास यूक्रेन, यूक्रेनी काथलिक विश्वविद्यालय और धार्मिक समुदाय शामिल हैं, ताकि भोजन, चिकित्सा देखभाल, आश्रय और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा सके और 3.5 मिलियन डॉलर से अधिक की सहायता जारी की जा सके।

महाधर्माध्यक्ष गुडज़ियाक ने "एक न्यायपूर्ण, स्थायी शांति" के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया, जो "निर्दोष लोगों की सुरक्षा, उनके गिरजाघरों, उनकी पहचान और जीवन शैली की सुरक्षा और हज़ारों अपहृत बच्चों की वापसी की गारंटी देता है।" यूक्रेनी कलीसियाई परिषद ने भी महागिरजाघऱ पर हुए हमले की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया और "पूरी सभ्य दुनिया से रूसी संघ द्वारा किए गए बर्बरता को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की अपील की।"

उन्होंने लिखा, "रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से, 670 गिरजाघर और पूजा स्थल नष्ट हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं।" रूसी आक्रमणकारियों ने "विभिन्न कलीसियाओं और धार्मिक संगठनों के साठ पुरोहितों की हत्या कर दी है। कई पुरोहितों और पादरियों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है और रूसी कैद में रखा गया है।"

उप महानिदेशक वादिम किरिलेंको ने कहा कि महागिरजाघर का निरीक्षण और मरम्मत की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब 2022 में शुरू हुए यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान गिरजाघर को नुकसान पहुँचा था। 2023 में, यूनेस्को ने रूसी आक्रमण के खतरे के कारण महागिरजाघर को संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थलों की सूची में डाल दिया।

सोशल मीडिया के एक्स पर ओडेसा की तस्वीरें दिखाई गईं और कहा गया कि शहर में एक प्रसूति अस्पताल और आवासीय इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया।

एक दिन पहले, रूस ने मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी यूक्रेन में लक्ष्यों पर लगभग 500 ड्रोन और 20 मिसाइलें लॉन्च कीं। रूस ने दावा किया कि हमले 1 जून को यूक्रेनी ड्रोन हमलों का बदला लेने के लिए किए गए थे, जिसमें कई रूसी हवाई ठिकानों को निशाना बनाया गया था।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का कहना है कि महागिरजाघर ने "अपने प्राचीन अंदरूनी हिस्सों को संरक्षित किया है, और 11वीं शताब्दी के मोज़ाइक और भित्तिचित्रों का संग्रह अपनी अखंडता के लिए अद्वितीय है।"

