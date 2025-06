यूक्रेन में युद्ध के बीच, खार्किव के युवाओं ने की संत पापा से मुलाकात

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 13 जून 2025 : "यह अविश्वसनीय था। मैं कहूंगी कि अब भी मुझे पूरी तरह से सब कुछ पता नहीं है जो हुआ," 17 वर्षीय तित्सियाना ने, उस भावनात्मक क्षण का वर्णन करते हुए वाटिकन न्यूज़ को बताया जब वह 31 अन्य यूक्रेनी युवाओं के साथ, 11 जून को संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में बुधवार की आम सभा के दौरान संत पापा लियो 14वें से मिलने में सक्षम थी।

युवा लोग हवाई हमले के सायरन, बम और हिंसा से दूर, शांति और हल्के-फुल्के दिनों का आनंद लेने में सक्षम थे, और उन्हें संत पापा के साथ एक तस्वीर लेने का अवसर मिला।

यह समूह खार्किव में संत निकोलस के ग्रीक काथलिक महागिरजाघर से संबंधित है, जो रूस की सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और संघर्ष से सबसे अधिक क्षतिग्रस्त है।

खार्किव के ग्रीक काथलिक धर्मप्रांत और स्थानीय कारितास एसोसिएशन के साथ विभिन्न इतालवी मानवीय संगठनों के बीच संबंधों के कारण, लगातार दूसरे वर्ष एक यात्रा का आयोजन किया गया है। 8 जून से 5 जुलाई तक तीन सप्ताह के लिए यूक्रेनी युवा लड़के लड़कियाँ इटली में रहते हैं और वे रोम, कोमो और लोम्बार्डी में पोंते दी लेन्यो की यात्रा करते हैं।

मंगलवार की रात को रूस ने खार्किव पर एक बार फिर ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें नौ बच्चे भी शामिल थे। 10 से 17 वर्ष की आयु के ये युवा लड़के लड़कियाँ संघर्ष से दूर समय बिताने और नए संत पापा की निकटता का अनुभव करने में सक्षम थे।

“संत पापा को व्यक्तिगत रूप से देखना पहले से ही एक बड़ी बात है। लेकिन उनके साथ एक ही फोटो में होना कुछ ऐसा है जिसकी मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता। ये ऐसी भावनाएँ हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता,” 15 वर्षीय विटाली ने कहा।

संत जोसेफ़ धर्मसमाज की सिस्टर अलेक्सिया पोहरस्निचना के लिए, जो 2018 से संत निकोलस पल्ली में अपनी सेवा दे रही हैं, संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में भीड़ के सामने बच्चों के चेहरों पर भावनाएँ देखना बहुत खुशी का क्षण था - जैसा कि आम दर्शन समारोह के बाद उन्हें संत पापा से मिलने का अवसर मिलने पर उन्हें मिला “समर्थन” था। “उन्होंने हमसे कहा, ‘मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ’,” सिस्टर ओलेक्सिया बताती हैं, “यह वास्तव में एक मार्मिक दृश्य था।”

जब कोमो के धर्मप्रांत के फ्रंटियर दी पाचे (शांति की सीमाएं) पहल के एक स्वयंसेवक निकोला गिनी ने, जो समूह के साथ थे, संत पापा से कहा, "यूक्रेन को मत भूलिएगा," तो उनका जवाब स्पष्ट था: "नहीं, कभी नहीं।"

युवाओं के एक दल ने संत पापा लियो को अपनी दोस्त मारिया की फ़्रेमयुक्त तस्वीर भी भेंट की। एक साल पहले, 12 साल की उम्र में, इटली आने वाली यात्रा से एक महीना पहले, अपनी माँ इरिना के साथ खरीदारी करते समय बमबारी में उसकी मृत्यु हो गई।

निकोला ने कहा,"ऐसा लगा जैसे वह समूह में मौजूद थी और मुझे लगता है कि आज यह बंधन और भी मज़बूत हो गया है।"

युवा लोगों ने वाटिकन न्यूज़ के साथ उन "कई कठिनाइयों" को भी साझा किया, जिनका वे रोज़ाना अनुभव करते हैं। वे पढ़ाई नहीं कर पाते या अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते; मिसाइलों और बमों की आवाज़ और उनके कारण होने वाले नुकसान का आतंक लगातार बना रहता है और कई लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं जहाँ वे बड़े हुए थे।

तित्सियाना ने कहा, "हमारी दिनचर्या पूरी तरह से बाधित हो गई है, हमारी नींद में खलल पड़ता है, हमें हर समय आश्रय में जाना पड़ता है और हम लगातार तनाव में रहते हैं। जब हम इटली आते हैं, जैसा कि हम अभी हैं, और अपने साथियों से बात करते हैं, तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ: 'हम आपके लिए बहुत खुश हैं कि आप अपना जीवन जी रहे हैं, आप युद्ध को नहीं जानते, आप हवाई हमले के सायरन की आवाज़ नहीं जानते। इन पलों की सराहना करें, शांतिपूर्ण जीवन की सराहना करें। क्योंकि जब युद्ध शुरु हुआ, तो लोगों ने छोटी से छोटी और सबसे महत्वहीन चीज़ों की भी सराहना करना शुरू कर दिया।'"

रोम में यूक्रेनी समूह की मेज़बानी करने वाला संत जोसेफ़ क्यूपर्टिनो पल्ली इन दिनों सामान्य, शांतिपूर्ण जीवन की भावना प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।युवा पल्ली में विभिन्न परिवारों के साथ रह रहे हैं, लेकिन वे पल्ली में अपना भोजन करते हैं और उसी उम्र के 280 अन्य युवाओं के साथ समर कैंप में भाग ले रहे हैं।

फादर पावलो पिज़ुटी ने मुस्कुराते हुए बताया, “कल रात, यूक्रेनी बच्चों में से एक ने कहा, ‘मेरे इतालवी माता-पिता कहाँ हैं? वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए?’ क्योंकि वे उसे लेने में कुछ मिनट देर कर चुके थे।” “यह एक बहुत ही खूबसूरत पल है, लेकिन यह उनके लिए हमारे लिए भी ज़्यादा खूबसूरत है। उन्हें हमारे घरों और हमारे समुदाय में स्वागत करने से हमें वाकई बहुत कुछ मिला है।”

"हम माता-पिता के समूह में बच्चों की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, और वे कहते हैं, 'हमारे बच्चों को वहाँ रहने देने के लिए धन्यवाद, एक ऐसी दुनिया में जहाँ वे सामान्य रूप से रह सकते हैं। जहाँ वे शांति से खेल सकते हैं और सो सकते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि कब सायरन बजेगा या मिसाइल आ जाएगी'," सिस्टर अलेक्सिया कहती हैं। "हम उस क्षेत्र के इतने करीब हैं जहाँ लड़ाई हो रही है, इसलिए यह समय भी बच्चों के लिए एक सपना है। वे बहुत खुश होकर लौटेंगे।"

फ्रंटियर दी पाचे (“शांति की सीमाएँ”) पहल के स्वयंसेवकों की बदौलत रोम में रहने के बाद, युवा लोगों को 27 जून तक कोमो धर्मप्रांत द्वारा मेज़बानी की जाएगी। वहाँ, वे विभिन्न पल्लियों और समुदायों के साथ खेलों और बैठकों का आनंद लेंगे। फिर, 5 जुलाई तक, वे लोम्बार्डी के पोंते दी लेन्यो में रहेंगे, जहाँ उनका स्वागत एक अन्य मानवीय संघ, अमीची इन कॉर्डाटा नेल मोंदो द्वारा किया जाएगा।

