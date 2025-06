पोलिश धर्मबहनों ने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करने हेतु लोकधर्मियों को संगठित किया

करोल डार्मोरोस

पोलैंड, मंगलवार 03 जून 2025 : पुरोहितों को सहायता देने के लिए बेथनी मिशन की स्थापना 4 फरवरी 1999 में सिस्टर गाब्रिएला बास्सिस्टा की पहल पर की गई थी, जिन्होंने पुरोहितों की खुशियों और चिंताओं को सुना और प्रार्थना द्वारा उनका जवाब दिया। उन्हें समर्पित धन्य संस्कार की आराधना का सबसे पहला क्षण आठ लोगों के समुदाय से बना था, जिन्होंने जीवन भर एक विशिष्ट पुरोहित के लिए प्रार्थना करने हेतु खुद को प्रतिबद्ध किया। आज इस मिशन में 8,800 से अधिक सदस्य हैं और बेथनी परिवार की धर्मबहनों के धर्मसमाज द्वारा निर्देशित है। यह करिश्मा संस्थापक, ईशसेवक फादर जोज़ेफ़ मालिसियाक एसडीएस से आता है। सिस्टर डारिया टाइबोर्स्का ने बताया, "बेथनी धर्मबहनों का करिश्मा प्रार्थना के माध्यम से पुरोहितों का समर्थन करने और प्रेरितिक काम में मदद करने पर आधारित है।"

बेथनी मिशन कलीसिया के लिए जिम्मेदारी के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। सिस्टर डारिया ने कहा, "हम इस तथ्य के आदी हो गए हैं कि यह पुरोहितों और याजकों का क्षेत्र है और लोकधर्मी इसमें कम शामिल होते हैं। सौभाग्य से, यह मानसिकता पहले से ही बदल रही है, और यह हमारी प्रार्थना में और उसके माध्यम से बदल रही है", इस प्रकार पुरोहितों का समर्थन करने के लिए बेथनी मिशन दिखाता है कि श्रद्धालु पुरोहितों को उनकी पवित्रता और बुलाहट में बनाए रखते हैं। उन्होंने कहा, "जिस तरह पुरोहित हमारे लिए जिम्मेदार हैं, उसी तरह हम श्रद्धालु भी अपने पुरोहितों के लिए जिम्मेदार हैं।"

पुरोहितों का समर्थन करने के लिए बेथनी मिशन आम लोगों, पुरोहितों के दोस्तों, उनके परिवारों, सद्भावना रखने वाले लोगों और याजक वर्ग को एक साथ लाता है। सिस्टर डारिया ने कहा, “हाँ, पुरोहित एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि धर्माध्यक्ष और समर्पित जीवन जीने वाले लोग भी प्रार्थना करते हैं। बेथनी मिशन के प्रत्येक सदस्य को एक पुरोहित सौंपा जाता है, जिसके लिए उसे प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी ‘छाया’ बनकर, पवित्र आत्मा और ईश्वर की माँ से प्रार्थना करके उसे विवेकपूर्ण तरीके से सहारा देना चाहिए। प्रतिभागियों को एक सदस्यता कार्ड, बेथनी मिशन प्रार्थना पुस्तक और उस पुरोहित की तस्वीर मिलती है जिसके लिए उसे प्रार्थना करना है।”

सिस्टर डारिया ने मौजूदा हालात के कारण पुरोहितों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "विश्वासियों के तौर पर हम कुछ हद तक इसके बारे में भूल गए हैं, हमने कलीसिया की ज़िम्मेदारी से किनारा कर लिया है और पुरोहितों पर यह आदर्शवादी बोझ डाल दिया है।" उन्होंने आर्स के पल्ली पुरोहित संत जॉन मेरी विएनी का हवाला देते हुए कहा, जिन्होंने कहा था, "हमारे पास प्रार्थना से मिलने वाले पुरोहित हैं।" बेथनी की धर्मबहन का मानना ​​है कि, हालाँकि मीडिया अक्सर पुरोहितों की कमियों को उजागर करता है, लेकिन विश्वासियों को पुरोहित का समर्थन बंद करने के लिए उन संदेशों के साथ खुद को सही नहीं ठहराना चाहिए।

सिस्टर डारिया ने ज़ोर देते हुए कहा, "हमें यह सोचने की जरुरत है: क्या हमें वास्तव में कलीसिया में इस पुरोहिताई की ज़रूरत है? और यह पहले से ही पवित्र संस्कारों और कलीसिया में मसीह की उपस्थिति पर संदेह करने का एक भयानक तरीका है। आज ईश्वर हमें फिर से यह पता लगाने के लिए बुलाते हैं कि पुरोहिताई सभी कमज़ोर और दुर्बल चीज़ों से परे पवित्र है और यह प्रासंगिक है, उनकी दया प्रासंगिक है।"

पुरोहितों का समर्थन करने के लिए बेथनी मिशन कई पहल करता है जो इसके मुख्य करिश्मे को पूरा करते हैं। "पुरोहितों के लिए प्रार्थना मतलब" एक ऑनलाइन पुस्तक है जिस पर विश्वासी और पुरोहित खुद प्रार्थना के मतलब भेजते हैं, जिसे धर्मबहनें फिर धन्य संस्कार के सामने पेश करती हैं। इसके बजाय, मिसल के इरादों का कार्यालय लोगों को पुरोहितों के लिए मिस्सा का मतलब देने की अनुमति देता है, चाहे वे जीवित हों या मृत। "पुरोहिताई रविवार" को पल्लियों में सभा होती हैं जहाँ धर्मबहनें पुरोहितों के लिए प्रार्थना करके गवाही देती हैं, जो उनकी प्ररिताई की सुंदरता को दर्शाता है। पुरोहितों का समर्थन करने के लिए बेथनी मिशन के प्रार्थना समूह महीने के पहले गुरुवार को पवित्र संस्कार की आराधना और 'पुरोहितों के लिए आपातकालीन एसएमएस' सेवा का आयोजन करते हैं, जहां पुरोहित लिखित संदेशों के माध्यम से प्रार्थना का आग्रह करते है।

