पेरु,शनिवार 07 जून 2025 : पेरू के लाम्बायेक विभाग में हज़ारों कमज़ोर परिवारों को 2014 से 2023 के बीच चिक्लायो धर्मप्रांत के तत्कालीन धर्माध्यक्ष रॉबर्ट प्रीवोस्ट, जो अब संत पापा लियो 14वें हैं, द्वारा स्थापित पाँच उदार परियोजनाओं से लाभ मिलेगा।

संत पापा के चुनाव के बाद, पेरू के धर्मप्रांत ने इन पहलों को नई गति दी है।

इन शैक्षिक, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता और पर्यावरण कार्यक्रमों की निरंतरता लाम्बायेक चैंबर का वाणिज्य और उत्पादन, सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, वॉयस ऑफ़ हेल्प संगठन और विभिन्न स्थानीय पल्लियों के बीच समझौतों के माध्यम से सुनिश्चित की गई है - जो पेरू के उत्तरी तटीय क्षेत्र में मानव विकास में प्रमुख कार्यकर्ता हैं।

एक उदार प्रोजेक्ट ने विशेष ध्यान आकर्षित किया है: संत पापा की तरह आकार की एक आश्चर्यजनक सफेद चॉकलेट पॉप्सिकल, जिसे चतुराई से पापालेटा नाम दिया गया है, जो "पापा" (पोप) और पालेटा (स्पानिश में पॉप्सिकल) शब्दों का एक खेल है।

इसकी बिक्री से जोस लियोनार्डो ऑर्टिज़ जिले में स्थित सांता एना क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा का समर्थन किया जाएगा। आय का बीस प्रतिशत सैन जुआन अपोस्टोल पल्ली में एक नया स्थान खोलने की दिशा में जाएगा। यह स्थान पढ़ने की सामग्री, शैक्षिक सहायता सत्र, मनोरंजक गतिविधियाँ प्रदान करेगा और बच्चों को पढ़ने के लिए बढ़ावा देगा।

एक अन्य परियोजना का उद्देश्य पल्ली में पाँच सूप रसोई का समर्थन करना है जो 800 लोगों की सेवा करती हैं जो अन्यथा गुणवत्तापूर्ण भोजन तक पहुँचने के लिए संघर्ष करते हैं। भोजन, दवा, कपड़े और बुनियादी ज़रूरतें लाम्बायेक चैंबर का वाणिज्य से संबद्ध 25 कंपनियों द्वारा प्रदान की जाएँगी और मारिया रेना डे लॉस सैकरडोट्स, दिवीना मिसेरिकोर्दिया, सान मार्टिन डे टूर्स, सांता मारिया डेल कम्मिनो और सामुदायिक केंद्र यूस्टेडेस डेनल डे कॉमर के माध्यम से वितरित की जाएँगी।

तीसरी पहल में मोचुमी जिले में एक ऑक्सीजन थेरेपी फाउंडेशन को फिर से सक्रिय करना शामिल है। यह सुविधा, जिसे मूल रूप से कोविद-19 महामारी के दौरान धर्माध्यक्ष प्रीवोस्ट द्वारा स्थापित किया गया था, एक धन उगाहने वाले अभियान के माध्यम से बनाए रखा जाएगा। इसका लक्ष्य इस आधुनिक सुविधा को चालू रखना है ताकि प्रांत में ऐसे लोगों की सेवा की जा सके जो ऑक्सीजन थेरेपी पर निर्भर हैं।

इस नए समझौते के तहत छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को भी सहायता मिलेगी। जर्मन विकास सहयोग एक केंद्र स्थापित करेगा जो नवीन उद्यमशील विचारों वाले व्यक्तियों के कौशल को बढ़ाने के लिए उपकरण प्रदान करेगा।

अंतिम परियोजना चिक्लायो के शहरी पर्यावरण को सुंदर बनाने और उसकी रक्षा करने पर केंद्रित है। इस पहल का उद्देश्य शहर में पेड़ों की संख्या बढ़ाना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। रोटरी क्लब और सीनोर डी सिपान विश्वविद्यालय इस प्रयास का नेतृत्व करेंगे, पेड़ों और अपशिष्ट संग्रह वाहन खरीदने के लिए धन जुटाएंगे, साथ ही पर्यावरण शिक्षा अभियान भी शुरू करेंगे।

ये पहल सामाजिक और प्रेरितिक देखभाल की एक शक्तिशाली विरासत को उजागर करती हैं, जो अब संत पापा लियो 14वें के आध्यात्मिक प्रभाव के तहत पुनर्जीवित हुई है, जो उत्तरी पेरू में हजारों लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है।

