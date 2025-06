पुनरुत्थान के प्रकाश में उथल-पुथल के बीच आशा

वाटिकन न्यूज

येरुसालेम, शनिवार 21 जून 2025 : संघर्ष, अराजकता और निराशा के बीच पवित्र भूमि में फ्रांसिस्कन के रूप में हमारी जीवंत उपस्थिति, अंधेरे में चमकने वाली लचीलापन और विश्वास की कहानियों को प्रकट करती है।

हमने अपना जीवन पवित्र भूमि में लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया है, गाजा में चल रहे युद्ध और वर्तमान में इजरायल और ईरान से जुड़ी बेलगाम हिंसा के बीच भी शानदार पुनरुत्थान के प्रकाश से निकलने वाली आशा की अडिग किरण बनने का प्रयास किया है।

जबकि उथल-पुथल भरा राजनीतिक परिदृश्य भारी पड़ सकता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव प्रेम, आशा और शांति की आत्मा के पेंतेकोस्टल उपहारों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो सभी के पुनरुत्थान के वादे में सन्निहित हैं।

आशा के संरक्षक के रूप में मेरी यात्रा वर्तमान शत्रुता के भड़कने से बहुत पहले शुरू हुई थी। मैं मसीह की शिक्षाओं और गरीबी, विनम्रता और सेवा को अपनाने की फ्रांसिस्कन प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर, करुणा भरे दिल लिए पवित्र भूमि पर पहुंचा। फिर भी, कोई व्यक्ति दैनिक जीवन में व्याप्त हिंसा के सामने ऐसी भावना कैसे बनाए रख सकता है?

इसका उत्तर पुनरुत्थान के प्रति गहन विश्वास और समझ में निहित है। हर दिन, हम जीवन की नाजुकता को देखते हैं। सायरन, विस्फोटों और पीड़ित लोगों की चीखें पवित्र भूमि और कस्टडी द्वारा सेवा किए जाने वाले क्षेत्रों, जिसमें रोड्स भी शामिल है, दोनों में हमारे मिशन की निरंतर पृष्ठभूमि बन गई हैं।

फिर भी, इस बाहरी उदास के भीतर, हम मानवीय भावना के लचीलापन को देखते हैं। यह हमारे आस-पास के लोग हैं - बिखरते परिवार, युद्ध की आवाज़ों से भयभीत बच्चे और दुःख से दबे हुए बुजुर्ग। उनसे बातचीत करते हुए, हम आशा और प्रेम का सार पा सकते हैं। हम ऐसे व्यक्तियों से प्रेरित होते हैं, जो सब कुछ खो देने के बावजूद, मसीह की शिक्षाओं को अपनाते हुए एक-दूसरे की मदद करते रहते हैं।

हमारी प्रेरिताई आध्यात्मिक देखभाल से परे है; इसमें सेवा के ठोस कार्य शामिल हैं, शांति की एक आम खोज में विभिन्न धर्मों के लोगों को एकजुट करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वह करना। आत्मा के दान में हमारा विश्वास - यह विचार कि प्रेम और करुणा एक दूसरे के लिए अंतिम उपहार हैं - हमारे ठोस कार्यों में पारदर्शी होना चाहिए। यहां तक ​​कि सबसे अंधेरे क्षणों में जब निराशा हमें खा जाने का खतरा पैदा करती है, हम यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि एकजुटता और प्रेम, नफरत और विभाजन को जीत सकते हैं। इसके अलावा, मैं अब व्यक्तिगत अवलोकन के रूप में कहता हूँ, कि पुनरुत्थान के बारे में मेरी समझ इस आशा की आधारशिला के रूप में कार्य करती है, अर्थात, मृत्यु से परे जीवन का वादा केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, यह एक जीवित वास्तविकता है और होनी चाहिए।

प्रत्येक पास्का महोत्सव में, जैसा कि हम पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं, हम अपने समुदायों को उस क्षण के दुख से परे देखने और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जहां शांति कायम हो। पुनरुत्थान की आशा केवल एक घटना नहीं है, बल्कि अंधेरे के हर पल को प्रकाश के अग्रदूत के रूप में देखने का एक शक्तिशाली निमंत्रण है। आत्मा के उपहार को धारण करने का अर्थ है, बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना, शांति के आंतरिक स्वभाव को बढ़ावा देना।

हमारी दैनिक प्रार्थनाओं के दौरान, जहाँ मौन शरणस्थल बन जाता है और ईश्वर की आवाज़ सुनना एक केंद्रीय अभ्यास बन जाता है, इन पवित्र क्षणों में हम अपने दिलों के परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि भय विश्वास का मार्ग प्रशस्त करता है, और निराशा को धीरे-धीरे उथल-पुथल के बीच आगे बढ़ने के साहस से बदल दिया जाता है।

मैं पिछले हफ़्ते से पवित्र भूमि में हूँ, हमारे चारों ओर युद्ध चल रहा है, मिसाइलें मठ की छत पर सौ गुना तेज़ी से उड़ रही हैं और फिर भी, यह एक मार्मिक अनुस्मारक बन गया है कि निराशा में भी खुशी पनप सकती है और दया, समझ एवं प्रेम के कार्यों द्वारा पोषित होने पर शांति को मजबूती से स्थापित किया जा सकता है।

वास्तव में, जब युद्ध जारी रह सकते हैं, तो हम जो आशा के बीज उगाते हैं, वे जहाँ भी विश्वासी और साधक इकट्ठा होते हैं, वहाँ खिलेंगे, विश्वास की एक लचीली भावना को बढ़ावा देंगे जो हमेशा प्रत्याशा के साथ क्षितिज की ओर देखती है।

आखिरकार, आशा केवल एक भावना नहीं है - यह मानवता की अच्छाई और सत्य की आत्मा में सन्निहित दिव्य प्रेम के वादे में अटूट विश्वास से पैदा हुई एक शक्तिशाली क्रिया है।

