जीवन और प्रेम सिखाना: अंधों की सेवा में एक सदी

थोमस ज़ीलेनकीविक्ज़

वाटिकन सिटी, सोमवार 2 जून 2025 (वाटिकन न्यूज): वारसॉ के बाहर, फ्रांसिस्कन धर्मबहनें अंधे और दृष्टिहीन लोगों को शिक्षित करने, उन्हें व्यवसायों के लिए तैयार करने और आध्यात्मिक सहायता प्रदान करने के लिए खुद को समर्पित करती हैं। धर्मसमाज में 151 धर्मबहनें हैं, जिनमें से 75 यहाँ लास्की में सेवा कार्य करती हैं। उनका पूरा दिन ऐसे बच्चों की देख-भाल में बीतता है जो देख नहीं सकते या केवल थोड़ा-बहुत देख पाते हैं। फिर भी उनका दिन प्रार्थना में बीतता है। भोर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सिस्टर कामिला ने मुझे बताया, "हम में से प्रत्येक हर सुबह क्रूस के प्रति अपने समर्पण प्रार्थना को करती हैं, यह एक विशेष प्रार्थना है जो हमें लोगों की आध्यात्मिक अंधेपन के लिए प्रायश्चित करने की हमारी प्रतिज्ञा की याद दिलाती है।" सुबह 6:00 बजे, वे सुबह की प्रार्थना करती हैं और 6:30 बजे, वे पवित्र मिस्सा समारोह में भाग लेती हैं। फिर दिनभर वे बच्चों के साथ काम में व्यस्त रहती हैं और शाम को संध्या प्रार्थना और एक साथ रोज़री प्रार्थना का पाठ करती हैं। यह सब संस्थापिका और उसके जीवन के उल्लेखनीय पाठ्यक्रम के बिना अस्तित्व में नहीं होता।

क्रूस की सेविका फ्रांसिस्कन धर्मबहन अंजेलिका जोस कहती हैं, "धन्य मदर एलिजाबेथ रोज़ा ज़ाका हमारे सभी अंधे परिवार की अंधी माँ हैं," वह मुझे लास्की में छोटे संग्रहालय में ले जाती हैं। हमारे आस-पास ज़ाका परिवार की तस्वीरें, निजी सामान, एक घुटने टेकने वाला और सिस्टर द्वारा पहना जाने वाला हेयरशर्ट है। (बालों से बनी एक शर्ट, जो पहले प्रायश्चित करने वालों और मठवासियों द्वारा पहनी जाती थी) कल ही कोरिया से कुछ लोग आये हैं। मदर ज़ाका के काम की खबर दुनिया भर में फैल गई है। सिस्टर अंजेलिका जोर देकर कहती हैं, "वे दिखाती हैं कि कैसे पीड़ा, क्रूस, न केवल अपने लिए बल्कि उन हज़ारों लोगों के लिए स्वर्ग का मार्ग बन सकता है जिन्हें उन्होंने वर्षों से शिक्षित किया है।"

बिला त्सेरकवा में 1876 में जन्मी रोज़ा उँची शिक्षा प्राप्त महिला थीं। वे कई भाषाएँ बोलती थीं और उन्हें अपार संपत्ति विरासत में मिली थी। 120 साल पहले, 18 साल की उम्र में, वह घोड़े से गिर गईं। डॉक्टरों में से एक, बोल्सलॉ गेपनर ने उनके मामले को निराशाजनक बताया और उनसे खुद को अंधे लोगों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। उन्होंने यही किया। रोज़ा ने अंधे लोगों की देखभाल के तरीकों का अध्ययन करने के लिए व्यापक रूप से यात्रा की, फिर धर्मसमाजी जीवन चुना। 1917 में, उन्होंने अपनी अंतिम प्रतिज्ञा ली और 1918 में, उनके नये धर्मसमाज को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई।

अपने धन से, मदर रोज़ा ज़ाका ने वारसॉ में नेत्रहीनों के लिए एक आश्रय की स्थापना की और नेत्रहीनों की देखभाल के लिए संस्था की स्थापना की। सहायता संगठित और निरंतर हो गई, लेकिन एक अधिक उपयुक्त स्थान की आवश्यकता थी। 1921 में, उन्होंने नेत्रहीनों के लिए लास्की संस्थान का निर्माण शुरू किया, जिसमें जल्द ही एक प्राथमिक विद्यालय, एक नर्सरी और एक पुस्तकालय शुरु किया गया। वहाँ कार्यशालाओं में, अंधे लोगों ने व्यावहारिक कौशल सीखा।

“एक दिन, रोता हुआ एक छोटा लड़का लास्की के पास आया, जो कई बच्चों में से एक था। मदर रोज़ा ने उसकी सिसकियाँ सुनीं और एक धर्मबहन को उसे अपने पास लाने के लिए कहा। उसने पूछा, ‘तुम्हारा नाम क्या है?’

‘व्लादज़िउ,’ उसने उत्तर दिया। उसने उसे गले लगाया और कहा, ‘व्लादज़िउ, तुम खुश रहोगे; मैं भी खुश हूँ।’

सिस्टर अंजेलिका बताती हैं कि व्लादज़िउ ने किंडरगार्टन, प्राथमिक विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा किया और फिर, श्री व्लादिस्लाव के रूप में, उन्हें वह आलिंगन और वे शब्द याद हैं। उन्होंने कहा, 'उसने मेरे लिए ईश्वर को लाया।' मदर ज़ाका के माध्यम से, बच्चों ने ईश्वर की उपस्थिति और उनकी दया की कृपा का अनुभव किया।"

आज, लास्की केंद्र को फ्रांसिस्कन धर्मबहनों की लगातार पीढ़ियों ने नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। वे प्रारंभिक विकास सहायता, एक किंडरगार्टन, एक प्राथमिक विद्यालय, कई विकलांग छात्रों के लिए एक विशेष प्राथमिक विद्यालय, एक सामान्य माध्यमिक विद्यालय, एक मालिश तकनीकी विद्यालय, एक संगीत विद्यालय और एक व्यावसायिक तैयारी कार्यक्रम चलाते हैं। यहाँ, एक अंधे बच्चे को हाथ द्वारा स्वतंत्रता की ओर निर्देशित किया जा सकता है।

फ्रांसिस्कन धर्मबहन बेनिता, जो अंधेपन के अध्ययन में विशेषज्ञ हैं, बताती हैं, "यह कार्य ईश्वर की ओर से है और ईश्वर के लिए है। इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। यदि यह उस मार्ग से भटक जाए, तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए - ऐसा मदर ज़ाका का कहना है। वह नेत्रहीन व्यक्तियों का एक अभिजात वर्ग तैयार करना चाहती थी, जो अपनी स्थिति को स्वीकार करके, शारीरिक सीमाओं पर आत्मा की विजय के साक्षी बनेंगे।" सिस्टर बेनिता आगे कहती हैं कि लास्की के स्नातक लगातार उभर रहे हैं: हर साल, लगभग 20-30 शिक्षित युवा अध्ययन समाप्त कर केंद्र छोड़ते हैं। "मदर ज़ाका का कहना है कि ईश्वर से दूर जाना शारीरिक अंधेपन से भी बड़ा दुर्भाग्य है। यही असली विकलांगता है।"

छोटे अंधे बच्चे भी अपनी देखभाल करने वालों और शिक्षकों को अपार प्रेम और खुशी दे सकते हैं। एक बच्चे ने पूछा, "सिस्टर जी, क्या आप आज उदास हैं? आप बहुत उदास लग रही हैं।" दूसरे ने मेरे सहयोगी के लिए कामना किया कि वो नूह और अब्राहम जितने साल जिए - एक हज़ार से ज़्यादा। धर्मबहनें निस्संदेह इसके लिए तैयार हैं।

