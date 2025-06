कारितास येरुसालेम: गाजा और वेस्ट बैंक में ‘ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं'

वाटिकन न्यूज

गाजा, बुधवार 18 जून 2025 : कारितास येरुसालेम के पास गाजा और पश्चिमी तट पर जमीनी स्तर पर टीमें हैं, जो उन लोगों के बीच अपना जीवन रक्षक मानवीय कार्य जारी रखेंगी, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है।

कारितास येरुसालेम के निदेशक एंटोन असफ़र के अनुसार, इज़राइल पर ईरानी मिसाइल हमलों के बावजूद, काथलिक संगठन एक ख़तरनाक और चिंताजनक संदर्भ में अपना मिशन जारी रखता है।

शुक्रवार, 13 जून को ईरान पर शुरू हुए इज़राइली हमलों के बाद, कलीसिया की सहायता एजेंसी ने खुले युद्ध के इस नए संदर्भ में अपने मानवीय प्रयासों को जारी रखने के जोखिमों का आकलन करने के लिए अपनी गतिविधियों को निलंबित कर दिया।

फिर भी, "अत्यधिक ज़रूरतों" का सामना करते हुए, श्री असफ़र ने अगले दिन ही परिचालन को फिर से शुरू करने का आयोजन किया। "हम आबादी को सहायता प्रदान करने के लिए अग्रिम पंक्ति में हैं, और एक प्रमुख संगठन और कलीसिया की सामाजिक शाखा के रूप में, हमें अपना काम जारी रखना था।"

गाजा पट्टी में, कारितास येरुसालेम ने आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए दस चिकित्सा इकाइयों में 122 टीम सदस्यों को तैनात किया है।

वे बमबारी के बीच अपना काम करते हैं, जहाँ प्रतिदिन मौतें होती हैं, खासकर उत्तर में।

श्री असफ़र ने दवाओं, भोजन और यहाँ तक कि पीने के पानी की भारी कमी का हवाला देते हुए कहा, "स्थिति भयावह है।" "हमने हाल ही में हुए युद्ध विराम के दौरान जितना संभव था, उतना उपकरण लाए, लेकिन अब हमारी आपूर्ति समाप्त हो रही है।"

उन्होंने कहा कि टीमों को कभी-कभी विश्व स्वास्थ्य संगठन या अन्य भागीदारों से दवाएँ मिलती हैं।

गाजा पट्टी में, श्री असफ़र ने दैनिक जीवन के हृदय विदारक दृश्यों का वर्णन किया, जिसमें नंगे पाँव बच्चे भोजन के लिए कचरे में खोजबीन करते हुए, संक्रामक रोग फैलाने वाले मच्छर और गाजा मानवतावादी फाउंडेशन से भोजन वितरण का खून-खराबे में बदल जाना शामिल है।

गाजा के पवित्र परिवार पल्ली में भी ख्रीस्तीय धीमी गति से दम घुटने की समस्या से जूझ रहे हैं, जहां बम विस्फोट लगातार जारी हैं।

कारितास येरुसालेम गाजा के एकमात्र काथलिक पल्ली के पुरोहित, फादर गाब्रियल रोमानेली से निकट संपर्क में है, जब भी उनसे संपर्क करना संभव होता है। हाल ही में, फादर को मोबाइल सिग्नल प्राप्त करने के लिए अपने गिरजाघर की छत पर चढ़ना पड़ा।

कारितास येरुसालेम के निदेशक ने कहा कि जमीन पर टीमों का होना चिंता की बात है।

उन्होंने कहा, "हम स्थिति का मूल्यांकन करना जारी रखते हैं क्योंकि हम अपनी टीमों को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं।" "गाजा में काम करना बहुत खतरनाक है, जो वास्तव में एक अराजक क्षेत्र बन गया है।"

कारितास येरुसालेम भी पश्चिमी तट की भयावह स्थिति के बारे में चेतावनी दे रहा है।

उत्तर की हाल की यात्रा से लौटते हुए, श्री असफ़र ने नई दीवारों और नई बस्तियों के निर्माण को देखा। उन्होंने कहा, “मैंने ज़मीन पर महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं,” उन्होंने येरूसालेम से 50 किलोमीटर उत्तर में सिंजिल गाँव की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अब कई मीटर ऊँची काँटेदार तार की बाड़ से घिरा हुआ है।

श्री असफ़र ने कहा, “वेसट बैंक पंगु हो गया है, वहाँ आवाजाही की बहुत कम आज़ादी है,” उन्होंने पश्चिमी तट पर कम से कम 900 चौकियाँ या अवरोध गिने। कृषि, शिक्षा और पूरी अर्थव्यवस्था इन प्रतिबंधों से बुरी तरह प्रभावित है, जो पहले से ही मुश्किल हालात के ऊपर आते हैं। पवित्र भूमि की तीर्थयात्राओं के रुकने से बेथलहेम जैसे कई शहर ठप्प हो गए हैं।

कारितास येरुसालेम का अनुमान है कि पश्चिमी तट में लगभग 200,000 श्रमिक बेरोजगार हैं, जो कृषि में उतरने वालों को बीज उपलब्ध कराकर या सिलाई या खाना पकाने जैसी विभिन्न उद्यमशील परियोजनाओं के लिए सूक्ष्म अनुदान देकर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है।

कारितास येरुसालेम जेनिन, नूर शम्स और तुलकरम के शिविरों में रहने वाले 40,000 शरणार्थियों के साथ भी काम कर रहा है। श्री असफ़र ने कहा, "इन आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पास कुछ भी नहीं है।" "उन्हें भोजन, स्वच्छता किट, गरिमा किट की ज़रूरत है... हम उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम वेस्ट बैंक के उत्तर में चिकित्सा दिवस और मनोवैज्ञानिक सहायता कार्यक्रम शुरू करेंगे।"

कारितास येरुसालेम के निदेशक ने कहा कि वह और उनकी टीम हार मानने से इनकार करते हैं, उन्होंने युद्ध को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान किया। श्री असफ़र ने कहा कि बेहतर दिनों की उम्मीद बनाए रखने के लिए वह सबसे ज़्यादा अपने विश्वास पर निर्भर हैं।

उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, "हम समुदाय के भीतर उम्मीद को फिर से रोपने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह और ज़्यादा लचीला बन जाए।" उन्होंने कहा कि उन्हें दुनिया भर के भागीदारों के समर्थन से प्रोत्साहन मिला है।

