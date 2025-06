स्थिति बिगड़ने के कारण बेथलहेम के निवासियों ने काम और ज़मीन खो दी

वाटिकन न्यूज

बेथलहेम, बुधवार 11 जून 2025 : येरूसालेम में सीएनईडब्ल्यूए -पोंटिफिकल मिशन के क्षेत्रीय निदेशक श्री जोसेफ हज़बून ने कहा कि दुनिया की नज़रें गाजा की घटनाओं पर टिकी हैं, जबकि फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक शहर बेथलहेम और उसके आस-पास के समुदायों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बेरोज़गारी 31 प्रतिशत तक बढ़ गई है, और बेथलहेम को पर्यटन राजस्व में प्रतिदिन लगभग 2.5 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है,

श्री हज़बून ने कहा, "इससे स्थानीय दुकानें, रेस्तरां और सांस्कृतिक प्रतिष्ठान बंद हो गए हैं, जिससे फिलिस्तीनी विरासत के संरक्षण को ख़तरा पैदा हो गया है। इन आर्थिक कठिनाइयों के अलावा, चल रहे युद्ध के कारण क्रिसमस और ईस्टर जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह रद्द कर दिए गए हैं। बेथलहेम जो कभी मुख्य रूप से ख्रीस्तीय शहर हुआ करता था, ज़्यादातर परिवार, दूसरे स्थानों पर अवसरों की तलाश में पलायन कर रहे हैं।"

सीएनईडब्ल्यूए (काथलिक नियर ईस्ट वेलफ़ेयर एसोसिएशन) के लिए अपनी जून की स्थिति रिपोर्ट में, श्री हज़बून ने बताया कि इज़राइली सरकार ने फिलिस्तीनियों के हज़ारों वर्क परमिट रद्द कर दिए हैं। रिपोर्ट के साथ भेजे गए एक ईमेल में, श्री हज़बून ने एक परिवार के अनुभव को याद किया।

श्री हज़बून ने लिखा, "'एम' इज़राइल में काम करता था, लेकिन अक्टूबर 2023 से उसका परमिट रद्द कर दिया गया।" "कठिन वित्तीय स्थिति ने घर पर उसकी पत्नी और छोटी बेटी के लिए भी जीवन कठिन बना दिया क्योंकि 'एम' बेचैन और असहाय हो गया, अपने छोटे परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो गया। तीन महीने पहले, हम अपने कुछ संपर्कों की बदौलत उसके लिए तीन महीने का वर्किंग परमिट जारी करने में सक्षम हुए। उसका पूरा रवैया बदल गया और युवा दंपत्ति ने आखिरकार अपना दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हालाँकि, उसका परमिट नवीनीकृत नहीं किया गया और अब वह फिर से बेरोजगार है।"

"यह उन हज़ारों दुखद कहानियों में से सिर्फ़ एक है, जिनमें लोग बिना किसी अपराध के, चल रहे युद्ध के शिकार हो रहे हैं।"

श्री हज़बून की रिपोर्ट बेथलहेम गवर्नरेट पर केंद्रित थी, जो पश्चिमी तट पर येरूसालेम के दक्षिण में एक क्षेत्र है, जिसमें बेथलेहम, कुछ गाँव और तीन शरणार्थी शिविर शामिल हैं। इज़राइल ने इस भूमि के 85 प्रतिशत हिस्से को एरिया सी नामित किया है, जो इसे इज़राइली नियंत्रण में रखता है।

श्री हज़बून ने कहा, " गवर्नरेट के भीतर, अनुमानतः 76 आवागमन अवरोध हैं, जिनमें अधिकतर सैन्य चौकियां, सड़क द्वार, मिट्टी की दीवारें और सीमेंट के ब्लॉक हैं, जो नौकरियों, स्कूलों और चिकित्सा उपचार केंद्रों तक पहुंच को बाधित करते हैं।"

उन्होंने कहा, "1967 के बाद पहली बार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए, मई में, इज़राइल के मंत्रिमंडल ने क्षेत्र ‘सी’ में भूमि स्वामित्व अधिकारों के अंतिम पंजीकरण की शुरुआत को मंजूरी दी।"

"यह उम्मीद की जाती है कि इससे फिलिस्तीनियों के खिलाफ भेदभाव होगा, जिन्हें अपनी जमीन पर अपने अधिकारों को साबित करना मुश्किल लगेगा। इसके अलावा, इज़राइली सरकार बेथलहम में भूमि के बड़े हिस्से को जब्त करना जारी रखती है," श्री हज़बून ने हाल के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा, जिसमें इज़राइली बस्तियों के आसपास बफर ज़ोन के रूप में जब्त की गई भूमि शामिल है।

सीएनईडब्ल्यूए-पोंटिफ़िकल मिशन और उसके साझेदारों ने अस्थायी रोजगार के अवसरों, छोटे स्वास्थ्य देखभाल अनुदानों - विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए - सामाजिक सेवा परियोजनाओं और बेथलहेम क्षेत्र में अन्य साझेदार संस्थानों को वित्तपोषित करना जारी रखा है जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। सीएनईडब्ल्यूए-पोंटिफ़िकल मिशन के साथ काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन दार अल-कलिमा विश्वविद्यालय और बेथलहेम विश्वविद्यालय में छात्र अनुदान भी प्रदान करते हैं।

श्री हज़बून ने कहा कि तत्काल आवश्यकता है कि पवित्र भूमि हस्तशिल्प सहकारी समिति, जो एक मान्यता प्राप्त निष्पक्ष व्यापार संगठन है, को जैतून की लकड़ी खरीदने में मदद की जाए, ताकि उसके कारीगर अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष व्यापार बाजारों के लिए जैतून की लकड़ी से शिल्पकला का निर्माण कर सकें।

